Ситуація на Слов’янському напрямку складна. Ворог використовує мобільний транспорт для прихованого переміщення, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Наразі триває системне нищення техніки та логістики окупантів на Слов’янському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 ОАеМБр.

Як зазначається, воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують методично утилізувати ресурси та живу силу ворога.

Яка ситуація на напрямку?

Загалом, за даними бригади, ситуація на Слов’янському напрямку залишається складною. Противник намагається адаптуватися, використовуючи для прихованого переміщення та логістики мобільний транспорт - пікапи та мототехніку.

Ліквідація військ РФ

"Наші пілоти FPV-дронів влучно відпрацьовують по бронетехніці, автотранспорту та мототранспорт противника. Техніку ворог намагається зосередити в укриттях поблизу лінії боєзіткнення, зокрема в руїнах та ангарах. Послідовне знищення ворожих засобів та живої сили суттєво знижує наступальний потенціал окупантів", - повідомили в 81 бригаді.

