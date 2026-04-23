УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Проблеми в українській армії
5 407 51

Бійці 14-ї ОМБр "непритомніють від голоду та п’ють дощову воду": Міноборони відреагувало на ситуацію

Військовослужбовці 14 бригади
Фото: Threads / i.petrovna

У мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Threads розповіла донька колишнього військового бригади Іванна Побережнюк та пише "Українська правда".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про ситуацію?

Іванна Побережнюк зазначила, що військових прикомандирували до 30 бригади 2 батальйону.

"Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці непритомніють від голоду, пʼють дощову воду. Зі звʼязком теж проблеми", - написала вона.

У коментарі для "УП. Життя" Іванна розповіла, що її батька демобілізували за станом здоров'я. Однак чоловік підтримує контакт із побратимами, тому під час листування вони розповіли про складні умови та надіслали власні фото.

"Хлопці від 25 серпня мали затримки з їжею, водою, бензином та іншими необхідними речами. Воду добували дощову, коли вже бракувало", - зазначила дівчина.

Дружина одного з бійців Анастасія Сільчук опублікувала допис у Facebook, у якому також попросила командування звернути увагу на ситуацію. Вона оприлюднила звернення військових.

"Ми добровільно стали на захист України в перший день повномасштабного вторгнення. Просимо вище командування розібратися з цією ситуацією та не допустити зрадницьких дій!

Кожна посилка — на 7-14 днів. Воду добуваємо самі — дощову, узимку топили сніг. Якщо її скидали, то 1,4-2,5 літра. Часті ситуації, коли зовсім немає зв'язку по 3-4 доби. Така ситуація на всіх наших позиціях. Доставлення навіть критичних медикаментів відбувається тільки разом з їжею", 0 йдеться у зверненні.

У Міноборони та бригаді прокоментували

На допис користувачки відреагували в Міністерстві оборони України. Там запевнили, що командир 14 бригади взяв це питання на контроль.

"Попри ускладнену логістику, намагаються розв'язати питання із забезпеченням хлопців та їхньою заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв'язку з рідними", - повідомили у відомстві.

У 14-й окремій механізованій бригаді у коментарі для "УП. Життя" повідомили, що ситуацію контролює новий командир, а поставки їжі ускладнюють проблеми з логістикою.

"Це абсолютно не виправдовує ситуації, що склалася, але комунікація є. Нещодавно призначений полковник Тарас Максімов говорив з родинами. Також після оприлюднення інформації була ще доставка.

Повірте, робиться максимально, щоб цю ситуацію виправити й налагодити логістику. Але це – надзвичайно складно", – розповіла начальниця відділу комунікацій бригади, майор Надія Замрига.

Після розголосу, додала Іванна, ситуація дещо змінилася, зокрема за останню добу військовим передали чотири посилки з їжею. Також командування вийшло на контакт із рідними.

Автор: 

