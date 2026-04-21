Ситуация на Славянском направлении сложная. Враг использует мобильный транспорт для скрытого перемещения, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО

В настоящее время продолжается систематическое уничтожение техники и логистики оккупантов на Славянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81-й ОАеМБр.

Как отмечается, бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают методично уничтожать ресурсы и живую силу врага.

Какова ситуация на направлении?

В целом, по данным бригады, ситуация на Славянском направлении остается сложной. Противник пытается адаптироваться, используя для скрытого перемещения и логистики мобильный транспорт - пикапы и мототехнику.

Ликвидация войск РФ

"Наши пилоты FPV-дронов точно поражают бронетехнику, автотранспорт и мототранспорт противника. Технику враг пытается сосредоточить в укрытиях вблизи линии боевого соприкосновения, в частности в руинах и ангарах. Последовательное уничтожение вражеских средств и живой силы существенно снижает наступательный потенциал оккупантов", - сообщили в 81-й бригаде.

Донецкая область (12151) 81 отдельная аэромобильная бригада (99) ДШВ Десантно-штурмовые войска (440) Краматорский район (1147) Славянск (2696)
Лис наш?
21.04.2026 08:37 Ответить
А як, взагалі, правильно Слов'янськ чи Слав'янськ? Бо на фото одне, а пишуть інше...
21.04.2026 08:39 Ответить
залежно ким ти почуваєшся.. ШІ тобі на поміч.
21.04.2026 08:58 Ответить
До чого тут це?
21.04.2026 09:01 Ответить
Полиция и податкивцы успели все убежать из Славянска во Львов за аптечками?
21.04.2026 08:43 Ответить
Вони Потужні. А цивільні ухилянти - ні 😁
21.04.2026 09:01 Ответить
 
 