Сили оборони дезорганізують ворога під Слов’янськом, знищуючи зв’язок і транспорт, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

На Слов’янському напрямку противник намагається закріпитися в залишках забудови, розгортаючи там системи зв’язку та спостереження для координації своїх дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 ОАеМБр.

Як зазначається, для прихованого переміщення між позиціями ворог активно використовує мототехніку, розраховуючи на її швидкість та маневреність у руїнах і лісосмугах.

"Екіпажі БпС 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу ДШВ влучно знищують ці критично важливі ресурси. Точним ударом уражено параболічну антену окупантів, що дезорганізує їхні підрозділи та позбавляє можливості координувати вогонь. Паралельно з цим ліквідовано транспортні засоби противника - мотоцикли знищено безпосередньо в місцях їхнього відстою біля укриттів", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують у ДШВ, послідовне нищення технічних засобів та транспорту суттєво ускладнює ворогу утримання позицій та послаблює наступальний потенціал окупантів на нашій ділянці фронту.

