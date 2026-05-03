Оккупанты активизировали штурмы на Славянском направлении, - пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Запорожец
Российские военные начали более активные штурмовые действия на Славянском направлении с целью вытеснить ВСУ с позиций.
Об этом сообщил пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам Запорожца, бои на этом участке значительно активнее, чем на Краматорском направлении.
"За прошедшие сутки две штурмовые операции были отражены в направлении Закитного. В целом противник пытается активно проводить штурмовые действия в направлении высот, чтобы вытеснить Силы обороны с занимаемых позиций. Особенно тех позиций, с которых мы наносим по ним огневой удар с помощью артиллерии и беспилотников", - рассказал пресс-секретарь.
Запорожец подчеркнул, что россияне не могут себе позволить не проводить там штурмовые действия.
Что предшествовало
Ранее в 81 ОАеМБр сообщали, что ситуация на Славянском направлении сложная.
