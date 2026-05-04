Подразделения НГУ за апрель поразили почти 400 артиллерийских систем, 21 танк и 52 системы РЭБ противника. ВИДЕО

В течение апреля 2026 года бойцы Национальной гвардии Украины наносили удары по позициям, технике и логистике оккупантов по всей линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за месяц было поражено значительное количество вражеских целей, что существенно повлияло на наступательные возможности противника.

В частности, уничтожено:

395 артиллерийских систем;

70 единиц бронированной техники;

906 автомобилей;

21 танк;

52 системы РЭБ;

11 зенитных ракетных комплексов;

14 реактивных систем залпового огня;

107 складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Системная боевая работа Нацгвардии продолжает последовательно снижать боеспособность и наступательный потенциал противника.

