Украинский пилот истребителя нанес два ракетных удара по многоэтажному дому с оккупантами. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых пилот Воздушных сил ВСУ нанес удар по скоплению личного состава оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка установила, что рашисты укрывались в одном из многоэтажных домов на линии боевого столкновения.

По переданным координатам местонахождения противника было нанесено два ракетных удара с истребителя.

В результате здание уничтожено вместе с живой силой врага.

Топ комментарии
+12
Бажано проводити такі атаки в промислових масштабах, щоб відправляти побільше москало-ублюдків на концерт до Кабиздона
04.05.2026 19:12 Ответить
+10
по чому ридаєш дєтка, по совку чи по хрущовкам, які мали знести ще в нульовіих?
04.05.2026 19:17 Ответить
+10
роздача квитків на концерт кобзона з повітря
04.05.2026 19:18 Ответить
На що перетворилась Україна...
Руїни, випалена земля і могили
Залишилось тільки мігрантів завезти, щоб вони тут наплодились як мухи
Прощавай Україна, яку ми знали віками
04.05.2026 19:12 Ответить
по чому ридаєш дєтка, по совку чи по хрущовкам, які мали знести ще в нульовіих?
04.05.2026 19:17 Ответить
в тих хрущовках та по хатах у селах жили люди, переважно старі люди.

це були їх нірки - маленькі, поганенькі, але свої, обжиті всім їхнім життям.
зараз ці старі повтікали самі не знаючи куди з майном що вмістилось на кравчучку

то є за чим жаліти ?

є-ЗЄля із свїми є-баками цим старим не дасть НІЧОГО !

04.05.2026 22:11 Ответить
як би тільки це, але руйнування йде з середини України, оманської зеленої гниди. оце набагато страшніше.
04.05.2026 19:22 Ответить
До оманьськой г-нiди усьо було горазд? З самого початку, з 92 року?
04.05.2026 21:55 Ответить
У руїну перетворив міста та села України, ******-прутін з тютіною, почавши ВІЙНУ проти України, з березня 2014 року!!
04.05.2026 19:32 Ответить
Ні. Серія дурнуватих рішень українців на виборчих дільницях.
Тим часом у Польщі ВВП перетнув 1 трильйон доларів.
04.05.2026 19:40 Ответить
У цьому ВВП Польщі, є і достатній внесок від Українців в Польщі!!
Правди немає де діти!
04.05.2026 19:44 Ответить
Тож хто у цьому винен? Пiсяграй чi все ж таки *****?чi то може тому, що ляхи не сидiли на срацi 30 рокiв?
04.05.2026 21:59 Ответить
Ну, СРАТЬєху, який дивиться з боку на ****** упродовж 25 років, усьо ж зрозуміло???
04.05.2026 22:12 Ответить
"найкраща битва та, яка НЕ відбулася"

Цей вираз є відомою цитатою з трактату «Мистецтво війни» давньокитайського стратега Сунь-цзи. Вона означає, що найвищою майстерністю є перемога над ворогом без прямого військового зіткнення, руйнуванням його планів або союзів, а не знищення військ у кривавій війні

це про Мінськ-1 та Мінськ-2
ми були на межі повномасштабної війни і розгрому обох випадках, але уникли їх завдячуючи дипломатичній майстерності Пороха

04.05.2026 22:17 Ответить
Але мудрий наріт , обрав, того , хто в упір не помічав війну з 2014р , окупований крим і Донбас, казав, що "рф не наступает , просто двігает граніци , немножечко вперед ", " война вигодна только Порошенко", " маладци павстанци " , " нада просто перестать стрелять", " ми адін народ" ………… , а зеленская , навіть закликала , здавати за три сребряника позиції ЗСУ, за , що була в " миротворці"
04.05.2026 19:46 Ответить
Так, до зелених є багато питань. Але правда в тому, що хто б не був президентом то велика війна все рівно б була. Тільки не треба патякати про розмінований Чонгар. Так, це проблема, але навіть якби він був не розмінований то кацапня ж зе з Чонгара ракети та каби з шахедами запускає. А ракети запускаються далеко від кордонів України.
04.05.2026 20:18 Ответить
Ну чому Ви так песимістично. Ще G2 "буде жить"
04.05.2026 20:58 Ответить
Нормальджан. Засрашинська ППО та РЕР деградували настільки, що ПС СОУ має змогу виконувати підтримку наземних підрозділів "на запит" - розбираючи скупчення окупантів в режимі "запит на засоби старшого начальника" ракетами та бомбами типу JDAM/GBU без кількатижневого готування операції та попереднього "прорубання" РЛС-полів...
04.05.2026 19:14 Ответить
Вони не самі деградували, їм трошки допомогли Мадяр і Ко.
04.05.2026 19:23 Ответить
а чим Тік-Ток допоміг?
04.05.2026 21:17 Ответить
Два ключових фактори, що трапились за останній рік, які, схоже, суттєво змінили хід війни:
* заміна на посаді командувача СБС кадрового піхото-десантника Сухаревського на "піджака" Бровді, який за 3 роки виліпив з взводу бригаду новітнього роду військ і почав тиснути на МО в сенсі розширення закупівель та допуску дронів у війська;
* заміна старого апаратчика і крадія Умєрова (всі голови ФДМ - гарантовано крадії) на молодого шустрілу-шахрая Федорова, який завзято почав видавлювати корупцію виду "і сам не гам, і іншим не дам" в МО і замінювати її на ренту вигляду "та робіть що хочте, але відсоточок - на рахуночок, за допомогою цифрових платформ типу Brave1", що ЗНАЧНО спростило для купи бойових підрозділів доступ до технологій і техніки.

Відповідно, на тих, хто бажав чимось займатись, пролився "дроновий дощ". Що, як наслідок, дуже-дуже не сподобалось ППО тат РЕР засрашки. Не кажучи вже про порти, НПЗ, хімзаводи тощо.
04.05.2026 22:27 Ответить
Судячи з другого пункту, переходимо від українського принципу "все тягни в свою хату" до руснявого "украді - но сдєлай", який працює явно краще.
Це шлях до європейського "роби, не кради, задовільняйся крихтами, які намутив у "слизьким місцях" справи".
05.05.2026 06:09 Ответить
Молодці!!!
04.05.2026 19:25 Ответить
Отличная работа украинского пилота, видно сразу профессионала..
04.05.2026 19:33 Ответить
Московіти, уже на Победобєсії з пригожиним!!!
Армія!! Мова!! Віра!!
Слава Україні!!
04.05.2026 19:34 Ответить
якщо там поховали з десяток орків - то тоді так, гарно. Краще розміняти з п'ять - десять - двадцять вже пошкоджених багатоповерхівок в знищеному місті чи містах на 100-200 окупантів . якщо так то я за.
04.05.2026 22:31 Ответить
 
 