Войска РФ активизировали наступательные действия фактически по всему фронту. Присутствие ВСУ в Курской области сохраняется, - Сырский

Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Украинскиевоенные продолжают выполнять задачи в Курской области России.

Об этом 8 мая написал главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что россияне активизировали наступательные действия фактически по всему фронту и проводят перегруппировку.

  • Наиболее напряженным, по словам Сырского, является Покровское направление, где россияне сосредоточили около 106 тысяч личного состава. Также высокой остается активность врага на Очеретинском, Александровском, Купянском, Константиновском направлениях и на участках вдоль государственной границы с РФ.

"Подразделения Сил обороны Украины срывают планы противника, стойко удерживают рубежи и при благоприятных условиях проводят собственные активные действия. Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России — наше присутствие в Курской области сохраняется", — подчеркнул главнокомандующий.

Также, по данным главнокомандующего, в течение месяца Объединенная огневая поддержка выполнила более 64,9 тыс. огневых задач. Артиллеристы поразили за месяц 8,5 тысяч вражеских целей, а ракетные подразделения нанесли 74 удара по противнику.

Кроме того, в апреле средствами Deep Strike поражено 84 цели в глубине территории РФ. Приоритетными целями остаются объекты нефтепереработки и транспортировки ГСМ, производства спецхимии, порохов и другие предприятия военно-промышленного комплекса РФ, добавил Сырский.

Да заї@ав ти вже всіх цієїю курською авантюрою ,скільки ти падло там українців поклав .скільки пропало безвісти чи потрапило в полон і все заради твоєї і зєліної хворобливої манії величі
08.05.2026 19:45
08.05.2026 19:45 Ответить
Це ж треба такого сраколиза влади відкопати(((
08.05.2026 19:46
08.05.2026 19:46 Ответить
Ну молодець який, на Курщині завдання виконуєш? А толк від тих завдань який?
крім втрачених військових і купи техніки топової!
08.05.2026 19:48 Ответить
08.05.2026 19:45 Ответить
08.05.2026 19:46 Ответить
08.05.2026 19:48 Ответить
на сцені зелений холуй сирський з лякалками.
бойся бойся бойся

08.05.2026 19:48 Ответить
"Присутність ЗСУ на Курщині зберігається, - Сирський".
Значить,ще є можливість обміну окуп. територій на курську обл.,чи як то виходить?
08.05.2026 19:49 Ответить
Незламні кринки, де загинула багато морських піхотинців, на щось обміняли, така сама незламність і тут. Там шалені втрати на курщині, це була афера наступати без прикриття з повітря.
08.05.2026 19:56 Ответить
А тепер ніби не розуміють,чому така шалена кількість сзч.
08.05.2026 20:05 Ответить
Схоже Сирок став спікером російської армії замість Конашенкова. Мабуть батько офіцер російських окупантів у відставці який проживає на росії постарався.
08.05.2026 19:50 Ответить
Вже б стулив пельку з тією курщиною суджанщиною.
08.05.2026 20:39 Ответить
08.05.2026 20:51 Ответить
Про яку присутність на курщині пармезан меле?
08.05.2026 20:57 Ответить
 
 