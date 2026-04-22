У Білій Церкві чоловіка ледь не зарізали за вітання "Христос Воскрес". ФОТОрепортаж

Конфлікт через релігію у Білій Церкві

У Київській області стався резонансний напад на ґрунті релігійної нетерпимості, який ледь не завершився вбивством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній інформації поліції Київської області.

Інцидент трапився вночі 13 квітня у Білій Церкві. За даними слідства, 35-річний чоловік зайшов до місцевого закладу та привітав присутніх традиційним великоднім вітанням "Христос Воскрес!". Один із відвідувачів, 19-річний молодик, відреагував агресивно через релігійні переконання.

Між чоловіками виникла словесна суперечка, яка швидко переросла у конфлікт. Зловмисник зателефонував своєму 23-річному знайомому та попросив допомоги.

Напад із ножем після конфлікту

За інформацією правоохоронців, спільник приїхав на місце події з ножем. Обидва нападники наздогнали потерпілого на вулиці, повалили його на землю та завдали ударів.

"Молодший із нападників завдав потерпілому два ножові поранення — у шию та живіт", - йдеться у повідомленні поліції.

Після цього зловмисники втекли, вважаючи, що чоловік отримав смертельні травми. Водночас завдяки оперативній допомозі медиків потерпілого вдалося врятувати.

У Білій церкві ледь не вбили чоловіка через фразу Христос Воскрес

Затримання підозрюваних і підозра

Правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваних та затримали їх на території Львівської області. Слідчі повідомили обом про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою з мотивів релігійної нетерпимості.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Окремо зазначається, що правоохоронці продовжують розслідування всіх обставин події.

  • Раніше ми повідомляли, що Апеляційний суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, який до смерті побив восьмимісячне немовля на Кіровоградщині.

Топ коментарі
+47
Я так понимаю это те самые мигранты которых Зелёная нечисть свещла сюда взамен тех рабов, которых ТЦКашники забрали? Готовьтесь учить что такое Коран и Шариат, кияне, ваши новые хозяева приехали.
показати весь коментар
22.04.2026 18:38 Відповісти
+42
Подивіться на забрюлені фото. Аллах акбар.
показати весь коментар
22.04.2026 18:54 Відповісти
+38
Абреки?
показати весь коментар
22.04.2026 18:34 Відповісти
А на родіну повернути, оте понаїхавше в Україну «насєлєніє» з купленими паспортами України, міграційна служба уже немічною стала з МВС та МЗС???? Це ж ще не їх ріжуть з родичами, а якогось Українця….
Керівники МЗС та МВС та усіляких численних офісів, мабуть, таки і проведуть КОНСУЛЬТАЦІЇ з діаспорою злочинців, щоб грошима їм компенсували цю консультацію??
показати весь коментар
22.04.2026 18:49 Відповісти
Шуткуєте. Вони допомагають у мобілізації, цінні працівники різних ГОшок.
показати весь коментар
22.04.2026 20:01 Відповісти
Мусліми вночі в закладах не тусуються.
Це шайтани.
показати весь коментар
22.04.2026 23:37 Відповісти
Семіти
показати весь коментар
23.04.2026 14:19 Відповісти
Они самые! За них теперь посадить могут до 15ти))
показати весь коментар
23.04.2026 19:35 Відповісти
Їх дуже мало! Треба більше завозити! Мільонами! Станемо вигрібною ямою!
показати весь коментар
23.04.2026 16:59 Відповісти
Сатанисты?
показати весь коментар
22.04.2026 18:36 Відповісти
Зєлєністи !
показати весь коментар
22.04.2026 19:00 Відповісти
Що за такі "релігійні переконання"?
Схоже, просто якісь притрушені нарики.
показати весь коментар
22.04.2026 18:37 Відповісти
А здогадайся з першого разу! Підказка-точно не крішнаїти!
показати весь коментар
22.04.2026 18:47 Відповісти
Вони були глибоко віруючими в секті, яка поклонялася "Спірітус віні", або "Святому Ганджубасу"...
показати весь коментар
22.04.2026 19:04 Відповісти
навряд чи у членів тієї секти великоднє вітання викликало б таку злобу
показати весь коментар
22.04.2026 19:16 Відповісти
Значить, Ви "мавп" не бачили. Це наркомани, які, "пихнувши косяком", поліруються пивом, а то й горілкою... У "тіла" стан, подібний білій гарячці, в її агресивній формі... Слава богу - вони швидко "згоряють", і довго не живуть... Але до смерті можуть біди натворить...
показати весь коментар
22.04.2026 19:23 Відповісти
Дідусю, пихнувша косяком людина перебуває в умиротвореному стані і нікого різати не хоче.
показати весь коментар
22.04.2026 22:46 Відповісти
Схоже на чурбанів
показати весь коментар
23.04.2026 03:04 Відповісти
Жесть
показати весь коментар
22.04.2026 18:37 Відповісти
Звичайно! Інцидент трапився вночі 13 квітня у Білій Церкві Джерело: https://censor.net/ua/p3611878
ССхоже, про комендантську годину у Білій Церкві не чули. 🤔
показати весь коментар
22.04.2026 21:36 Відповісти
Кацап, а как опрєдєляєтся стєпєнь російськості тєх чеченських х*їв , каторимі *бали ваших матєрєй?
показати весь коментар
22.04.2026 18:52 Відповісти
А твій хазяїн невже саме ху....ло.
показати весь коментар
22.04.2026 19:10 Відповісти
мАцквє завідно?
показати весь коментар
22.04.2026 19:14 Відповісти
Ахах! https://www.muslim.ru/articles/291/18597/ УРАЗА БАЙРАМ В МОСКВЕ.
показати весь коментар
22.04.2026 19:25 Відповісти
...твой дружек петров при абревиатуреТЦК тоже мочится в ....
показати весь коментар
22.04.2026 19:26 Відповісти
Ахахах! https://www.spb.kp.ru/daily/27595.5/4946403/ 120 тысяч человек пришли на праздничную молитву в Соборную мечеть Петербурга - KP.RU
показати весь коментар
22.04.2026 19:27 Відповісти
Иванов, а ну ка кукарекни: "Ахмат сила!"
Вот твои хозяева, раб
показати весь коментар
22.04.2026 19:28 Відповісти
Алєксандр,пес дуй за вашим караблєм масква.Гнида кацапська.
показати весь коментар
22.04.2026 19:30 Відповісти
Вони вже давно тут були, завезли ще до війни.
показати весь коментар
22.04.2026 20:02 Відповісти
Цікаво оті 40 з ліхером вподобайок - то дійсно так вважають, особливо на фоні моцковських мусліків. Чи то стіки падлюк-рюського миру, цензор запустив на свій ресурс.
показати весь коментар
23.04.2026 13:17 Відповісти
Рашист, ти попутал Україну з рашкой.
показати весь коментар
24.04.2026 00:01 Відповісти
Ну й шли б русню різати.
показати весь коментар
22.04.2026 18:41 Відповісти
Сруськіх не можна чіпати, вони ж допомагають рушникоголовим убивати Американців та Ізраїльтян…. Нітаняху, це може засвідчити, на побєдобєсії….
показати весь коментар
22.04.2026 18:51 Відповісти
В расєюшкє адептів самої мирної релігії вже більше, ніж православних.
показати весь коментар
22.04.2026 18:55 Відповісти
Мусульмани?

