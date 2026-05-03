Окупанти активізували штурми на Слов’янському напрямку, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

Російські військові почали активніші штурмові дії на Слов’янському напрямку з метою потіснити ЗСУ з позицій.

Про це повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

За словами Запорожця, бої на цьому відтинку значно активніші, аніж на Краматорському напрямку.

"За минулу добу дві штурмові дії відбилися в напрямку Закітного. В цілому противник намагається активно в напрямку висот проводити штурмові дії для того, щоб потіснити Сили оборони із займаних позицій. Особливо тих позицій, з яких ми здійснюємо по ним вогневий вплив за допомогою артилерії та безпілотників", - розповів речник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони дезорганізують ворога під Слов’янськом, знищуючи зв’язок і транспорт, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Запорожець наголосив, що росіяни не можуть собі довозити не проводити там штурмові дії.

Що передувало

Ранше у 81 ОАеМБр повідомляли, що ситуація на Слов’янському напрямку складна.

Читайте: Відбито найбільший з початку року мотоштурм РФ на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр