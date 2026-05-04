Пограничники бригады "Гарт" отразили попытку прорыва врага на севере Харьковщины. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" отразили попытку прорыва российских войск через государственную границу в районе села Землянки на севере Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник действовал небольшими пехотными группами и с использованием мототехники под прикрытием дронов, артиллерии и авиации, однако был остановлен еще на подступах к границе.
По данным украинских военных, общие потери врага составили около 80 человек убитыми и ранеными, после чего оккупанты отступили.
В настоящее время противник проводит перегруппировку и, вероятно, готовит новые попытки штурма на этом направлении.
