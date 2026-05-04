Український пілот винищувача завдав двох ракетних ударів по багатоповерхівці з окупантами. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких пілот Повітряних сил ЗСУ завдав удару по скупченню особового складу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка встановила, що рашисти переховувалися в одній із багатоповерхівок на лінії бойового зіткнення.

За переданими координатами місцерозташування противника було завдано два ракетні удари з винищувача.

У результаті будівлю знищено разом із живою силою ворога.

