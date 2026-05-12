РФ не знижує активності та тисне на логістику ЗСУ на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр

На Слов’янському напрямку російські війська дедалі частіше завдають ударів по тилових районах, намагаючись ускладнити логістичне забезпечення Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV повідомив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ Володимир Голягін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, попри заяви про так зване "перемир’я", реальна ситуація на фронті суттєво не змінилася - російські війська продовжують активні бойові дії. Водночас спостерігається певне зменшення авіаційних ударів.

FPV-дрони системно атакують тил і ускладнюють постачання

Голягін зазначив, що основну загрозу нині становлять FPV-дрони, які постійно застосовуються як по передових позиціях, так і по тилових районах, зокрема в районі Слов’янська та Краматорська.

За його словами, такі атаки суттєво ускладнюють логістику, а доставка матеріального забезпечення на позиції залишається однією з найскладніших і найважливіших задач у зоні бойових дій.

"Вийшла ця ера, коли в нас були спеціально навчені люди, які ходили по позиціях і розносили провізію. Або ми могли на машинах заїхати, завезти цю провізію. Зараз кожен командир підрозділу відповідальний за те, щоб хлопці були забезпечені. Відповідно, це все дронами доставляється. З періодичністю в певний час планується. І це питання особисто в командира бригади на контролі", - зазначив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони дезорганізують ворога під Слов’янськом, знищуючи зв’язок і транспорт, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Що передувало?

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують ускладнювати логістику Сил оборони, використовуючи нові засоби ураження та дистанційного мінування.

Крім того:

застосовуються важкі гексокоптери для дистанційного мінування доріг;

тривають системні обстріли українських позицій;

ворог намагається контролювати логістичні маршрути між підрозділами;

активно використовуються наземні роботизовані комплекси для постачання боєприпасів і провізії російським підрозділам;

посилюється загроза для руху української техніки та забезпечення позицій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти активізували штурми на Слов’янському напрямку, - речник 11 армійського корпусу Запорожець