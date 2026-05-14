53 боевых столкновения зафиксировано на фронте, из них 21 - на Покровском направлении

С начала суток агрессор 53 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 14 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренок, Яструбщина, Нововасильевка, Рогизное, Атинское, Будки, Волфино, Вольная Слобода, Малушино.

В Черниговской области – Сенковка и Лесковщина.

Обстановка в полночь

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения, противник осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 10 из которых – из реактивных систем залпового огня; нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица и в сторону Тернового и Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

По данным Генштаба, на Купянском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг также не проводил активных наступательных действий.

На Славянском направлении попытка захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Рай-Александровка не увенчалась успехом.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Приволье.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра, Кучерова Яра. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг совершил один неудачный штурм в направлении Александрограда.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Зализничное, Горькое, Гуляйпольское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили один вражеский штурм.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.