борідки мусульманські.
показати весь коментар
22.04.2026 18:41 Відповісти
А є якісь сумніви? Хоча Іса у них пророк номер 2 після мухамеда. Але це їх ніколи не зупиняло.
показати весь коментар
22.04.2026 18:57 Відповісти
Ослолюби
Сповідники миролюбного ісламу
показати весь коментар
22.04.2026 18:42 Відповісти
Це мігранти, яких ще завезуть в Україну кілька сот тисяч?
показати весь коментар
22.04.2026 18:43 Відповісти
Не факт, що аж стільки багато. Якщо не буде інвестицій в Україну,,то і низькокваліфікованих робочих рук стільки не потрібно буде.
показати весь коментар
22.04.2026 19:02 Відповісти
Факт. До них переїдуть "матки" і через пару років ці муслікі будуть українців срачами ганяти.
показати весь коментар
22.04.2026 19:05 Відповісти
Не буду сперечатись. Бо тут вже не так грубі гроші як демографія. Їх так багато стає, що мусять емігрувати, бо перенаселення у них.
показати весь коментар
22.04.2026 19:15 Відповісти
мусорня працюе на еврикiв? Резонанс))
показати весь коментар
22.04.2026 18:44 Відповісти
чучмеки рішили погуляти !
показати весь коментар
22.04.2026 18:47 Відповісти
Обрізані чучмеки?
показати весь коментар
22.04.2026 18:48 Відповісти
Уже очень скоро Киев станет как Москвабад и современный Париж, вот увидите
показати весь коментар
22.04.2026 18:48 Відповісти
Ваня, вали обратно, на болота
показати весь коментар
22.04.2026 18:57 Відповісти
хоч хлєбала й заблюрені, але імхо це якась чорножопа чебуречна шаурма... отакого непотребу зелені геноцидники хочуть завозити замість українців мільйонами, під приводом що типу немає робочих рук...
показати весь коментар
22.04.2026 18:51 Відповісти
Дуже неполіткоректно. Навіть якимсь побутовим расизмом відлунює. Але по суті не заперечиш.
показати весь коментар
22.04.2026 19:05 Відповісти
Правда правда (((
Нажаль, за растзмом майбутнє!! Бо толерасти зруйнували баланс та вимкнули запобіжники.
показати весь коментар
23.04.2026 01:08 Відповісти
А шо, власне, тут поганого? Я в себе на Дарниці - расист і антисемит.
показати весь коментар
24.04.2026 00:59 Відповісти
У них теперь будет достаочно времени подумать о воскресшем Христосе
показати весь коментар
22.04.2026 18:55 Відповісти
Инцидент произошел ночью 13 апреля в Белой Церкви. По данным следствия, 35-летний мужчина зашел в местное заведение и поприветствовал присутствующих традиционным пасхальным приветствием "Христос Воскрес Источник: https://censor.net/ru/p3611878
А ты не упоминай имя Господа нашего по кабакам
показати весь коментар
22.04.2026 18:58 Відповісти
Такої заповіді немає, не треба відбілювати противників християнства
показати весь коментар
22.04.2026 20:58 Відповісти
Нет. Согласен.
Но, интересно. В какое "заведение" ночью в понедельник зашел сторонник христианства?
показати весь коментар
22.04.2026 21:13 Відповісти
Тобто про комендантську годину у Білій Церкві не чули? 🤔
показати весь коментар
22.04.2026 21:33 Відповісти
Яка ж чудова річ мультикультурализм.
показати весь коментар
22.04.2026 18:58 Відповісти
На фоні того що в нас не вистачає робочих рук і катастрофічна демографічна стуація, наші можновладці вже у відкриту кажуть про плани пом'якшення всіх єміграційних процедур і надання украінського громадянства чоловікам виходцям з східно-азіатскіх краін..Ми зараз усі сфокусовані на війні, але поряд зріє ще одна біда, про яку чомусь мовчать або говорять пошепки. Поки наші хлопці на фронті, а країна втрачає мільйони людей через еміграцію, влада починає ,,готувати ґрунт'' для масового завозу мігрантів зі Сходу.Кажуть - робочих рук не вистачає. Кажуть - треба піднімати економіку. Але чи розуміємо ми, якою ціною? Ми вже бачимо, що відбувається в Європі, Канаді, Австралії. Ті, хто приїжджає, часто не просто не хочуть вчити мову чи поважати місцеві закони, культуру традиціі ,релігію - вони агресивно нав'язують своє. І випадок під Києвом, коли людину порізали просто за те, що вона привіталася ,,Христос Воскрес'' - це вже не випадковість. Це вже перший дзвіночок. Це перше серйозне попередження про те, що нас чекає в майбутньому.Ми ризикуємо отримати не просто ,,робочу силу'', а людей з абсолютно іншим світоглядом, які не цінують нашу культуру, нашу віру і наші традиції. Замість того, щоб створювати умови для повернення українців з-за кордону, нам пропонують замістити наше населення тими, хто за першої ж нагоди почне диктувати нам, як жити у нашому власному домі. Якщо ми зараз проковтнемо ці ,,м'які процедури надання громадянства'', то вже завтра наші діти боятимуться вийти на вулицю, а наше ,,Слава Україні'' чи християнське вітання буде викликати у ,,нових громадян'' напад люті. Україна -це не просто територія, це люди та їхній дух. Не можна рятувати економіку, знищуючи саму суть нації. Невже ми готові до того, що Україна перестане бути українською?
показати весь коментар
22.04.2026 18:59 Відповісти
Ну як любімий вождь скаже так і буде.
показати весь коментар
22.04.2026 19:08 Відповісти
А хіба тим, про кого не можна говорити згідно нового закону, не *****? Втім, як і інші проблеми аборигенів?
показати весь коментар
22.04.2026 20:19 Відповісти
Не понимаю, зачем вступать в спор? Щас у каждого второго сдвиг по фазе и граната в кармане.
показати весь коментар
22.04.2026 19:03 Відповісти
Я не хочу коментувати дії дебілів, но є одне питання до журналістів, навіщо замальовувати обличчя, якщо так треба, то навіщо взагалі поміщати фото у статті, користі немає, хоча може більше оплата
показати весь коментар
22.04.2026 19:06 Відповісти
Ну чому користі не має? Подивились на забрюлене фото і з ймовірністю 90% зрозуміли, що то не буддисти, не крішнаїти і не протестанти. Це адепти наймирнішої релігії світу, які з 700 р н.е. оцим самим і займаються.
показати весь коментар
22.04.2026 19:11 Відповісти
А чому євреї не можуть бути?Адже за нашим недавнім Законом вони "недоторканні"тому й нахабніли
показати весь коментар
23.04.2026 16:07 Відповісти
Це вам не рашка. Тут можна і ***** відхопити.
показати весь коментар
22.04.2026 19:10 Відповісти
Пізди не пізди, а по 15 років дістануть, підираси.
показати весь коментар
22.04.2026 19:24 Відповісти
До речі, а що вночі робили ці дебіли, у цьому таємничому закладу, чай пили
показати весь коментар
22.04.2026 19:15 Відповісти
А чого стільки кацапів почало лізти сюди через проксі?

