495 0
Подразделения НГУ за апрель поразили почти 400 артиллерийских систем, 21 танк и 52 системы РЭБ противника. ВИДЕО
В течение апреля 2026 года бойцы Национальной гвардии Украины наносили удары по позициям, технике и логистике оккупантов по всей линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за месяц было поражено значительное количество вражеских целей, что существенно повлияло на наступательные возможности противника.
В частности, уничтожено:
- 395 артиллерийских систем;
- 70 единиц бронированной техники;
- 906 автомобилей;
- 21 танк;
- 52 системы РЭБ;
- 11 зенитных ракетных комплексов;
- 14 реактивных систем залпового огня;
- 107 складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Системная боевая работа Нацгвардии продолжает последовательно снижать боеспособность и наступательный потенциал противника.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль