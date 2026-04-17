Новости
Пытал и убил 8-месячного младенца: мужчину с Кировоградщины приговорили к пожизненному заключению

Апелляционный суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который до смерти избил восьмимесячного младенца в Кировоградской области.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Кравченко отметил, что последний месяц своей жизни ребенок провел в мучениях. Мужчина систематически издевался над младенцем: бил, бросал, тушил окурки о кожу, опрокидывал коляску вместе с ребенком. 

Однажды он несколько раз ударил малыша головой о стену, когда был пьян. В тот же день мальчик скончался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жителя Херсона, подозреваемого в изнасиловании и убийстве падчерицы и ее матери, экстрадировали из Польши

Экспертиза подтвердила, что это было "не разовое насилие, а длительные пытки". На теле ребенка эксперты зафиксировали многочисленные ожоги, гематомы, ссадины.

Приговор суда

Генеральный прокурор говорит, что на протяжении многих лет обвиняемый не признавал вины и пытался переложить ответственность на мать.

  • Суд первой инстанции назначил 15 лет лишения свободы. Прокуратура подала апелляцию, и в итоге Апелляционный суд отменил приговор как слишком мягкий и назначил пожизненное лишение свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До смерти забили битой 11-летнего мальчика и женщину: в Запорожье двух мужчин приговорили к пожизненному заключению. ФОТО

младенец приговор убийство пожизненное заключение Кравченко Руслан Кировоградская область
Топ комментарии
+7
Як покарали матір, яка спокійно на це місяцями дивилась?
17.04.2026 19:17 Ответить
+2
для чого? Кого? Подiбна новина. Ви **** дались!
17.04.2026 19:16 Ответить
+1
яке смислове навантаження несе дана новина?
17.04.2026 19:30 Ответить
17.04.2026 19:16 Ответить
тобто для чого?
17.04.2026 19:18 Ответить
яке смислове навантаження несе дана новина?
17.04.2026 19:30 Ответить
Це називається свобода преси та право громадян на доступ до інформації. Детально пояснювати, маю надію, не треба?Неймовірне смислове навантаження є на Шмарафоні - там одні рожеві поні, безкінечні перемоги та незламні потужності.
17.04.2026 19:46 Ответить
17.04.2026 19:17 Ответить
Яка матір, такі й суддівські від портнова …
17.04.2026 19:31 Ответить
В тюрьме не любят тех, кто издевается над маленькими детьми. Тяжко выродку будет. Его придется в камеру-одиночку садить, иначе могут самого забить насмерть.
17.04.2026 19:26 Ответить
Невже отаке «насєлєніє» і до тюрми доживе???
Око за око!!!
17.04.2026 19:33 Ответить
Де була мати і хоч якісь родичі?
17.04.2026 19:36 Ответить
бл..дь чому не смертна кара ????!!! гуманісти хер.ві
17.04.2026 19:52 Ответить
 
 