показати весь коментар
22.04.2026 19:36 Відповісти
Тому що їх ця проблема мучить. А пар спустити ніде.
показати весь коментар
22.04.2026 21:46 Відповісти
Горные козлы.
показати весь коментар
22.04.2026 19:41 Відповісти
А что не пишут откуда они,кто из упустил,кто дал право проживания в Украине и почему нет закона про проявление антиукраинства?
показати весь коментар
22.04.2026 19:46 Відповісти
Це напали чурбани 100%, яких zeлупа збирається запрошувати в Україну.
показати весь коментар
22.04.2026 20:20 Відповісти
А тому немає такого закону, що хохли вперли в президентське крісло україноненависника обрізного. Далі буде ще краще.
показати весь коментар
22.04.2026 20:21 Відповісти
Если верить ИИ, такие персонажи
показати весь коментар
22.04.2026 20:27 Відповісти
Обердемограф України,дуже мудра юдейка академік Елла Лібанова давно нас переконує,що лише ввезення в Україну 3 млн. таких аллахакбар(на перших порах) врятує доходи ахметово-бєнь-пінчуков та інших хазяїв укрекономіки...
показати весь коментар
22.04.2026 20:44 Відповісти
Да не поедут к нам алахакбары. Рядом Россия где выше зарплаты. Зачем им ехать к нам, когда за такую же работу рядом можно получать более высокую оплату.
У нас даже вьетнамцы побросали свои места на рынках и перекочевали к соседям.
Англичанин переехал (допустим) в Швейцарию. Поляк занял его место. Наш заробитчанин приехал выполнять работу поляка. И на этом цепочка рвется. Пакистанец, индус поедут в Европу, а не к нам.
показати весь коментар
22.04.2026 21:24 Відповісти
В армію цих тварин. Нехай на фронті кацапів ріжуть!
показати весь коментар
22.04.2026 21:01 Відповісти
Чебуреков надо чебуречить там где их видишь. Даже здрвсьте не говорить.
показати весь коментар
22.04.2026 22:08 Відповісти
Румунія православна держава, в Україна ніколи їй не була. Тут жиди правлять бал!
показати весь коментар
22.04.2026 22:26 Відповісти
Мусульманські терористи
показати весь коментар
22.04.2026 22:32 Відповісти
На удобрение этих животных и нех-й эту мразь 15 лет кормить
показати весь коментар
23.04.2026 01:27 Відповісти
Теперь будут кушать на зоне халяльное сало
показати весь коментар
23.04.2026 10:35 Відповісти
Де ж наша поліція, яка має нас захищати, бо зброя заборонена, вона замість неї!!!! Кожне вбивство грамадян на совісті поліції!!!
показати весь коментар
23.04.2026 13:29 Відповісти
Іслам має ознаки диструктивного тоталітарного культа з наступних причин:

