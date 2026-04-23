Бойцы 14-й ОМБр "теряют сознание от голода и пьют дождевую воду": Минобороны отреагировало на ситуацию

Военнослужащие 14-й бригады
Фото: Threads / i.petrovna

В сети получила широкую огласку ситуация вокруг военнослужащих 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые несут службу на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже на протяжении восьми месяцев находятся в крайне тяжелом положении — на позициях систематически отсутствуют еда и питьевая вода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Threads рассказала дочь бывшего военного бригады Иванна Побережнюк, пишет "Украинская правда".

Что известно о ситуации?

Иванна Побережнюк отметила, что военных прикомандировали к 30-й бригаде 2-го батальона.

"Ребята на позициях без еды и воды! Командование не реагирует. Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы",— написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убила военнослужащего ВСУ по заказу спецслужб РФ: полиция Закарпатья задержала подозреваемую. ФОТОрепортаж

В комментарии для "УП. Жизнь" Иванна рассказала, что ее отца демобилизовали по состоянию здоровья. Однако мужчина поддерживает контакт с побратимами, поэтому во время переписки они рассказали о сложных условиях и прислали собственные фото.

"С 25 августа у ребят были задержки с едой, водой, бензином и другими необходимыми вещами. Воду добывали дождевую, когда уже не хватало",- отметила девушка.

Жена одного из бойцов Анастасия Сильчук опубликовала пост в Facebook, в котором также попросила командование обратить внимание на ситуацию. Она обнародовала обращение военных.

"Мы добровольно встали на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Просим высшее командование разобраться с этой ситуацией и не допустить предательских действий!

Каждая посылка — на 7–14 дней. Воду добываем сами — дождевую, зимой топили снег. Если ее сбрасывали, то 1,4-2,5 литра. Частые ситуации, когда совсем нет связи по 3-4 суток. Такая ситуация на всех наших позициях. Доставка даже критических медикаментов происходит только вместе с едой",— говорится в обращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кота и собаку эвакуировали беспилотником бойцы 14-й ОМБр из зоны боевых действий: "Будет наш. На дронах, скажи, я еще не летал". ВИДЕО

В Минобороны и бригаде прокомментировали

На сообщение пользовательницы отреагировали в Министерстве обороны Украины. Там заверили, что командир 14-й бригады взял этот вопрос на контроль.

"Несмотря на сложную логистику, пытаются решить вопрос с обеспечением ребят и их заменой. До таких ситуаций не должно доходить, но обстановка на разных направлениях фронта бывает довольно критической. Командование бригады и корпуса на связи с родными", — сообщили в ведомстве.

В 14-й отдельной механизированной бригаде в комментарии для "УП. Жизнь" сообщили, что ситуацию контролирует новый командир, а поставки еды затрудняют проблемы с логистикой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру роты 128 ОГШБр Алексею Михайлову, который 343 дня провел на передовой

"Это абсолютно не оправдывает сложившуюся ситуацию, но коммуникация есть. Недавно назначенный полковник Тарас Максимов разговаривал с семьями. Также после обнародования информации была еще одна доставка.

Поверьте, делается все возможное, чтобы исправить эту ситуацию и наладить логистику. Но это – чрезвычайно сложно", – рассказала начальница отдела коммуникаций бригады, майор Надежда Замрига.

После огласки, добавила Иванна, ситуация несколько изменилась, в частности за последние сутки военным передали четыре посылки с едой. Также командование вышло на контакт с родными.

