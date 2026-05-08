УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8642 відвідувача онлайн
Новини Ротація військових Мобілізація в Україні
1 714 25

Заміняти військових на передових позиціях мають не пізніше ніж через 2 місяці перебування, - Сирський

зсу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у ЗСУ поступово переходять від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Окрему увагу приділяємо питанням мобілізації та рекрутингу. Працюємо над реалізацією ініціативи Президента України щодо поступового переходу війська від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування", - заявив він.

За підсумками наради Сирський визначив завдання підготувати конкретні пропозиції Генерального штабу щодо нових форматів контрактної служби.

"Також уже розроблено та підписано інструкцію щодо обов’язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях — не пізніше ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський підписав наказ про ротації: Військові будуть на передовій не більше 2 місяців

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна мобілізує до 35 тис. людей на місяць. Військові втомлені, треба ротації, - Зеленський

Автор: 

ротація (93) військовослужбовці (5154) демобілізація (119) Сирський Олександр (919)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
совєцькому про-сирському варто було б подивитись документальне кіно (якщо він хрєново вчився в академії генштабу):
Генерал Петен під Верденом наказав проводити ротацію французських солдат через 10 днів:

10 - на нулі,
10 - на другій лінії
10 - в тилу на відновленні

.
показати весь коментар
08.05.2026 19:29 Відповісти
+6
Інструкція????
Да ви знущаєтесь!
Ще, Сирок, скажи, що за порушення інструкції буде кримінальна відповідальність. Ага...
А журнал "регістрації виконання інструкції" і журнал періодичного "ознайомлення з інструкцією" вже друкуються? Чи, як завжди, доведеться переробляти існуючі?

А як же наказ Головнокомандуючого? Чи без інструкції він не обов'язковий до виконання? А що про це каже "Статут..."?

Стільки питань, але... Хто служив в "совку", той в цирку не смієтся (с)
показати весь коментар
08.05.2026 19:27 Відповісти
+6
...місяць дома з сім'єю. Тварі фашистські - позабирали батьків від дітей, поробили рабами і навіть бачитись з сім'ями вже п'ятий рік не дають.
показати весь коментар
08.05.2026 19:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Інструкція????
Да ви знущаєтесь!
Ще, Сирок, скажи, що за порушення інструкції буде кримінальна відповідальність. Ага...
А журнал "регістрації виконання інструкції" і журнал періодичного "ознайомлення з інструкцією" вже друкуються? Чи, як завжди, доведеться переробляти існуючі?

А як же наказ Головнокомандуючого? Чи без інструкції він не обов'язковий до виконання? А що про це каже "Статут..."?

Стільки питань, але... Хто служив в "совку", той в цирку не смієтся (с)
показати весь коментар
08.05.2026 19:27 Відповісти
совєцькому про-сирському варто було б подивитись документальне кіно (якщо він хрєново вчився в академії генштабу):
Генерал Петен під Верденом наказав проводити ротацію французських солдат через 10 днів:

10 - на нулі,
10 - на другій лінії
10 - в тилу на відновленні

.
показати весь коментар
08.05.2026 19:29 Відповісти
...місяць дома з сім'єю. Тварі фашистські - позабирали батьків від дітей, поробили рабами і навіть бачитись з сім'ями вже п'ятий рік не дають.
показати весь коментар
08.05.2026 19:32 Відповісти
Глловне питання ХТО? ХТО буде міняти? Ті самі що були там два місяці тому? І рік тому? І чотири роки тому? Може пора вже відновити справедливість і міняти військових гражданськими?
показати весь коментар
08.05.2026 19:30 Відповісти
ні.
показати весь коментар
09.05.2026 00:01 Відповісти
а, хто не буде виконувати інструкції від сирського, той буде відгамселений на шикуванні, з криком цілуй ноги верховному зеленому холую!
ну, це звісно, як що вийде з позиції без води та їжі!
показати весь коментар
08.05.2026 19:34 Відповісти
Краще б Сцирський розповів,а де ППО для захисту Слов'янська(Сьогодні місцевий показував відео,як москальський літак заходить для скиду КАБів((
показати весь коментар
08.05.2026 19:36 Відповісти
Та там реально немає чим, захід не дає ракет що можуть збивати орківські винищувачі, ескалація.

А комплекси ППО мають бути рівня патріотів щоб могли збивати Іскандери. Друге малі дрони легко дістануть такий дорогий комплекс і їх важко збити.

Намі потрібна балістика типу Грім2 щоб бити по аеродромах, судячи по знімках орки складають літаки впритул.
показати весь коментар
08.05.2026 19:47 Відповісти
Чувак знімав то відео телефоном(Навіть Буком можна легко було збити((
показати весь коментар
08.05.2026 19:50 Відповісти
Ми так більшість буків і просрали, орки мають багато безпілотників моніторять в глиб до 60 км. Легко знайдуть той бук і пусять по ньому Іскандер.
показати весь коментар
08.05.2026 19:53 Відповісти
Ну,то лапати Каби((Або,Сцирському сказали,що ми "нє уйдьом с данбаса, а сдєлаєм від ,что нє смаглі"(((
показати весь коментар
08.05.2026 19:59 Відповісти
ЯКЕ ж узьке УЙОЬЬИЩЕ(((.
показати весь коментар
08.05.2026 19:38 Відповісти
робить УСЕ можливе і неможливе для знищення спочатку СВ а зараз ЗСУ в цілому - гавнокомандувач з мізками як у останньої курки і нарративами узького міра в думках((.
ЯК його ще земля носить???(((
показати весь коментар
08.05.2026 19:41 Відповісти
тварожнікав, на якому каркуляторі ти це порахував? як там родичі на расіі?
показати весь коментар
08.05.2026 19:43 Відповісти
Ааа, ну раз должны то наверняка так оно и будет...
показати весь коментар
08.05.2026 19:58 Відповісти
Кем менять? Если в бригадах некомплект, а мобилизация просрана Зеленским, то кем менять? Очередной популистский высер.
показати весь коментар
08.05.2026 20:01 Відповісти
А Данило Яковлев каже, неможливо зараз проводити ротацію кожні 2 місяці. А Сирський підписав такий указ. То виходить, його указ - це порожній звук? Це вже за межею! Мають нас всіх за повних дурнів? І ще й при тому, що нема ніяких кроків щодо мобілізації силовиків, охоронців, молодих відставників, офіцерів, з переводу биків з тилових частин на фронт. ТЦКшники апріорі не нахапають стільки людей, як би не полювали на хворих і непридатних і не проламували людям голови і не казали, що сам.
показати весь коментар
08.05.2026 20:11 Відповісти
Наш Герасимов.
показати весь коментар
08.05.2026 20:11 Відповісти
Сирський!
Де твоя повна, безвідстрочкова,
безумована мобілізація військовозобов'язаних в Україні!?
70% рекрутів ховаються в освіті, решта в СЗЧ!
показати весь коментар
08.05.2026 20:17 Відповісти
Ка только баб начнут в армию призывать, так и прям вот сразу. Все, все пойдут.
показати весь коментар
08.05.2026 20:58 Відповісти
Чужими руками жар загрібать...?
...здіти не ящики ворочать.
показати весь коментар
08.05.2026 20:54 Відповісти
Ішак на пятому році великої війни врешті зрозумів, що здати країну не вдасться. Тож і надалі імітує "боротьбу".
показати весь коментар
08.05.2026 21:24 Відповісти
ну давайте честно говорить.

Сырскому Зеленский дал армию и сказал какие тыловые части не трогать чтобы господа от туда так же не попали на 0. Так же было и при потужном Валере. С тыловых частей где чалятся всякие квартальные и прочие мажоры, нарабатывая на убд и так далее практически никто до окопов не попал.

Чем и главное как остается Сырскому воевать?
показати весь коментар
08.05.2026 22:58 Відповісти
ось цього кацапа не банять
показати весь коментар
09.05.2026 00:02 Відповісти
 
 