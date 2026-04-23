Убила военнослужащего ВСУ по заказу спецслужб РФ: полиция Закарпатья задержала подозреваемую. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ужгороде обнаружили мертвым военнослужащего. Его убили по заказу спецслужб РФ, сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Установлено, что к убийству причастна 26-летняя жительница Запорожья, которая временно проживала в Ужгороде. Ее задержали по подозрению в государственной измене, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"По данным следствия, женщина действовала по указаниям представителя спецслужб РФ, с которым установила контакт через мессенджер. За $3000 она согласилась добыть информацию с телефона военного. Впоследствии подозреваемая познакомилась с указанным мужчиной и установила с ним доверительные отношения. Впоследствии, выполняя инструкции куратора, подмешала мужчине в напиток неизвестный препарат. Через некоторое время военнослужащий потерял сознание и скончался", – говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что рашисты завербовали женщину примерно месяц назад. Они использовали данные злоумышленницы и создали аккаунт на сайте знакомств. Именно там они разыскали военнослужащего, пообщались с ним и договорились о встрече. В дальнейшем с военным завербованная контактировала самостоятельно.

Когда военнослужащий умер, женщина сфотографировала тело и отправила отчет своим кураторам. В то же время она вызвала скорую помощь, пытаясь инсценировать несчастный случай. Но правоохранители разоблачили ее и задержали.

В ходе обысков изъята ряд доказательств. Суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается установление всех обстоятельств происшествия. После получения заключений экспертиз будет решен вопрос о дальнейшей правовой квалификации действий подозреваемой.





