Новости Фото покушение на убийство
17 460 91

В Белой Церкви мужчину едва не зарезали за приветствие "Христос Воскрес". ФОТОРЕПОРТАЖ

Конфликт из-за религии в Белой Церкви

На Киевщине произошло громкое нападение на почве религиозной нетерпимости, которое едва не закончилось убийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной информации полиции Киевской области.

Инцидент произошел ночью 13 апреля в Белой Церкви. По данным следствия, 35-летний мужчина зашел в местное заведение и поприветствовал присутствующих традиционным пасхальным приветствием "Христос Воскрес!". Один из посетителей, 19-летний молодой человек, отреагировал агрессивно из-за религиозных убеждений.

Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в конфликт. Злоумышленник позвонил своему 23-летнему знакомому и попросил о помощи.

Читайте также: Подсудимый по делу Фарион заявил о намерении покончить с собой во время судебного заседания во Львове

Нападение с ножом после конфликта

По информации правоохранителей, сообщник приехал на место происшествия с ножом. Оба нападавших догнали потерпевшего на улице, повалили его на землю и нанесли удары.

"Младший из нападавших нанес потерпевшему два ножевых ранения — в шею и живот", — говорится в сообщении полиции.

После этого злоумышленники скрылись, полагая, что мужчина получил смертельные травмы. В то же время благодаря оперативной помощи медиков пострадавшего удалось спасти.

В Белой Церкви едва не убили мужчину из-за фразы

Читайте также: Подозреваемый в убийстве Парубия сам сообщил россиянам, что "может быть чем-то полезным", — Швец

Задержание подозреваемых и подозрение

Правоохранители установили местонахождение подозреваемых и задержали их на территории Львовской области. Следователи сообщили обоим о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из мотивов религиозной нетерпимости.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы.

Отдельно отмечается, что правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств происшествия.

  • Ранее мы сообщали, что Апелляционный суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который до смерти избил восьмимесячного младенца в Кировоградской области.

Я так понимаю это те самые мигранты которых Зелёная нечисть свещла сюда взамен тех рабов, которых ТЦКашники забрали? Готовьтесь учить что такое Коран и Шариат, кияне, ваши новые хозяева приехали.
Подивіться на забрюлені фото. Аллах акбар.
Абреки?
Абреки?
А на родіну повернути, оте понаїхавше в Україну «насєлєніє» з купленими паспортами України, міграційна служба уже немічною стала з МВС та МЗС???? Це ж ще не їх ріжуть з родичами, а якогось Українця….
Керівники МЗС та МВС та усіляких численних офісів, мабуть, таки і проведуть КОНСУЛЬТАЦІЇ з діаспорою злочинців, щоб грошима їм компенсували цю консультацію??
Шуткуєте. Вони допомагають у мобілізації, цінні працівники різних ГОшок.
Мусліми вночі в закладах не тусуються.
Це шайтани.
Семіти
Они самые! За них теперь посадить могут до 15ти))
Їх дуже мало! Треба більше завозити! Мільонами! Станемо вигрібною ямою!
Сатанисты?
Зєлєністи !
Що за такі "релігійні переконання"?
Схоже, просто якісь притрушені нарики.
А здогадайся з першого разу! Підказка-точно не крішнаїти!
Подивіться на забрюлені фото. Аллах акбар.
Вони були глибоко віруючими в секті, яка поклонялася "Спірітус віні", або "Святому Ганджубасу"...
навряд чи у членів тієї секти великоднє вітання викликало б таку злобу
Значить, Ви "мавп" не бачили. Це наркомани, які, "пихнувши косяком", поліруються пивом, а то й горілкою... У "тіла" стан, подібний білій гарячці, в її агресивній формі... Слава богу - вони швидко "згоряють", і довго не живуть... Але до смерті можуть біди натворить...
Дідусю, пихнувша косяком людина перебуває в умиротвореному стані і нікого різати не хоче.
Схоже на чурбанів
Жесть
Звичайно! Інцидент трапився вночі 13 квітня у Білій Церкві Джерело: https://censor.net/ua/p3611878
ССхоже, про комендантську годину у Білій Церкві не чули. 🤔
Я так понимаю это те самые мигранты которых Зелёная нечисть свещла сюда взамен тех рабов, которых ТЦКашники забрали? Готовьтесь учить что такое Коран и Шариат, кияне, ваши новые хозяева приехали.
Кацап, а как опрєдєляєтся стєпєнь російськості тєх чеченських х*їв , каторимі *бали ваших матєрєй?
А твій хазяїн невже саме ху....ло.
мАцквє завідно?
Ахах! https://www.muslim.ru/articles/291/18597/ УРАЗА БАЙРАМ В МОСКВЕ.
...твой дружек петров при абревиатуреТЦК тоже мочится в ....
Ахахах! https://www.spb.kp.ru/daily/27595.5/4946403/ 120 тысяч человек пришли на праздничную молитву в Соборную мечеть Петербурга - KP.RU
Иванов, а ну ка кукарекни: "Ахмат сила!"
Вот твои хозяева, раб
Алєксандр,пес дуй за вашим караблєм масква.Гнида кацапська.
Вони вже давно тут були, завезли ще до війни.
Цікаво оті 40 з ліхером вподобайок - то дійсно так вважають, особливо на фоні моцковських мусліків. Чи то стіки падлюк-рюського миру, цензор запустив на свій ресурс.
Рашист, ти попутал Україну з рашкой.
Ну й шли б русню різати.
Сруськіх не можна чіпати, вони ж допомагають рушникоголовим убивати Американців та Ізраїльтян…. Нітаняху, це може засвідчити, на побєдобєсії….
В расєюшкє адептів самої мирної релігії вже більше, ніж православних.
Мусульмани?

