Украинский пилот истребителя нанес два ракетных удара по многоэтажному дому с оккупантами. ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых пилот Воздушных сил ВСУ нанес удар по скоплению личного состава оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка установила, что рашисты укрывались в одном из многоэтажных домов на линии боевого столкновения.
По переданным координатам местонахождения противника было нанесено два ракетных удара с истребителя.
В результате здание уничтожено вместе с живой силой врага.
Топ комментарии
+12 Utred Ragnarsson
показать весь комментарий04.05.2026 19:12 Ответить Ссылка
+10 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий04.05.2026 19:17 Ответить Ссылка
+10 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий04.05.2026 19:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Руїни, випалена земля і могили
Залишилось тільки мігрантів завезти, щоб вони тут наплодились як мухи
Прощавай Україна, яку ми знали віками
це були їх нірки - маленькі, поганенькі, але свої, обжиті всім їхнім життям.
зараз ці старі повтікали самі не знаючи куди з майном що вмістилось на кравчучку
то є за чим жаліти ?
є-ЗЄля із свїми є-баками цим старим не дасть НІЧОГО !
.
Тим часом у Польщі ВВП перетнув 1 трильйон доларів.
Правди немає де діти!
Цей вираз є відомою цитатою з трактату «Мистецтво війни» давньокитайського стратега Сунь-цзи. Вона означає, що найвищою майстерністю є перемога над ворогом без прямого військового зіткнення, руйнуванням його планів або союзів, а не знищення військ у кривавій війні
це про Мінськ-1 та Мінськ-2
ми були на межі повномасштабної війни і розгрому обох випадках, але уникли їх завдячуючи дипломатичній майстерності Пороха
.
* заміна на посаді командувача СБС кадрового піхото-десантника Сухаревського на "піджака" Бровді, який за 3 роки виліпив з взводу бригаду новітнього роду військ і почав тиснути на МО в сенсі розширення закупівель та допуску дронів у війська;
* заміна старого апаратчика і крадія Умєрова (всі голови ФДМ - гарантовано крадії) на молодого шустрілу-шахрая Федорова, який завзято почав видавлювати корупцію виду "і сам не гам, і іншим не дам" в МО і замінювати її на ренту вигляду "та робіть що хочте, але відсоточок - на рахуночок, за допомогою цифрових платформ типу Brave1", що ЗНАЧНО спростило для купи бойових підрозділів доступ до технологій і техніки.
Відповідно, на тих, хто бажав чимось займатись, пролився "дроновий дощ". Що, як наслідок, дуже-дуже не сподобалось ППО тат РЕР засрашки. Не кажучи вже про порти, НПЗ, хімзаводи тощо.
Це шлях до європейського "роби, не кради, задовільняйся крихтами, які намутив у "слизьким місцях" справи".
Армія!! Мова!! Віра!!
Слава Україні!!