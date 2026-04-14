Ситуация на Славянском направлении осложнена: враг наносит удары по логистике и готовится к штурмам, - 81-я ОАеМБр. ВИДЕО

Ситуация на Славянском направлении остается сложной из-за систематических ударов противника по логистическим маршрутам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81-й ОАеМБр.

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Обстрелы

Как отмечается, в основном противник применяет ударные FPV-дроны и баражирующие боеприпасы для поражения нашей техники. Следует отметить, что враг активно применяет тяжелые дроны-гексокоптеры, с помощью которых наносит огневое поражение позициям, дистанционно минирует пути сообщения и осуществляет доставку провизии своей пехоте.

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Какова тактика РФ?

По данным бригады, тактика россиян остается неизменной - постоянное давление небольшими группами, которые пытаются проникать в межпозиционное пространство. В тыловых районах противник использует бронированную и мототехнику для логистического обеспечения.

"Кроме того, враг на постоянной основе пополняется живой силой, которую готовит для дальнейших штурмовых и инфильтрационных действий на Славянском направлении. Несмотря на сложность логистики, Слобожанские десантники уничтожают врага там, где он не ожидает, для того, чтобы уменьшить наступательный потенциал и облегчить работу аэромобильных подразделений", - говорится в сообщении.

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