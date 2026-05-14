РФ активизировала штурмы на Ореховском направлении, пытаясь продвинуться к Запорожью, - Силы обороны

Российские войска активизировали наступательные действия в районе Ореховского направления и пытаются создать плацдармы ближе к Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Россияне возобновили активные штурмы на Ореховском направлении, потому что раньше мы здесь фиксировали три-пять, а за последние сутки зафиксировано восемь", - сказал Волошин.

По его словам, враг активизировался вблизи Степногорска, а также в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки.

"Здесь он стремится прорваться в северном направлении, взять под контроль определенные плацдармы, которые ближе к Запорожью, для того, чтобы держать и нашу логистику под огневым контролем, и наносить удары при случае по областному центру", - отметил спикер.

Что предшествовало?

Силы обороны Украины активно противодействуют российским войскам в районе Камышевахи Запорожской области и не допускают продвижения врага вглубь украинской обороны.

Я так розумію,що Гуляйполе все.Тепер Оріхівський напрямок.Наступним буде Запорожський напрямок?
14.05.2026 12:59 Ответить
Майже все😿, там просто за Гуляйполем через 3-5 км зразу йде село Гуляйпільське, що дає змогу ще довгенько крутити словосполученнями, типу " на гуляйпільському напрямку", " в районі гуляйпільщини", " під Гуляйполем" і ТД. Короче....
14.05.2026 14:16 Ответить
 
 