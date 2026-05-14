РФ активизировала штурмы на Ореховском направлении, пытаясь продвинуться к Запорожью, - Силы обороны
Российские войска активизировали наступательные действия в районе Ореховского направления и пытаются создать плацдармы ближе к Запорожью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
"Россияне возобновили активные штурмы на Ореховском направлении, потому что раньше мы здесь фиксировали три-пять, а за последние сутки зафиксировано восемь", - сказал Волошин.
По его словам, враг активизировался вблизи Степногорска, а также в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки.
"Здесь он стремится прорваться в северном направлении, взять под контроль определенные плацдармы, которые ближе к Запорожью, для того, чтобы держать и нашу логистику под огневым контролем, и наносить удары при случае по областному центру", - отметил спикер.
Что предшествовало?
Силы обороны Украины активно противодействуют российским войскам в районе Камышевахи Запорожской области и не допускают продвижения врага вглубь украинской обороны.
