Заміняти військових на передових позиціях мають не пізніше ніж через 2 місяці перебування, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у ЗСУ поступово переходять від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування.

"Окрему увагу приділяємо питанням мобілізації та рекрутингу. Працюємо над реалізацією ініціативи Президента України щодо поступового переходу війська від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування", - заявив він.

За підсумками наради Сирський визначив завдання підготувати конкретні пропозиції Генерального штабу щодо нових форматів контрактної служби.

"Також уже розроблено та підписано інструкцію щодо обов’язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях — не пізніше ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію", - додав він.

Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.

У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

