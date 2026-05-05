3 734 2

Бойцы бригады "Рубеж" взяли в плен оккупанта-разведчика, который скрывался в Белицком. ВИДЕО

Разведывательная группа РРСпП 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ взяла в плен российского оккупанта во время зачистки домов в населенном пункте Белицкое в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выяснилось, что захватчик действовал самостоятельно и находился в засаде с конца января.

По его словам, снабжение осуществлялось с помощью дронов, а воду он добывал самостоятельно — из луж и растапливая снег.

Задачей оккупанта было вести акустическую разведку, фиксировать перемещения украинских военных и передавать информацию по радиостанции, однако за все время он смог передать немного данных.

армия РФ разведка Донецкая область Национальная гвардия пленные Покровский район Белицкое
Низький уклін Захисникам України та їх Родинам!!!
Несправедливість та мародерство, з 2019 року, осіб з Урядового кварталу та їх кабміндічів, буде ОБОВЯЗКОВО виправлена, або дронами або вірьовкою!! Будівельники та їх керівники з династії у Козині, інформують Українських Захисників….
05.05.2026 22:11 Ответить
Якийсь білоруський у кацапа акцент!
06.05.2026 02:15 Ответить
 
 