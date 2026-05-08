Війська РФ активізували наступальні дії фактично по всьому фронту. Присутність ЗСУ на Курщині зберігається, - Сирський

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Українські військові продовжують виконувати завдання у Курській області Росії.

Про це написав 8 травня головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фронт

Він заявив, що росіяни активізували наступальні дії фактично по всьому фронту та проводять перегрупування.

Найбільш напруженим, за словами Сирського, є Покровський напрямок, де росіяни зосередили близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському, Костянтинівському напрямках та на ділянках вздовж державного кордону з РФ.

"Підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко утримують рубежі та за сприятливих умов проводять власні активні дії. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії — наша присутність у Курській області зберігається", - наголосив головком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заміняти військових на передових позиціях мають не пізніше ніж через 2 місяці перебування, - Сирський

Удари по РФ

Також, за даними головнокомандувача, протягом місяця Об'єднана вогнева підтримка виконала понад 64,9 тисячі вогневих завдань. Артилеристи уразили за місяць 8,5 тисяч ворожих цілей, а ракетні підрозділи завдали 74 удари по противнику.

Крім того, у квітні засобами Deep Strike уражено 84 цілі в глибині території РФ. Пріоритетними цілями залишаються об’єкти нафтопереробки та транспортування ПММ, виробництва спецхімії, порохів та інші підприємства військово-промислового комплексу РФ, додав Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найактивніше окупанти атакували на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. МАПИ