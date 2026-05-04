Український піхотинець чергою з автомата ліквідував окупанта у ближньому бою під час зачистки окопу. ВIДЕО

Український піхотинець під час зачистки ворожого окопу ліквідував окупанта у ближньому бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойового епізоду зафільмовані на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окупант намагався сховатися під дерев’яними перекладинами в окопі та не очікував на чітку та холоднокровну реакцію українського військового.

Боєць Сил оборони за лічені секунди чергою з автомата ліквідував противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ударним дроном підсмажили "центр прийняття рішень" рашиста. ВIДЕО

Дивіться також: Український пілот винищувача завдав двох ракетних ударів по багатоповерхівці з окупантами. ВIДЕО