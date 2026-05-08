Войска РФ активизировали наступательные действия фактически по всему фронту. Присутствие ВСУ в Курской области сохраняется, - Сырский

Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Украинскиевоенные продолжают выполнять задачи в Курской области России.

Об этом 8 мая написал главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фронт

Он заявил, что россияне активизировали наступательные действия фактически по всему фронту и проводят перегруппировку.

Наиболее напряженным, по словам Сырского, является Покровское направление, где россияне сосредоточили около 106 тысяч личного состава. Также высокой остается активность врага на Очеретинском, Александровском, Купянском, Константиновском направлениях и на участках вдоль государственной границы с РФ.

"Подразделения Сил обороны Украины срывают планы противника, стойко удерживают рубежи и при благоприятных условиях проводят собственные активные действия. Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России — наше присутствие в Курской области сохраняется", — подчеркнул главнокомандующий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заменять военных на передовых позициях должны не позднее чем через 2 месяца пребывания, - Сырский

Удары по РФ

Также, по данным главнокомандующего, в течение месяца Объединенная огневая поддержка выполнила более 64,9 тыс. огневых задач. Артиллеристы поразили за месяц 8,5 тысяч вражеских целей, а ракетные подразделения нанесли 74 удара по противнику.

Кроме того, в апреле средствами Deep Strike поражено 84 цели в глубине территории РФ. Приоритетными целями остаются объекты нефтепереработки и транспортировки ГСМ, производства спецхимии, порохов и другие предприятия военно-промышленного комплекса РФ, добавил Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее активно оккупанты атаковали на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. МАПИ