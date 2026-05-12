РФ не снижает активности и давит на логистику ВСУ на Славянском направлении, - 81 ОАеМБр

На Славянском направлении российские войска всё чаще наносят удары по тыловым районам, пытаясь затруднить материально-техническое обеспечение Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV сообщил начальник отдела коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ Владимир Голягин.

По его словам, несмотря на заявления о так называемом "перемирии", реальная ситуация на фронте существенно не изменилась — российские войска продолжают активные боевые действия. В то же время наблюдается некоторое уменьшение авиационных ударов.

FPV-дроны систематически атакуют тыл и затрудняют снабжение

Голягин отметил, что основную угрозу сейчас представляют FPV-дроны, которые постоянно применяются как по передовым позициям, так и по тыловым районам, в частности в районе Славянска и Краматорска.

По его словам, такие атаки существенно затрудняют логистику, а доставка материального обеспечения на позиции остается одной из самых сложных и важных задач в зоне боевых действий.

"Прошла та эпоха, когда у нас были специально обученные люди, которые ходили по позициям и разносили провизию. Или мы могли на машинах заехать, завезти эту провизию. Сейчас каждый командир подразделения отвечает за то, чтобы ребята были обеспечены. Соответственно, все это доставляется дронами. С периодичностью в определенное время планируется. И этот вопрос лично у командира бригады на контроле", — отметил начальник отдела коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

Что предшествовало?

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают затруднять логистику Сил обороны, используя новые средства поражения и дистанционного минирования.

Кроме того:

используются тяжелые гексакоптеры для дистанционного минирования дорог;

продолжаются систематические обстрелы украинских позиций;

враг пытается контролировать логистические маршруты между подразделениями;

активно используются наземные роботизированные комплексы для снабжения боеприпасами и провизией российских подразделений;

усиливается угроза для передвижения украинской техники и обеспечения позиций.