Фото: Threads / i.petrovna
Фото: Threads / i.petrovna

А їхнє командування в тилу отримує нагороди , премії і героїв? Ось справжні Герої а не ці тилові щури.
23.04.2026 22:18 Ответить
Молю Бога, щоб цю справу Зеленський не взяв під особистий контроль - тоді, точно буде хана.
23.04.2026 22:37 Ответить
мабуть, в об'єктив не влазять, фото було б подивитися цікаво
23.04.2026 23:10 Ответить
Цікаво було б побачити світлину цієї майорки Надї Замриги та порівняти з цими світлинами бійців !
23.04.2026 23:19 Ответить
ах ти с* ко зелененський ,це так ти говнокомандуєш ЗСУ... Чорт зелелений згинь !!!...
23.04.2026 22:19 Ответить
Чому б Вам замість демагогії не звернутися безпосередньо до Чорта зеленого?
23.04.2026 22:52 Ответить
ви бачіли коли во на сцені ? То чує тількі себе ...А ще є Люди ,які розумніші та ,грамотніші , і він їх слухати не хоче ,бо боїться , а як шо би я зверталася ,то тільки шоб за його горло вхватити ,ми з ним в одній ваговій категорії ... ...
23.04.2026 23:08 Ответить
Починай.
23.04.2026 22:51 Ответить
Шо ти для цього зробив?Написав двадцять постів?В цій ситуації винні виключно місцеві командири.Я розумію чого так склалося, цивільні ні.
23.04.2026 23:03 Ответить
Прекрасна мотивація йти на фронт
23.04.2026 22:24 Ответить
краще в тюрму рукавички шити
23.04.2026 22:57 Ответить
А, де відосік від обкуреного ішака, себто "верховного головкома" щодо цієї ситуації. Може це чмо візьме під особистий контроль? Але ліпше не треба.
23.04.2026 22:28 Ответить
А у міліонерші глиняної, зеленського та Федорова, з десятками їх держсекретарів, помічників, заступників, директоратів, столи ломляться від недоїденого та недопитиго…
Свириденко із своєю шоблою, все регламент Камасутри вдосконалюють, які там Захисники України!!! Двушечки на мацкву…. Заняття у неї у милованова… Міністр КМУ, увесь ЗАПУХ з Держсекретарем КМУ… ПаХАРІ видно.
23.04.2026 22:28 Ответить
"прикомандирували до 30 бригади 2 батальйону. "

в армії "хотівших в НАТО" прикомандировані це чужі діти, це цигани, це бомжі якими затикають кожну сраку і на яких всім посрать.
23.04.2026 22:29 Ответить
Позиция, не которую не доставить продовольствие и боеприпасы - это не позиция. Вот так хлопцы в плен и попадают, выйти нельзя, еды и боеприпасов нет. А потом ура-патриоты(сидя за границами и на мягких диванах) их обсирают, что, мол, не отстреливались до последнего, как профукали кацапов возле позиции. А у хлопцев уже состояние на уровне "бухенвальдского крепыша".
23.04.2026 22:32 Ответить
Ну не знаю, багатьом тутешнім воїнам вистачає часу і в окопах сидіти, і на форумі пости клепати сотнями.
23.04.2026 22:36 Ответить
Це, звісно, якщо окоп за диваном.
23.04.2026 23:02 Ответить
А сам де сидиш?
23.04.2026 23:13 Ответить
Угомонись уже, борец за правду, любой ж..е затычка. Сам как кушаешь, офицерик, по расписанию?
23.04.2026 23:21 Ответить
На питання відповідь дай.За війну воно варнякає,на якій не був і не збирається.На мівіну заробив,бот кацапський?
23.04.2026 23:34 Ответить
Ты кто такой, чтобы перед тобой ответ держать? Где я был не твоего ума дело. Тебя, как я понял, вполне устраивает, как обращается с бойцами военное руководство? Давай, расскажи, как надо воевать, гений военной тактики и стратегии?
23.04.2026 23:53 Ответить
при цьому, на камери для тцк витратили 200+ мільйонів гривень, а героїв захисників не можуть нагодувати
23.04.2026 22:34 Ответить
А Ви скільки мільярдів гривень збираєтесь на створення ядерної зброї з бюджету видерти? Від тих дій постачання в ЗСУ покращиться?
23.04.2026 23:42 Ответить
Зетварі кончені...
23.04.2026 22:38 Ответить
Ці бійці не були в оточенні. Розмови про логістику - димова завіса для уникнення обома командирами тюрми.
23.04.2026 22:38 Ответить
Логістика - без логістики це не воїни а примари
23.04.2026 22:38 Ответить
Сырского на дмб !!!(((
23.04.2026 22:39 Ответить
Шоб сидел на пенсии, сытно ел, мягко спал? Неее, в окоп, держать позицию без еды и воды, пока не издохнет.
23.04.2026 22:47 Ответить
І просто з цікавості, хтось може собі уявити цих хлопців працівниками тцк?

