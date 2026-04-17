Пытал и убил 8-месячного младенца: мужчину с Кировоградщины приговорили к пожизненному заключению

Апелляционный суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который до смерти избил восьмимесячного младенца в Кировоградской области.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Кравченко отметил, что последний месяц своей жизни ребенок провел в мучениях. Мужчина систематически издевался над младенцем: бил, бросал, тушил окурки о кожу, опрокидывал коляску вместе с ребенком.

Однажды он несколько раз ударил малыша головой о стену, когда был пьян. В тот же день мальчик скончался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жителя Херсона, подозреваемого в изнасиловании и убийстве падчерицы и ее матери, экстрадировали из Польши

Экспертиза подтвердила, что это было "не разовое насилие, а длительные пытки". На теле ребенка эксперты зафиксировали многочисленные ожоги, гематомы, ссадины.

Приговор суда

Генеральный прокурор говорит, что на протяжении многих лет обвиняемый не признавал вины и пытался переложить ответственность на мать.

Суд первой инстанции назначил 15 лет лишения свободы. Прокуратура подала апелляцию, и в итоге Апелляционный суд отменил приговор как слишком мягкий и назначил пожизненное лишение свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До смерти забили битой 11-летнего мальчика и женщину: в Запорожье двух мужчин приговорили к пожизненному заключению. ФОТО