Бійці 14-ї ОМБр "непритомніють від голоду та п’ють дощову воду": Міноборони відреагувало на ситуацію
У мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Threads розповіла донька колишнього військового бригади Іванна Побережнюк та пише "Українська правда".
Що відомо про ситуацію?
Іванна Побережнюк зазначила, що військових прикомандирували до 30 бригади 2 батальйону.
"Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці непритомніють від голоду, пʼють дощову воду. Зі звʼязком теж проблеми", - написала вона.
У коментарі для "УП. Життя" Іванна розповіла, що її батька демобілізували за станом здоров'я. Однак чоловік підтримує контакт із побратимами, тому під час листування вони розповіли про складні умови та надіслали власні фото.
"Хлопці від 25 серпня мали затримки з їжею, водою, бензином та іншими необхідними речами. Воду добували дощову, коли вже бракувало", - зазначила дівчина.
Дружина одного з бійців Анастасія Сільчук опублікувала допис у Facebook, у якому також попросила командування звернути увагу на ситуацію. Вона оприлюднила звернення військових.
"Ми добровільно стали на захист України в перший день повномасштабного вторгнення. Просимо вище командування розібратися з цією ситуацією та не допустити зрадницьких дій!
Кожна посилка — на 7-14 днів. Воду добуваємо самі — дощову, узимку топили сніг. Якщо її скидали, то 1,4-2,5 літра. Часті ситуації, коли зовсім немає зв'язку по 3-4 доби. Така ситуація на всіх наших позиціях. Доставлення навіть критичних медикаментів відбувається тільки разом з їжею", 0 йдеться у зверненні.
У Міноборони та бригаді прокоментували
На допис користувачки відреагували в Міністерстві оборони України. Там запевнили, що командир 14 бригади взяв це питання на контроль.
"Попри ускладнену логістику, намагаються розв'язати питання із забезпеченням хлопців та їхньою заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв'язку з рідними", - повідомили у відомстві.
У 14-й окремій механізованій бригаді у коментарі для "УП. Життя" повідомили, що ситуацію контролює новий командир, а поставки їжі ускладнюють проблеми з логістикою.
"Це абсолютно не виправдовує ситуації, що склалася, але комунікація є. Нещодавно призначений полковник Тарас Максімов говорив з родинами. Також після оприлюднення інформації була ще доставка.
Повірте, робиться максимально, щоб цю ситуацію виправити й налагодити логістику. Але це – надзвичайно складно", – розповіла начальниця відділу комунікацій бригади, майор Надія Замрига.
Після розголосу, додала Іванна, ситуація дещо змінилася, зокрема за останню добу військовим передали чотири посилки з їжею. Також командування вийшло на контакт із рідними.
