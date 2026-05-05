Бойцы бригады "Рубеж" взяли в плен оккупанта-разведчика, который скрывался в Белицком. ВИДЕО
Разведывательная группа РРСпП 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ взяла в плен российского оккупанта во время зачистки домов в населенном пункте Белицкое в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, выяснилось, что захватчик действовал самостоятельно и находился в засаде с конца января.
По его словам, снабжение осуществлялось с помощью дронов, а воду он добывал самостоятельно — из луж и растапливая снег.
Задачей оккупанта было вести акустическую разведку, фиксировать перемещения украинских военных и передавать информацию по радиостанции, однако за все время он смог передать немного данных.
