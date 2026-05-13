ВСУ сдерживают продвижение врага к Комышувахе и Степногорску, - Силы обороны юга
Силы обороны Украины активно противодействуют российским войскам в районе Комышувахи Запорожской области и не допускают продвижения врага вглубь украинской обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Мы пытаемся отбросить врага как можно дальше от Степногорска и не допустить его инфильтрации вглубь нашей обороны. Фиксировались попытки скрытого проникновения диверсионных групп в направлении Комышувахи с целью выхода на восточный фланг и приближения к Степногорску и контроля отдельных логистических путей", — сказал Волошин.
"В то же время хочу опровергнуть заявления вражеских источников о якобы приближении противника к Комышувахе — это не соответствует действительности", — подчеркнул Волошин.
Он подчеркнул, что Силы обороны Украины на этом участке отбрасывают врага и активно ему противодействуют.
