Плотность дронов в Донецкой области резко возросла: в воздухе до 2000 БПЛА, - Нацгвардия

Над Донецкой областью одновременно фиксируют до 2000 дронов

В зоне ответственности 1-го корпуса "Азов" в Донецкой области частота использования беспилотников резко возросла - в небе одновременно могут находиться до двух тысяч дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук.

"Мы видим, что плотность применения дронов растет. Если сравнивать кварталы года, можно говорить о существенном увеличении применения дронов с обеих сторон. За неполные два года подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи по обнаружению и уничтожению дронов различных типов, в частности Zala, Supercam, "Молния" и других, уже уничтожили более 22 тысяч", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, российские войска продолжают расширять использование беспилотников различных типов, в частности дронов на оптоволокне и так называемых "дронов-ждунов". В то же время украинские силы ведут активное противодействие таким средствам.

"В зоне ответственности нашего 1-го корпуса "Азов", а это фактически Донецкая область, одновременно может фиксироваться до двух тысяч дронов в воздухе. Речь идет только о тех беспилотниках, которые работают на частотах, ведь есть также дроны на оптоволокне и так называемые "дроны-ждуны". Противник пытается масштабировать и наращивать их количество, однако с нашей стороны ведется достаточно активное противодействие. Кроме того, благодаря отключению Starlink у противника история с теми же "Молниями" не зашла далеко вглубь нашей обороны", - рассказал Музычук.

Донецкая область (12269) боевые действия (6032) Национальная гвардия (2346) война в Украине (8226)
2000 дронів з обох сторін?
11.05.2026 12:24 Ответить
Уявіть собі історію, що якась країна за десять років створює мільярд дронів і нападає на іншу країну.
Ось так - ядерки не треба.
11.05.2026 12:32 Ответить
Це прості рішення 95 кварталу.
11.05.2026 12:44 Ответить
Це майбутне.
Після цієї війни будуть бункери з мільйонами дронів на готові.
Та операторів дронів будуть навчати прямо у школі на все життя.
Щойно війна - кожен дістає свого дрона і мільйони "голубів миру" полетіли.
11.05.2026 23:57 Ответить
Не буде цього.Ще трохи і дрони повністю самі літати будуть,але їм вже є протидія.А проти класичних бомб немає.Он москалі каби кидають і ніяких перехоплювачів цих кабів немає.
12.05.2026 00:09 Ответить
Мова про КІЛЬКІСТЬ дронів. Одночасно мільйон дронів не в силі знешкодити ніхто.
КАБ це локально - одноразово.
Мільйон дронів це маштаб любої країни одночасно.
12.05.2026 00:30 Ответить
Та не буде цього.Ніяких мультиків не дивіться.І взагалі,якщо пустити трильнон,то можна галактику захопити.
12.05.2026 00:32 Ответить
 
 