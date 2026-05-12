РФ не знижує активності та тисне на логістику ЗСУ на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр
На Слов’янському напрямку російські війська дедалі частіше завдають ударів по тилових районах, намагаючись ускладнити логістичне забезпечення Сил оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV повідомив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ Володимир Голягін.
За його словами, попри заяви про так зване "перемир’я", реальна ситуація на фронті суттєво не змінилася - російські війська продовжують активні бойові дії. Водночас спостерігається певне зменшення авіаційних ударів.
FPV-дрони системно атакують тил і ускладнюють постачання
Голягін зазначив, що основну загрозу нині становлять FPV-дрони, які постійно застосовуються як по передових позиціях, так і по тилових районах, зокрема в районі Слов’янська та Краматорська.
За його словами, такі атаки суттєво ускладнюють логістику, а доставка матеріального забезпечення на позиції залишається однією з найскладніших і найважливіших задач у зоні бойових дій.
"Вийшла ця ера, коли в нас були спеціально навчені люди, які ходили по позиціях і розносили провізію. Або ми могли на машинах заїхати, завезти цю провізію. Зараз кожен командир підрозділу відповідальний за те, щоб хлопці були забезпечені. Відповідно, це все дронами доставляється. З періодичністю в певний час планується. І це питання особисто в командира бригади на контролі", - зазначив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.
Що передувало?
На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують ускладнювати логістику Сил оборони, використовуючи нові засоби ураження та дистанційного мінування.
Крім того:
- застосовуються важкі гексокоптери для дистанційного мінування доріг;
- тривають системні обстріли українських позицій;
- ворог намагається контролювати логістичні маршрути між підрозділами;
- активно використовуються наземні роботизовані комплекси для постачання боєприпасів і провізії російським підрозділам;
- посилюється загроза для руху української техніки та забезпечення позицій.