борідки мусульманські.
А є якісь сумніви? Хоча Іса у них пророк номер 2 після мухамеда. Але це їх ніколи не зупиняло.
Ослолюби
Сповідники миролюбного ісламу
Це мігранти, яких ще завезуть в Україну кілька сот тисяч?
Не факт, що аж стільки багато. Якщо не буде інвестицій в Україну,,то і низькокваліфікованих робочих рук стільки не потрібно буде.
Факт. До них переїдуть "матки" і через пару років ці муслікі будуть українців срачами ганяти.
Не буду сперечатись. Бо тут вже не так грубі гроші як демографія. Їх так багато стає, що мусять емігрувати, бо перенаселення у них.
мусорня працюе на еврикiв? Резонанс))
чучмеки рішили погуляти !
Обрізані чучмеки?
Уже очень скоро Киев станет как Москвабад и современный Париж, вот увидите
Ваня, вали обратно, на болота
хоч хлєбала й заблюрені, але імхо це якась чорножопа чебуречна шаурма... отакого непотребу зелені геноцидники хочуть завозити замість українців мільйонами, під приводом що типу немає робочих рук...
Дуже неполіткоректно. Навіть якимсь побутовим расизмом відлунює. Але по суті не заперечиш.
Правда правда (((
Нажаль, за растзмом майбутнє!! Бо толерасти зруйнували баланс та вимкнули запобіжники.
А шо, власне, тут поганого? Я в себе на Дарниці - расист і антисемит.
У них теперь будет достаочно времени подумать о воскресшем Христосе
Инцидент произошел ночью 13 апреля в Белой Церкви. По данным следствия, 35-летний мужчина зашел в местное заведение и поприветствовал присутствующих традиционным пасхальным приветствием "Христос Воскрес"
А ты не упоминай имя Господа нашего по кабакам
Такої заповіді немає, не треба відбілювати противників християнства
Нет. Согласен.
Но, интересно. В какое "заведение" ночью в понедельник зашел сторонник христианства?
Тобто про комендантську годину у Білій Церкві не чули? 🤔
Яка ж чудова річ мультикультурализм.
На фоні того що в нас не вистачає робочих рук і катастрофічна демографічна стуація, наші можновладці вже у відкриту кажуть про плани пом'якшення всіх єміграційних процедур і надання украінського громадянства чоловікам виходцям з східно-азіатскіх краін..Ми зараз усі сфокусовані на війні, але поряд зріє ще одна біда, про яку чомусь мовчать або говорять пошепки. Поки наші хлопці на фронті, а країна втрачає мільйони людей через еміграцію, влада починає ,,готувати ґрунт'' для масового завозу мігрантів зі Сходу.Кажуть - робочих рук не вистачає. Кажуть - треба піднімати економіку. Але чи розуміємо ми, якою ціною? Ми вже бачимо, що відбувається в Європі, Канаді, Австралії. Ті, хто приїжджає, часто не просто не хочуть вчити мову чи поважати місцеві закони, культуру традиціі ,релігію - вони агресивно нав'язують своє. І випадок під Києвом, коли людину порізали просто за те, що вона привіталася ,,Христос Воскрес'' - це вже не випадковість. Це вже перший дзвіночок. Це перше серйозне попередження про те, що нас чекає в майбутньому.Ми ризикуємо отримати не просто ,,робочу силу'', а людей з абсолютно іншим світоглядом, які не цінують нашу культуру, нашу віру і наші традиції. Замість того, щоб створювати умови для повернення українців з-за кордону, нам пропонують замістити наше населення тими, хто за першої ж нагоди почне диктувати нам, як жити у нашому власному домі. Якщо ми зараз проковтнемо ці ,,м'які процедури надання громадянства'', то вже завтра наші діти боятимуться вийти на вулицю, а наше ,,Слава Україні'' чи християнське вітання буде викликати у ,,нових громадян'' напад люті. Україна -це не просто територія, це люди та їхній дух. Не можна рятувати економіку, знищуючи саму суть нації. Невже ми готові до того, що Україна перестане бути українською?
Ну як любімий вождь скаже так і буде.
А хіба тим, про кого не можна говорити згідно нового закону, не *****? Втім, як і інші проблеми аборигенів?
Не понимаю, зачем вступать в спор? Щас у каждого второго сдвиг по фазе и граната в кармане.
Я не хочу коментувати дії дебілів, но є одне питання до журналістів, навіщо замальовувати обличчя, якщо так треба, то навіщо взагалі поміщати фото у статті, користі немає, хоча може більше оплата
Ну чому користі не має? Подивились на забрюлене фото і з ймовірністю 90% зрозуміли, що то не буддисти, не крішнаїти і не протестанти. Це адепти наймирнішої релігії світу, які з 700 р н.е. оцим самим і займаються.
А чому євреї не можуть бути?Адже за нашим недавнім Законом вони "недоторканні"тому й нахабніли
Це вам не рашка. Тут можна і ***** відхопити.
Пізди не пізди, а по 15 років дістануть, підираси.
До речі, а що вночі робили ці дебіли, у цьому таємничому закладу, чай пили
А чого стільки кацапів почало лізти сюди через проксі?