Міноборони (7796) військовослужбовці (5121) 14 окрема механізована бригада (121) ЗСУ (8543)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
А їхнє командування в тилу отримує нагороди , премії і героїв? Ось справжні Герої а не ці тилові щури.
показати весь коментар
23.04.2026 22:18
+18
ах ти с* ко зелененський ,це так ти говнокомандуєш ЗСУ... Чорт зелелений згинь !!!...
показати весь коментар
23.04.2026 22:19
+15
Прекрасна мотивація йти на фронт
показати весь коментар
23.04.2026 22:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Молю Бога, щоб цю справу Зеленський не взяв під особистий контроль - тоді, точно буде хана.
показати весь коментар
мабуть, в об'єктив не влазять, фото було б подивитися цікаво
показати весь коментар
Цікаво було б побачити світлину цієї майорки Надї Замриги та порівняти з цими світлинами бійців !
показати весь коментар
ах ти с* ко зелененський ,це так ти говнокомандуєш ЗСУ... Чорт зелелений згинь !!!...
показати весь коментар
Чому б Вам замість демагогії не звернутися безпосередньо до Чорта зеленого?
показати весь коментар
23.04.2026 22:52
ви бачіли коли во на сцені ? То чує тількі себе ...А ще є Люди ,які розумніші та ,грамотніші , і він їх слухати не хоче ,бо боїться , а як шо би я зверталася ,то тільки шоб за його горло вхватити ,ми з ним в одній ваговій категорії ... ...
показати весь коментар
23.04.2026 23:08
Починай.
показати весь коментар
23.04.2026 22:51
Шо ти для цього зробив?Написав двадцять постів?В цій ситуації винні виключно місцеві командири.Я розумію чого так склалося, цивільні ні.
показати весь коментар
23.04.2026 23:03
Прекрасна мотивація йти на фронт
показати весь коментар
краще в тюрму рукавички шити
показати весь коментар
23.04.2026 22:57
А, де відосік від обкуреного ішака, себто "верховного головкома" щодо цієї ситуації. Може це чмо візьме під особистий контроль? Але ліпше не треба.
показати весь коментар
23.04.2026 22:28
А у міліонерші глиняної, зеленського та Федорова, з десятками їх держсекретарів, помічників, заступників, директоратів, столи ломляться від недоїденого та недопитиго…
Свириденко із своєю шоблою, все регламент Камасутри вдосконалюють, які там Захисники України!!! Двушечки на мацкву…. Заняття у неї у милованова… Міністр КМУ, увесь ЗАПУХ з Держсекретарем КМУ… ПаХАРІ видно.
показати весь коментар
"прикомандирували до 30 бригади 2 батальйону. "

в армії "хотівших в НАТО" прикомандировані це чужі діти, це цигани, це бомжі якими затикають кожну сраку і на яких всім посрать.
показати весь коментар
23.04.2026 22:29
Позиция, не которую не доставить продовольствие и боеприпасы - это не позиция. Вот так хлопцы в плен и попадают, выйти нельзя, еды и боеприпасов нет. А потом ура-патриоты(сидя за границами и на мягких диванах) их обсирают, что, мол, не отстреливались до последнего, как профукали кацапов возле позиции. А у хлопцев уже состояние на уровне "бухенвальдского крепыша".
показати весь коментар
23.04.2026 22:32
Ну не знаю, багатьом тутешнім воїнам вистачає часу і в окопах сидіти, і на форумі пости клепати сотнями.
показати весь коментар
23.04.2026 22:36
Це, звісно, якщо окоп за диваном.
показати весь коментар
23.04.2026 23:02
А сам де сидиш?
показати весь коментар
23.04.2026 23:13
Угомонись уже, борец за правду, любой ж..е затычка. Сам как кушаешь, офицерик, по расписанию?
показати весь коментар
23.04.2026 23:21
На питання відповідь дай.За війну воно варнякає,на якій не був і не збирається.На мівіну заробив,бот кацапський?
показати весь коментар
23.04.2026 23:34
Ты кто такой, чтобы перед тобой ответ держать? Где я был не твоего ума дело. Тебя, как я понял, вполне устраивает, как обращается с бойцами военное руководство? Давай, расскажи, как надо воевать, гений военной тактики и стратегии?
показати весь коментар
23.04.2026 23:53
при цьому, на камери для тцк витратили 200+ мільйонів гривень, а героїв захисників не можуть нагодувати
показати весь коментар
23.04.2026 22:34
А Ви скільки мільярдів гривень збираєтесь на створення ядерної зброї з бюджету видерти? Від тих дій постачання в ЗСУ покращиться?
показати весь коментар
23.04.2026 23:42
Зетварі кончені...
показати весь коментар
23.04.2026 22:38
Ці бійці не були в оточенні. Розмови про логістику - димова завіса для уникнення обома командирами тюрми.
показати весь коментар
23.04.2026 22:38
Логістика - без логістики це не воїни а примари
показати весь коментар
23.04.2026 22:38
Сырского на дмб !!!(((
показати весь коментар
23.04.2026 22:39
Шоб сидел на пенсии, сытно ел, мягко спал? Неее, в окоп, держать позицию без еды и воды, пока не издохнет.
показати весь коментар
23.04.2026 22:47
І просто з цікавості, хтось може собі уявити цих хлопців працівниками тцк?

