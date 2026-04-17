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Новини Вбивство дітей
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Катував і вбив 8-місячне немовля: чоловіка з Кіровоградщини засудили до довічного ув’язнення

немовля,пологовий

Апеляційний суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, який до смерті побив восьмимісячне немовля на Кіровоградщині.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Кравченко зазначив, що останній місяць свого життя дитина провела у муках. Чоловік системно знущався над немовлям: бив, кидав, гасив недопалки об шкіру, перекидав коляску разом із дитиною. 

Одного дня він кілька разів ударив малюка головою об стіну, коли був пʼяним. Того самого дня хлопчик помер.

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Експертиза підтвердила, що це було "не разове насильство, а тривале катування". На тілі дитини експерти зафіксували численні опіки, гематоми, садна.

Вирок суду

Генпрокурор каже, що протягом років обвинувачений не визнавав провини й намагався перекласти відповідальність на матір.

  • Суд першої інстанції призначив 15 років позбавлення волі. Прокуратура подала апеляцію і зрештою Апеляційний суд скасував вирок як надто м’який і призначив довічне позбавлення волі.

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Автор: 

немовля (36) вирок (1211) вбивство (3324) довічне ув’язнення (66) Кравченко Руслан (224) Кіровоградська область (684)
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Топ коментарі
+19
Як покарали матір, яка спокійно на це місяцями дивилась?
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17.04.2026 19:17 Відповісти
+12
Це називається свобода преси та право громадян на доступ до інформації. Детально пояснювати, маю надію, не треба?Неймовірне смислове навантаження є на Шмарафоні - там одні рожеві поні, безкінечні перемоги та незламні потужності.
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17.04.2026 19:46 Відповісти
+11
Де була мати і хоч якісь родичі?
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17.04.2026 19:36 Відповісти

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