Тому що їх ця проблема мучить. А пар спустити ніде.
Горные козлы.
А что не пишут откуда они,кто из упустил,кто дал право проживания в Украине и почему нет закона про проявление антиукраинства?
Це напали чурбани 100%, яких zeлупа збирається запрошувати в Україну.
А тому немає такого закону, що хохли вперли в президентське крісло україноненависника обрізного. Далі буде ще краще.
Если верить ИИ, такие персонажи
Обердемограф України,дуже мудра юдейка академік Елла Лібанова давно нас переконує,що лише ввезення в Україну 3 млн. таких аллахакбар(на перших порах) врятує доходи ахметово-бєнь-пінчуков та інших хазяїв укрекономіки...
Да не поедут к нам алахакбары. Рядом Россия где выше зарплаты. Зачем им ехать к нам, когда за такую же работу рядом можно получать более высокую оплату.
У нас даже вьетнамцы побросали свои места на рынках и перекочевали к соседям.
Англичанин переехал (допустим) в Швейцарию. Поляк занял его место. Наш заробитчанин приехал выполнять работу поляка. И на этом цепочка рвется. Пакистанец, индус поедут в Европу, а не к нам.
В армію цих тварин. Нехай на фронті кацапів ріжуть!
Чебуреков надо чебуречить там где их видишь. Даже здрвсьте не говорить.
Румунія православна держава, в Україна ніколи їй не була. Тут жиди правлять бал!
Мусульманські терористи
На удобрение этих животных и нех-й эту мразь 15 лет кормить
Теперь будут кушать на зоне халяльное сало
Де ж наша поліція, яка має нас захищати, бо зброя заборонена, вона замість неї!!!! Кожне вбивство грамадян на совісті поліції!!!
Іслам має ознаки диструктивного тоталітарного культа з наступних причин:

- прагне поєднання релігії і держави;
- за вихід - смерть;
- пророк, є взірцем моралі - педофіл, бо мав секс з 9-ти річною Аішею (женився з нею в 6)

Читайте Коран і хадіси - там середньовічне морокобісся
пейсаті, які також ненавидять християнство, завозять в Україну хачів і всяких інших алахакбарів, щоб було легше боротись з християнством! Кругом одні бородаті хачі в Україні....
Таки Данілич шось знав, коли наказав всяку чорно)!(опу сволоч викинути нахер, бо бісять
Звірки можуть тільки кілька на одного і з ножами. От на х.. вони тут?
В Ізраїлі таке через день, тому 70% населеня озброєні і поліцію не чекають.
Чому українців при незаконному перетину кордону, що є незначним правопорушенням, не блюрять, а обличча цих убивць ховають?
Нафіг їхні гризла кирзові блюрите?
Видать дохрена їх таких там. Скоро й за "добрий день" горлянки різатимуть.
