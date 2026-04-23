Убила военнослужащего ВСУ по заказу спецслужб РФ: полиция Закарпатья задержала подозреваемую. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ужгороде обнаружили мертвым военнослужащего. Его убили по заказу спецслужб РФ, сообщила Закарпатская областная прокуратура.
Установлено, что к убийству причастна 26-летняя жительница Запорожья, которая временно проживала в Ужгороде. Ее задержали по подозрению в государственной измене, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"По данным следствия, женщина действовала по указаниям представителя спецслужб РФ, с которым установила контакт через мессенджер. За $3000 она согласилась добыть информацию с телефона военного. Впоследствии подозреваемая познакомилась с указанным мужчиной и установила с ним доверительные отношения. Впоследствии, выполняя инструкции куратора, подмешала мужчине в напиток неизвестный препарат. Через некоторое время военнослужащий потерял сознание и скончался", – говорится в сообщении.
В Нацполиции добавили, что рашисты завербовали женщину примерно месяц назад. Они использовали данные злоумышленницы и создали аккаунт на сайте знакомств. Именно там они разыскали военнослужащего, пообщались с ним и договорились о встрече. В дальнейшем с военным завербованная контактировала самостоятельно.
Когда военнослужащий умер, женщина сфотографировала тело и отправила отчет своим кураторам. В то же время она вызвала скорую помощь, пытаясь инсценировать несчастный случай. Но правоохранители разоблачили ее и задержали.
В ходе обысков изъята ряд доказательств. Суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Продолжается установление всех обстоятельств происшествия. После получения заключений экспертиз будет решен вопрос о дальнейшей правовой квалификации действий подозреваемой.
До біса патріотизм - його нема ні в кого уже. Але обміняти ВСЕ своє життя на що? - на 300 баксів? Які тобі пообіцяли хз хто по інтернету?
Я не розумію іншого - нахіба цілій спецслужбі кацапетівки телефон якогось військовослужбовця? Чи може то був якийсь генерал? Але знову питання - як можна тримати у власному телефоні щось секретне і розпивати алкоголь з першою зустрічною?
Чи по іншим моїм припущенням заперечень не виникло?
P.S. Вдвох я п'ю лише з тими людьми, яких вже добре знаю.
Після того як військового заманили і вбили отрутою всі знають як те сталося і ЩО треба було зробити щоб НЕ СТАЛОСЯ.
У Києві стріляють, у тилу вбивають військовослужбовців...
Що лікарі тобі кажуть, є шанс на одужання?
Це дуже потрібно робити " клофелінщиці"..