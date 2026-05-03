Окупанти активізували штурми на Слов’янському напрямку, - речник 11 армійського корпусу Запорожець
Російські військові почали активніші штурмові дії на Слов’янському напрямку з метою потіснити ЗСУ з позицій.
Про це повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За словами Запорожця, бої на цьому відтинку значно активніші, аніж на Краматорському напрямку.
"За минулу добу дві штурмові дії відбилися в напрямку Закітного. В цілому противник намагається активно в напрямку висот проводити штурмові дії для того, щоб потіснити Сили оборони із займаних позицій. Особливо тих позицій, з яких ми здійснюємо по ним вогневий вплив за допомогою артилерії та безпілотників", - розповів речник.
Запорожець наголосив, що росіяни не можуть собі довозити не проводити там штурмові дії.
Що передувало
Ранше у 81 ОАеМБр повідомляли, що ситуація на Слов’янському напрямку складна.