23.04.2026 22:39 Ответить
Потрібно змінювати кадрову політику і призначати командирів за професійними якостями. ВГК міг би вирішити питання помахом мізинця.
23.04.2026 22:41 Ответить
Пусть тот пацан министр обороны дрона с едой им пришлет прямо с министерства. Они у него на тыщу километров летаю.
23.04.2026 22:41 Ответить
Банда Зеленського допомагає москальським окупантам ***** знищувати Українців.

Хто при владі в Україні останні 7 років???
Хто основні вигодонабувачі від злодійства Зеленської банди???

москалі - Сирський, Буданов, Федоров, Сухачов, Баканов, Венедіктова, Гетьманцев, Князєв, Татаров...
семіти - Зеленський, Єрмак, Міндіч, Чернишов, Коломойський, Шефір, Пінчук...
23.04.2026 22:41 Ответить
буданов часто буває в синагогах з (((любителями краденого зерна))), тому може він ментально семіт
23.04.2026 22:44 Ответить
Таку владу обрав собі ''мудрий'' Український народ.
Українці самі собі підписали смертний вирок в 2019році на виборах....
Просто більшість Українців вирішили допомогти москальським окупантам і ''па-ржать''...
23.04.2026 22:45 Ответить
Це вже стандарти НАТО, чи ще ні?
23.04.2026 22:41 Ответить
І чомусь народ бігає від ТЦК.
23.04.2026 22:45 Ответить
ТЦК ще наловлять.
23.04.2026 22:46 Ответить
українці ,пора шось робити з зеленським позором!!!...
23.04.2026 23:09 Ответить
"зегеноцид" українських захисників.
23.04.2026 23:10 Ответить
Ого, комбриг згадав, що у нього є якась бригада. Тобто до цього його власна бригада не була у нього на контролі? Що це взагалі за маячня? Чому він досі на посаді, якщо це все правда? Чому він сам і розбирається із цією, я б назвав "диверсією"?
23.04.2026 23:11 Ответить
я скажу вам чому цей вкид просочився ...тому ,шоб українці розуміли ,шо там де ці Воїни ,зеленський вже здав все ...і тому треба залишати весь Донбас русні ,так як він і обіцяв патрушеву...
23.04.2026 23:13 Ответить
Зельоні могли б виділяти гроші на їжу для військових. Але тоді не зможуть "будувати золоті унітази", і двушки на Маскву слати.
23.04.2026 23:14 Ответить
не розкачуйте лодку, дивіться телемарафет, там сплошні перемоги
23.04.2026 23:15 Ответить
Тільки сьогодні без всіляких тендерів і конкурсів на телемарафет виділили додатково 600 млн.гр.!Зараз година ефіру коштує всім україньцам 170 тис.гр.!
23.04.2026 23:36 Ответить
война больных и бедных
23.04.2026 23:21 Ответить
Командування бригади та корпусу на 0 і не на один день, а поки ті військові там. І буде все і що поїсти, і вода, і ліки
23.04.2026 23:21 Ответить
Нічого нового. Стефанчук та Ермак також опухли від голоду.
23.04.2026 23:43 Ответить
14 омбр - то Волинська бригада. Цікаво, камандіри, які так "гарно" організували і забезпечили службу, знають українську мову, чи вони таке ж кацапське бидло, невідомо де набране, як теперішнє тцк у Луцьку. То ж не дивуйтеся, що волиняни тікають від тцк і мобілізації аж на дахи будинків.
23.04.2026 23:48 Ответить
На фото люди що мають бути в оповіщені ТЦК, а по факту 99% там алабаї вгодовані і якийсь % справжніх ветеранів там тримають для галочки.
23.04.2026 23:53 Ответить
 
 