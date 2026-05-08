Війська РФ активізували наступальні дії фактично по всьому фронту. Присутність ЗСУ на Курщині зберігається, - Сирський
Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Українські військові продовжують виконувати завдання у Курській області Росії.
Про це написав 8 травня головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Фронт
Він заявив, що росіяни активізували наступальні дії фактично по всьому фронту та проводять перегрупування.
- Найбільш напруженим, за словами Сирського, є Покровський напрямок, де росіяни зосередили близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському, Костянтинівському напрямках та на ділянках вздовж державного кордону з РФ.
"Підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко утримують рубежі та за сприятливих умов проводять власні активні дії. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії — наша присутність у Курській області зберігається", - наголосив головком.
Удари по РФ
Також, за даними головнокомандувача, протягом місяця Об'єднана вогнева підтримка виконала понад 64,9 тисячі вогневих завдань. Артилеристи уразили за місяць 8,5 тисяч ворожих цілей, а ракетні підрозділи завдали 74 удари по противнику.
Крім того, у квітні засобами Deep Strike уражено 84 цілі в глибині території РФ. Пріоритетними цілями залишаються об’єкти нафтопереробки та транспортування ПММ, виробництва спецхімії, порохів та інші підприємства військово-промислового комплексу РФ, додав Сирський.
Значить,ще є можливість обміну окуп. територій на курську обл.,чи як то виходить?
курщиноюсуджанщиною.