Усунуто з посади командира 14 ОМБр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу, - Генштаб

Систематичні авіаційні та ракетні удари російських військ по переправах через річку Оскіл значно ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони України в районі Куп’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Генштабі ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що в умовах постійних атак забезпечення військ здійснюється альтернативними способами.

"Логістика наших військ тут забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА", - уточнили у Генштабі.

Командування також посилює захист на напрямку.

"Командуванням вживаються заходи щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту. Здійснюється нарощення системи радіоелектронної боротьби", - зазначається в повідомленні.

Виявлені проблеми у 14-й бригаді

"Попереднім командуванням 14 окремої механізованої бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади", - зазначили у Генштабі.

У зв’язку з цим ухвалено кадрові рішення.

"Усунуто з посади командира 14 омбр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу", - повідомили військові.

Новим командиром 14-ї бригади призначено полковника Тараса Максімова, а 10-й армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Розслідування порушень

За рішенням Головнокомандувача ЗСУ проводиться службове розслідування комплексною комісією Сухопутних військ, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок.

"Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях", - додали у Генштабі.

Головнокомандувач також доручив командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому перевірити рівень забезпечення підрозділів.

"Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 ОМБр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів", - додали у Генштабі.

Що передувало?

У мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.