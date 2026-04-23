Бойцы 14-й ОМБр "теряют сознание от голода и пьют дождевую воду": Минобороны отреагировало на ситуацию
В сети получила широкую огласку ситуация вокруг военнослужащих 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые несут службу на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже на протяжении восьми месяцев находятся в крайне тяжелом положении — на позициях систематически отсутствуют еда и питьевая вода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Threads рассказала дочь бывшего военного бригады Иванна Побережнюк, пишет "Украинская правда".
Что известно о ситуации?
Иванна Побережнюк отметила, что военных прикомандировали к 30-й бригаде 2-го батальона.
"Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы",— написала она.
В комментарии для "УП. Жизнь" Иванна рассказала, что ее отца демобилизовали по состоянию здоровья. Однако мужчина поддерживает контакт с побратимами, поэтому во время переписки они рассказали о сложных условиях и прислали собственные фото.
"С 25 августа у ребят были задержки с едой, водой, бензином и другими необходимыми вещами. Воду добывали дождевую, когда уже не хватало",- отметила девушка.
Жена одного из бойцов Анастасия Сильчук опубликовала пост в Facebook, в котором также попросила командование обратить внимание на ситуацию. Она обнародовала обращение военных.
"Мы добровольно встали на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Просим высшее командование разобраться с этой ситуацией и не допустить предательских действий!
Каждая посылка — на 7–14 дней. Воду добываем сами — дождевую, зимой топили снег. Если ее сбрасывали, то 1,4-2,5 литра. Частые ситуации, когда совсем нет связи по 3-4 суток. Такая ситуация на всех наших позициях. Доставка даже критических медикаментов происходит только вместе с едой",— говорится в обращении.
В Минобороны и бригаде прокомментировали
На сообщение пользовательницы отреагировали в Министерстве обороны Украины. Там заверили, что командир 14-й бригады взял этот вопрос на контроль.
"Несмотря на сложную логистику, пытаются решить вопрос с обеспечением ребят и их заменой. До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической. Командование бригады и корпуса на связи с родными", — сообщили в ведомстве.
В 14-й отдельной механизированной бригаде в комментарии для "УП. Жизнь" сообщили, что ситуацию контролирует новый командир, а поставки еды затрудняют проблемы с логистикой.
"Это абсолютно не оправдывает сложившуюся ситуацию, но коммуникация есть. Недавно назначенный полковник Тарас Максимов разговаривал с семьями. Также после обнародования информации была еще одна доставка.
Поверьте, делается все возможное, чтобы исправить эту ситуацию и наладить логистику. Но это – чрезвычайно сложно", – рассказала начальница отдела коммуникаций бригады, майор Надежда Замрига.
После огласки, добавила Иванна, ситуация несколько изменилась, в частности за последние сутки военным передали четыре посылки с едой. Также командование вышло на контакт с родными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