- прагне поєднання релігії і держави;
- за вихід - смерть;
- пророк, є взірцем моралі - педофіл, бо мав секс з 9-ти річною Аішею (женився з нею в 6)

Читайте Коран і хадіси - там середньовічне морокобісся
показати весь коментар
23.04.2026 14:18 Відповісти
пейсаті, які також ненавидять християнство, завозять в Україну хачів і всяких інших алахакбарів, щоб було легше боротись з християнством! Кругом одні бородаті хачі в Україні....
показати весь коментар
23.04.2026 16:19 Відповісти
Таки Данілич шось знав, коли наказав всяку чорно)!(опу сволоч викинути нахер, бо бісять
показати весь коментар
23.04.2026 16:53 Відповісти
Звірки можуть тільки кілька на одного і з ножами. От на х.. вони тут?
показати весь коментар
23.04.2026 17:16 Відповісти
В Ізраїлі таке через день, тому 70% населеня озброєні і поліцію не чекають.
показати весь коментар
24.04.2026 00:03 Відповісти
Чому українців при незаконному перетину кордону, що є незначним правопорушенням, не блюрять, а обличча цих убивць ховають?
показати весь коментар
24.04.2026 07:13 Відповісти
Нафіг їхні гризла кирзові блюрите?
Видать дохрена їх таких там. Скоро й за "добрий день" горлянки різатимуть.
показати весь коментар
24.04.2026 07:59 Відповісти
 
 