показати весь коментар
23.04.2026 22:39
Потрібно змінювати кадрову політику і призначати командирів за професійними якостями. ВГК міг би вирішити питання помахом мізинця.
показати весь коментар
23.04.2026 22:41
Пусть тот пацан министр обороны дрона с едой им пришлет прямо с министерства. Они у него на тыщу километров летаю.
показати весь коментар
23.04.2026 22:41
Банда Зеленського допомагає москальським окупантам ***** знищувати Українців.

Хто при владі в Україні останні 7 років???
Хто основні вигодонабувачі від злодійства Зеленської банди???

москалі - Сирський, Буданов, Федоров, Сухачов, Баканов, Венедіктова, Гетьманцев, Князєв, Татаров...
семіти - Зеленський, Єрмак, Міндіч, Чернишов, Коломойський, Шефір, Пінчук...
показати весь коментар
23.04.2026 22:41
буданов часто буває в синагогах з (((любителями краденого зерна))), тому може він ментально семіт
показати весь коментар
23.04.2026 22:44
Таку владу обрав собі ''мудрий'' Український народ.
Українці самі собі підписали смертний вирок в 2019році на виборах....
Просто більшість Українців вирішили допомогти москальським окупантам і ''па-ржать''...
показати весь коментар
23.04.2026 22:45
Це вже стандарти НАТО, чи ще ні?
показати весь коментар
23.04.2026 22:41
І
показати весь коментар
23.04.2026 22:45 Відповісти
ТЦК ще наловлять.
показати весь коментар
23.04.2026 22:46 Відповісти
українці ,пора шось робити з зеленським позором!!!...
показати весь коментар
23.04.2026 23:09 Відповісти
"зегеноцид" українських захисників.
показати весь коментар
23.04.2026 23:10 Відповісти
Ого, комбриг згадав, що у нього є якась бригада. Тобто до цього його власна бригада не була у нього на контролі? Що це взагалі за маячня? Чому він досі на посаді, якщо це все правда? Чому він сам і розбирається із цією, я б назвав "диверсією"?
показати весь коментар
23.04.2026 23:11 Відповісти
я скажу вам чому цей вкид просочився ...тому ,шоб українці розуміли ,шо там де ці Воїни ,зеленський вже здав все ...і тому треба залишати весь Донбас русні ,так як він і обіцяв патрушеву...
показати весь коментар
23.04.2026 23:13 Відповісти
Зельоні могли б виділяти гроші на їжу для військових. Але тоді не зможуть "будувати золоті унітази", і двушки на Маскву слати.
показати весь коментар
23.04.2026 23:14 Відповісти
не розкачуйте лодку, дивіться телемарафет, там сплошні перемоги
показати весь коментар
23.04.2026 23:15 Відповісти
Тільки сьогодні без всіляких тендерів і конкурсів на телемарафет виділили додатково 600 млн.гр.!Зараз година ефіру коштує всім україньцам 170 тис.гр.!
показати весь коментар
23.04.2026 23:36 Відповісти
война больных и бедных
показати весь коментар
23.04.2026 23:21 Відповісти
Командування бригади та корпусу на 0 і не на один день, а поки ті військові там. І буде все і що поїсти, і вода, і ліки
показати весь коментар
23.04.2026 23:21 Відповісти
Нічого нового. Стефанчук та Ермак також опухли від голоду.
показати весь коментар
23.04.2026 23:43 Відповісти
14 омбр - то Волинська бригада. Цікаво, камандіри, які так "гарно" організували і забезпечили службу, знають українську мову, чи вони таке ж кацапське бидло, невідомо де набране, як теперішнє тцк у Луцьку. То ж не дивуйтеся, що волиняни тікають від тцк і мобілізації аж на дахи будинків.
показати весь коментар
23.04.2026 23:48 Відповісти
На фото люди що мають бути в оповіщені ТЦК, а по факту 99% там алабаї вгодовані і якийсь % справжніх ветеранів там тримають для галочки.
показати весь коментар
23.04.2026 23:53 Відповісти
 
 