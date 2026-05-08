УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8642 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на фронті Бої на Курщині та Сумщині
1 535 12

Війська РФ активізували наступальні дії фактично по всьому фронту. Присутність ЗСУ на Курщині зберігається, - Сирський

сирський

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Українські військові продовжують виконувати завдання у Курській області Росії.

Про це написав 8 травня головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фронт

Він заявив, що росіяни активізували наступальні дії фактично по всьому фронту та проводять перегрупування.

  • Найбільш напруженим, за словами Сирського, є Покровський напрямок, де росіяни зосередили близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському, Костянтинівському напрямках та на ділянках вздовж державного кордону з РФ.

"Підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко утримують рубежі та за сприятливих умов проводять власні активні дії. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії — наша присутність у Курській області зберігається", - наголосив головком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заміняти військових на передових позиціях мають не пізніше ніж через 2 місяці перебування, - Сирський

Удари по РФ

Також, за даними головнокомандувача, протягом місяця Об'єднана вогнева підтримка виконала понад 64,9 тисячі вогневих завдань. Артилеристи уразили за місяць 8,5 тисяч ворожих цілей, а ракетні підрозділи завдали 74 удари по противнику.

Крім того, у квітні засобами Deep Strike уражено 84 цілі в глибині території РФ. Пріоритетними цілями залишаються об’єкти нафтопереробки та транспортування ПММ, виробництва спецхімії, порохів та інші підприємства військово-промислового комплексу РФ, додав Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найактивніше окупанти атакували на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Автор: 

Донецька область (11118) Сирський Олександр (919) Курськ (1214) Покровський район (1745) війна в Україні (8256)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Да заї@ав ти вже всіх цієїю курською авантюрою ,скільки ти падло там українців поклав .скільки пропало безвісти чи потрапило в полон і все заради твоєї і зєліної хворобливої манії величі
показати весь коментар
08.05.2026 19:45 Відповісти
+16
Це ж треба такого сраколиза влади відкопати(((
показати весь коментар
08.05.2026 19:46 Відповісти
+16
Ну молодець який, на Курщині завдання виконуєш? А толк від тих завдань який?
крім втрачених військових і купи техніки топової!
показати весь коментар
08.05.2026 19:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да заї@ав ти вже всіх цієїю курською авантюрою ,скільки ти падло там українців поклав .скільки пропало безвісти чи потрапило в полон і все заради твоєї і зєліної хворобливої манії величі
показати весь коментар
08.05.2026 19:45 Відповісти
Це ж треба такого сраколиза влади відкопати(((
показати весь коментар
08.05.2026 19:46 Відповісти
Ну молодець який, на Курщині завдання виконуєш? А толк від тих завдань який?
крім втрачених військових і купи техніки топової!
показати весь коментар
08.05.2026 19:48 Відповісти
на сцені зелений холуй сирський з лякалками.
бойся бойся бойся

показати весь коментар
08.05.2026 19:48 Відповісти
"Присутність ЗСУ на Курщині зберігається, - Сирський".
Значить,ще є можливість обміну окуп. територій на курську обл.,чи як то виходить?
показати весь коментар
08.05.2026 19:49 Відповісти
Незламні кринки, де загинула багато морських піхотинців, на щось обміняли, така сама незламність і тут. Там шалені втрати на курщині, це була афера наступати без прикриття з повітря.
показати весь коментар
08.05.2026 19:56 Відповісти
А тепер ніби не розуміють,чому така шалена кількість сзч.
показати весь коментар
08.05.2026 20:05 Відповісти
Схоже Сирок став спікером російської армії замість Конашенкова. Мабуть батько офіцер російських окупантів у відставці який проживає на росії постарався.
показати весь коментар
08.05.2026 19:50 Відповісти
Вже б стулив пельку з тією курщиною суджанщиною.
показати весь коментар
08.05.2026 20:39 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2026 20:51 Відповісти
Про яку присутність на курщині пармезан меле?
показати весь коментар
08.05.2026 20:57 Відповісти
 
 