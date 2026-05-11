Плотность дронов в Донецкой области резко возросла: в воздухе до 2000 БПЛА, - Нацгвардия

В зоне ответственности 1-го корпуса "Азов" в Донецкой области частота использования беспилотников резко возросла - в небе одновременно могут находиться до двух тысяч дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук.

"Мы видим, что плотность применения дронов растет. Если сравнивать кварталы года, можно говорить о существенном увеличении применения дронов с обеих сторон. За неполные два года подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи по обнаружению и уничтожению дронов различных типов, в частности Zala, Supercam, "Молния" и других, уже уничтожили более 22 тысяч", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, российские войска продолжают расширять использование беспилотников различных типов, в частности дронов на оптоволокне и так называемых "дронов-ждунов". В то же время украинские силы ведут активное противодействие таким средствам.

"В зоне ответственности нашего 1-го корпуса "Азов", а это фактически Донецкая область, одновременно может фиксироваться до двух тысяч дронов в воздухе. Речь идет только о тех беспилотниках, которые работают на частотах, ведь есть также дроны на оптоволокне и так называемые "дроны-ждуны". Противник пытается масштабировать и наращивать их количество, однако с нашей стороны ведется достаточно активное противодействие. Кроме того, благодаря отключению Starlink у противника история с теми же "Молниями" не зашла далеко вглубь нашей обороны", - рассказал Музычук.

