53 боевых столкновения зафиксировано на фронте, из них 21 - на Покровском направлении
С начала суток агрессор 53 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 14 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренок, Яструбщина, Нововасильевка, Рогизное, Атинское, Будки, Волфино, Вольная Слобода, Малушино.
- В Черниговской области – Сенковка и Лесковщина.
Обстановка в полночь
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения, противник осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 10 из которых – из реактивных систем залпового огня; нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица и в сторону Тернового и Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.
По данным Генштаба, на Купянском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг также не проводил активных наступательных действий.
На Славянском направлении попытка захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка не увенчалась успехом.
На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.
На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра, Кучерова Яра. Один бой продолжается до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг совершил один неудачный штурм в направлении Александрограда.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Зализничное, Горькое, Гуляйпольское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Щербаков.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили один вражеский штурм.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
