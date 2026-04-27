Силы обороны дезорганизуют врага под Славянском, уничтожая связь и транспорт, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО
На Славянском направлении противник пытается закрепиться в руинах застройки, развертывая там системы связи и наблюдения для координации своих действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81 ОАеМБр.
Враг активно использует мототехнику
Как отмечается, для скрытого перемещения между позициями враг активно использует мототехнику, рассчитывая на ее скорость и маневренность в руинах и лесополосах.
"Экипажи БпС 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7-го корпуса ДШВ точно уничтожают эти критически важные ресурсы. Точным ударом поражена параболическая антенна оккупантов, что дезорганизует их подразделения и лишает возможности координировать огонь. Параллельно с этим ликвидированы транспортные средства противника - мотоциклы уничтожены непосредственно в местах их стоянки возле укрытий", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ДШВ, последовательное уничтожение технических средств и транспорта существенно затрудняет врагу удержание позиций и ослабляет наступательный потенциал оккупантов на нашем участке фронта.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что ситуация на Славянском направлении сложная. Враг использует мобильный транспорт для скрытого перемещения.
