Воїни бригади "Хижак" збили 15 дронів-камікадзе стрілецьким вогнем на Донеччині. ВIДЕО
Українські захисники бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції збили стрілецьким вогнем російські дрони-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойових завдань воїни підрозділу виявили та знищили у повітрі 15 БпЛА противника.
Кадри зафільмовані бійцями на камеру GoPro на Костянтинівському напрямку Донецької області.
Респект!
По-різному, є і високо.