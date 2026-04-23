Бойцы 14-й ОМБр "теряют сознание от голода и пьют дождевую воду": Минобороны отреагировало на ситуацию

В сети получила широкую огласку ситуация вокруг военнослужащих 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые несут службу на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже на протяжении восьми месяцев находятся в крайне тяжелом положении — на позициях систематически отсутствуют еда и питьевая вода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Threads рассказала дочь бывшего военного бригады Иванна Побережнюк, пишет "Украинская правда".

Что известно о ситуации?

Иванна Побережнюк отметила, что военных прикомандировали к 30-й бригаде 2-го батальона.

"Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы",— написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убила военнослужащего ВСУ по заказу спецслужб РФ: полиция Закарпатья задержала подозреваемую. ФОТОрепортаж

В комментарии для "УП. Жизнь" Иванна рассказала, что ее отца демобилизовали по состоянию здоровья. Однако мужчина поддерживает контакт с побратимами, поэтому во время переписки они рассказали о сложных условиях и прислали собственные фото.

"С 25 августа у ребят были задержки с едой, водой, бензином и другими необходимыми вещами. Воду добывали дождевую, когда уже не хватало",- отметила девушка.

Жена одного из бойцов Анастасия Сильчук опубликовала пост в Facebook, в котором также попросила командование обратить внимание на ситуацию. Она обнародовала обращение военных.

"Мы добровольно встали на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Просим высшее командование разобраться с этой ситуацией и не допустить предательских действий!

Каждая посылка — на 7–14 дней. Воду добываем сами — дождевую, зимой топили снег. Если ее сбрасывали, то 1,4-2,5 литра. Частые ситуации, когда совсем нет связи по 3-4 суток. Такая ситуация на всех наших позициях. Доставка даже критических медикаментов происходит только вместе с едой",— говорится в обращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кота и собаку эвакуировали беспилотником бойцы 14-й ОМБр из зоны боевых действий: "Будет наш. На дронах, скажи, я еще не летал". ВИДЕО

В Минобороны и бригаде прокомментировали

На сообщение пользовательницы отреагировали в Министерстве обороны Украины. Там заверили, что командир 14-й бригады взял этот вопрос на контроль.

"Несмотря на сложную логистику, пытаются решить вопрос с обеспечением ребят и их заменой. До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической. Командование бригады и корпуса на связи с родными", — сообщили в ведомстве.

В 14-й отдельной механизированной бригаде в комментарии для "УП. Жизнь" сообщили, что ситуацию контролирует новый командир, а поставки еды затрудняют проблемы с логистикой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру роты 128 ОГШБр Алексею Михайлову, который 343 дня провел на передовой

"Это абсолютно не оправдывает сложившуюся ситуацию, но коммуникация есть. Недавно назначенный полковник Тарас Максимов разговаривал с семьями. Также после обнародования информации была еще одна доставка.

Поверьте, делается все возможное, чтобы исправить эту ситуацию и наладить логистику. Но это – чрезвычайно сложно", – рассказала начальница отдела коммуникаций бригады, майор Надежда Замрига.

После огласки, добавила Иванна, ситуация несколько изменилась, в частности за последние сутки военным передали четыре посылки с едой. Также командование вышло на контакт с родными.

