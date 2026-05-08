Заміняти військових на передових позиціях мають не пізніше ніж через 2 місяці перебування, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у ЗСУ поступово переходять від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Окрему увагу приділяємо питанням мобілізації та рекрутингу. Працюємо над реалізацією ініціативи Президента України щодо поступового переходу війська від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування", - заявив він.
За підсумками наради Сирський визначив завдання підготувати конкретні пропозиції Генерального штабу щодо нових форматів контрактної служби.
"Також уже розроблено та підписано інструкцію щодо обов’язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях — не пізніше ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.
- У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.
Да ви знущаєтесь!
Ще, Сирок, скажи, що за порушення інструкції буде кримінальна відповідальність. Ага...
А журнал "регістрації виконання інструкції" і журнал періодичного "ознайомлення з інструкцією" вже друкуються? Чи, як завжди, доведеться переробляти існуючі?
А як же наказ Головнокомандуючого? Чи без інструкції він не обов'язковий до виконання? А що про це каже "Статут..."?
Стільки питань, але... Хто служив в "совку", той в цирку не смієтся (с)
Генерал Петен під Верденом наказав проводити ротацію французських солдат через 10 днів:
10 - на нулі,
10 - на другій лінії
10 - в тилу на відновленні
ну, це звісно, як що вийде з позиції без води та їжі!
Сырскому Зеленский дал армию и сказал какие тыловые части не трогать чтобы господа от туда так же не попали на 0. Так же было и при потужном Валере. С тыловых частей где чалятся всякие квартальные и прочие мажоры, нарабатывая на убд и так далее практически никто до окопов не попал.
Чем и главное как остается Сырскому воевать?