В Белой Церкви мужчину едва не зарезали за приветствие "Христос Воскрес". ФОТОРЕПОРТАЖ

На Киевщине произошло громкое нападение на почве религиозной нетерпимости, которое едва не закончилось убийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальной информации полиции Киевской области.

Инцидент произошел ночью 13 апреля в Белой Церкви. По данным следствия, 35-летний мужчина зашел в местное заведение и поприветствовал присутствующих традиционным пасхальным приветствием "Христос Воскрес!". Один из посетителей, 19-летний молодой человек, отреагировал агрессивно из-за религиозных убеждений.

Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в конфликт. Злоумышленник позвонил своему 23-летнему знакомому и попросил о помощи.

Нападение с ножом после конфликта

По информации правоохранителей, сообщник приехал на место происшествия с ножом. Оба нападавших догнали потерпевшего на улице, повалили его на землю и нанесли удары.

"Младший из нападавших нанес потерпевшему два ножевых ранения — в шею и живот", — говорится в сообщении полиции.

После этого злоумышленники скрылись, полагая, что мужчина получил смертельные травмы. В то же время благодаря оперативной помощи медиков пострадавшего удалось спасти.

Задержание подозреваемых и подозрение

Правоохранители установили местонахождение подозреваемых и задержали их на территории Львовской области. Следователи сообщили обоим о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из мотивов религиозной нетерпимости.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы.

Отдельно отмечается, что правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств происшествия.