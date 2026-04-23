Убила военнослужащего ВСУ по заказу спецслужб РФ: полиция Закарпатья задержала подозреваемую. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ужгороде обнаружили мертвым военнослужащего. Его убили по заказу спецслужб РФ, сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Установлено, что к убийству причастна 26-летняя жительница Запорожья, которая временно проживала в Ужгороде. Ее задержали по подозрению в государственной измене, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, женщина действовала по указаниям представителя спецслужб РФ, с которым установила контакт через мессенджер. За $3000 она согласилась добыть информацию с телефона военного. Впоследствии подозреваемая познакомилась с указанным мужчиной и установила с ним доверительные отношения. Впоследствии, выполняя инструкции куратора, подмешала мужчине в напиток неизвестный препарат. Через некоторое время военнослужащий потерял сознание и скончался", – говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что рашисты завербовали женщину примерно месяц назад. Они использовали данные злоумышленницы и создали аккаунт на сайте знакомств. Именно там они разыскали военнослужащего, пообщались с ним и договорились о встрече. В дальнейшем с военным завербованная контактировала самостоятельно.

Когда военнослужащий умер, женщина сфотографировала тело и отправила отчет своим кураторам. В то же время она вызвала скорую помощь, пытаясь инсценировать несчастный случай. Но правоохранители разоблачили ее и задержали.

В ходе обысков изъята ряд доказательств. Суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается установление всех обстоятельств происшествия. После получения заключений экспертиз будет решен вопрос о дальнейшей правовой квалификации действий подозреваемой.

Топ комментарии
+12
$3000, це все міняє!
Я не розумію іншого - нахіба цілій спецслужбі кацапетівки телефон якогось військовослужбовця? Чи може то був якийсь генерал? Але знову питання - як можна тримати у власному телефоні щось секретне і розпивати алкоголь з першою зустрічною?
23.04.2026 11:33 Ответить
+9
імбіцили, які проміняли власну державу на дешевий серіал за 300 чи за 3000 баксів не думаючи зкоять будь який злочин. Це біосміття, якому какаяразніца аби гроші та харчі хороші...
23.04.2026 11:38 Ответить
+7
Я НЕ РОЗУМІЮ ЦИХ ЛЮДЕЙ.

До біса патріотизм - його нема ні в кого уже. Але обміняти ВСЕ своє життя на що? - на 300 баксів? Які тобі пообіцяли хз хто по інтернету?
23.04.2026 11:28 Ответить
23.04.2026 11:28 Ответить
23.04.2026 11:33 Ответить
3000 $ за людину це за 1 млн людей виходить 3 млрд - СУПЕР ДЕШЕВО. РФ щоб вбити 500 000 витратила десь 2-3 трлн
23.04.2026 11:44 Ответить
Шановний, людина прийшла на побачення з дівчиною, мабуть принесла пляшку вина або ігристого. І це є норм для переважної більшості людей. Ти мабуть на побачення з яблучком приходив, яке по дорозі зірвав?
23.04.2026 11:54 Ответить
А ти, шановний, мабуть з тих хто коментує вибірково лише те, що самому зручно?
Чи по іншим моїм припущенням заперечень не виникло?
P.S. Вдвох я п'ю лише з тими людьми, яких вже добре знаю.
23.04.2026 12:44 Ответить
Брєд. Імітація активної діяльності.
23.04.2026 12:06 Ответить
дурня все это
23.04.2026 12:12 Ответить
При правильному підході підозрювана підпише що завгодно
23.04.2026 12:13 Ответить
Не сміши. За фантазії на 15 років не саджають.
23.04.2026 12:30 Ответить
Життя обезцінилось - постійно треба бути насторожі
23.04.2026 11:33 Ответить
Із квартири краще зараз не вилазити.
23.04.2026 11:36 Ответить
23.04.2026 11:38 Ответить
"Не вірте хлоп"ята дівчатам із чату ..." 😟
23.04.2026 11:40 Ответить
Вбила військовослужбовця ЗСУ на замовлення спецслужб РФ: поліція Закарпаття затримала підозрювану.

Після того як військового заманили і вбили отрутою всі знають як те сталося і ЩО треба було зробити щоб НЕ СТАЛОСЯ.

У Києві стріляють, у тилу вбивають військовослужбовців...
23.04.2026 11:41 Ответить
Сам головою вдарився чи хтось тебе вдарив? Бо по коменту твоєму видно пошкодження мізків.
Що лікарі тобі кажуть, є шанс на одужання?
23.04.2026 11:52 Ответить
Пздц... за 3000$ , імбіцили кончені.
23.04.2026 11:53 Ответить
Тут навіть не в кількості грошових знаків справа. Просто імбецили, без додаткових пояснень.
23.04.2026 12:15 Ответить
та там мабуть не тільки питання у тих 3000. тут варто брати до уваги ще й те, що ця самиця із Запоріжжя. а в тих краях дуже багато прихильників ригів, які реально ідейно топили за рюске мір. тож в цьому випадку тих 3000 могло іти не як головний стимул, а як додатковий.
23.04.2026 13:05 Ответить
Хоч би їй пожиттєве дали
23.04.2026 12:09 Ответить
Видно, молодий і дурний був. Якщо вже шастаєте по простітуткам, то хоча б не бухайте з ними. До речі, на чесну тилову зарплату сильно й не погуляєш. Може це був військовослужбовець ТЦК ?
23.04.2026 12:10 Ответить
Без суда і слідства потрібно цю курву повісити 😡
23.04.2026 12:17 Ответить
Особливо,коли у телефоні вся переписка із моцьковськими кураторами... І передача телефоном змісту смартфона військового.
Це дуже потрібно робити " клофелінщиці"..
23.04.2026 12:32 Ответить
Пірісілєначга.....
23.04.2026 12:36 Ответить
В коментарях пишуть "яка цінність мобільного телефону військового". Та там усе. Старі маразмати, якими під зав'язку позабивали всі штаби, постійно хочуть якихось довідок, таблиць і тому подібного. Маразмати зачасту не хочуть, щоб їх тривожили і до них ходили, вимагають скинути на вотсап чи сигнал. Тому у підлеглого зачасту на телефоні купа інформації, щоб склепати маразмату довідку, яка йому зазвичай треба або серед ночі або у вихідний.
23.04.2026 12:41 Ответить
 
 