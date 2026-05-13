ВСУ сдерживают продвижение врага к Комышувахе и Степногорску, - Силы обороны юга

Российские ДРГ пытались проникнуть в район Комишувахи

Силы обороны Украины активно противодействуют российским войскам в районе Комышувахи Запорожской области и не допускают продвижения врага вглубь украинской обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Мы пытаемся отбросить врага как можно дальше от Степногорска и не допустить его инфильтрации вглубь нашей обороны. Фиксировались попытки скрытого проникновения диверсионных групп в направлении Комышувахи с целью выхода на восточный фланг и приближения к Степногорску и контроля отдельных логистических путей", — сказал Волошин.

"В то же время хочу опровергнуть заявления вражеских источников о якобы приближении противника к Комышувахе — это не соответствует действительности", — подчеркнул Волошин.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины на этом участке отбрасывают врага и активно ему противодействуют.

