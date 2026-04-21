Ситуация на Славянском направлении сложная. Враг использует мобильный транспорт для скрытого перемещения, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО
В настоящее время продолжается систематическое уничтожение техники и логистики оккупантов на Славянском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81-й ОАеМБр.
Как отмечается, бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают методично уничтожать ресурсы и живую силу врага.
Какова ситуация на направлении?
В целом, по данным бригады, ситуация на Славянском направлении остается сложной. Противник пытается адаптироваться, используя для скрытого перемещения и логистики мобильный транспорт - пикапы и мототехнику.
Ликвидация войск РФ
"Наши пилоты FPV-дронов точно поражают бронетехнику, автотранспорт и мототранспорт противника. Технику враг пытается сосредоточить в укрытиях вблизи линии боевого соприкосновения, в частности в руинах и ангарах. Последовательное уничтожение вражеских средств и живой силы существенно снижает наступательный потенциал оккупантов", - сообщили в 81-й бригаде.
