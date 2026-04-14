Ситуація на Слов’янському напрямку ускладнена: ворог б’є по логістиці та готується до штурмів, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Ситуація на Словʼянському напрямку залишається ускладненою через систематичні удари ворога по логістичних сполученнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 ОАеМБр.

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Обстріли

Як зазначається, здебільшого противник застосовує ударні fpv-дрони та баражуючі боєприпаси для ураження нашої техніки. Слід відзначити, що ворог активно застосовує важкі дрони-гексокоптери, за допомогою яких наносить вогневе ураження позицій, дистанційно мінує шляхи сполучення та здійснює доставку провізії своїй піхоті.

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Яка тактика РФ?

За даними бригади, тактика росіян залишається незмінною - постійний тиск малими групами, які намагаються просочуватися у міжпозиційний простір. У тилових районах противник використовує броньовану та мототехніку для логістичного забезпечення.

"Також, ворог на постійній основі поповнюється живою силою, яку готує для подальших штурмових та інфільтраційних дій на Словʼянському напрямку. Попри ускладненість логістики Слобожанські десантники знищують ворога там, де він не очікує, для того, щоб зменшити наступальний потенціал та полегшити роботу аеромобільних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

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