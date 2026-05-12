РФ не снижает активности и давит на логистику ВСУ на Славянском направлении, - 81 ОАеМБр
На Славянском направлении российские войска всё чаще наносят удары по тыловым районам, пытаясь затруднить материально-техническое обеспечение Сил обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV сообщил начальник отдела коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ Владимир Голягин.
По его словам, несмотря на заявления о так называемом "перемирии", реальная ситуация на фронте существенно не изменилась — российские войска продолжают активные боевые действия. В то же время наблюдается некоторое уменьшение авиационных ударов.
FPV-дроны систематически атакуют тыл и затрудняют снабжение
Голягин отметил, что основную угрозу сейчас представляют FPV-дроны, которые постоянно применяются как по передовым позициям, так и по тыловым районам, в частности в районе Славянска и Краматорска.
По его словам, такие атаки существенно затрудняют логистику, а доставка материального обеспечения на позиции остается одной из самых сложных и важных задач в зоне боевых действий.
"Прошла та эпоха, когда у нас были специально обученные люди, которые ходили по позициям и разносили провизию. Или мы могли на машинах заехать, завезти эту провизию. Сейчас каждый командир подразделения отвечает за то, чтобы ребята были обеспечены. Соответственно, все это доставляется дронами. С периодичностью в определенное время планируется. И этот вопрос лично у командира бригады на контроле", — отметил начальник отдела коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.
Что предшествовало?
На Славянском направлении российские оккупанты продолжают затруднять логистику Сил обороны, используя новые средства поражения и дистанционного минирования.
Кроме того:
- используются тяжелые гексакоптеры для дистанционного минирования дорог;
- продолжаются систематические обстрелы украинских позиций;
- враг пытается контролировать логистические маршруты между подразделениями;
- активно используются наземные роботизированные комплексы для снабжения боеприпасами и провизией российских подразделений;
- усиливается угроза для передвижения украинской техники и обеспечения позиций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль