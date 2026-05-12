УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11134 відвідувача онлайн
Новини Бої на Слов’янському напрямку
381 0

РФ не знижує активності та тисне на логістику ЗСУ на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр

Російські війська продовжують бойові дії без змін у темпі, використовуючи дрони для ударів по тилових районах

На Слов’янському напрямку російські війська дедалі частіше завдають ударів по тилових районах, намагаючись ускладнити логістичне забезпечення Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV повідомив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ Володимир Голягін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, попри заяви про так зване "перемир’я", реальна ситуація на фронті суттєво не змінилася - російські війська продовжують активні бойові дії. Водночас спостерігається певне зменшення авіаційних ударів.

FPV-дрони системно атакують тил і ускладнюють постачання

Голягін зазначив, що основну загрозу нині становлять FPV-дрони, які постійно застосовуються як по передових позиціях, так і по тилових районах, зокрема в районі Слов’янська та Краматорська.

За його словами, такі атаки суттєво ускладнюють логістику, а доставка матеріального забезпечення на позиції залишається однією з найскладніших і найважливіших задач у зоні бойових дій.

"Вийшла ця ера, коли в нас були спеціально навчені люди, які ходили по позиціях і розносили провізію. Або ми могли на машинах заїхати, завезти цю провізію. Зараз кожен командир підрозділу відповідальний за те, щоб хлопці були забезпечені. Відповідно, це все дронами доставляється. З періодичністю в певний час планується. І це питання особисто в командира бригади на контролі", - зазначив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони дезорганізують ворога під Слов’янськом, знищуючи зв’язок і транспорт, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Що передувало? 

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують ускладнювати логістику Сил оборони, використовуючи нові засоби ураження та дистанційного мінування.

Крім того:

  • застосовуються важкі гексокоптери для дистанційного мінування доріг;
  • тривають системні обстріли українських позицій;
  • ворог намагається контролювати логістичні маршрути між підрозділами;
  • активно використовуються наземні роботизовані комплекси для постачання боєприпасів і провізії російським підрозділам;
  • посилюється загроза для руху української техніки та забезпечення позицій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти активізували штурми на Слов’янському напрямку, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

Автор: 

бойові дії (5817) 81 окрема аеромобільна бригада (103) fpv-дрон (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 