У Білій Церкві чоловіка ледь не зарізали за вітання "Христос Воскрес". ФОТОрепортаж
У Київській області стався резонансний напад на ґрунті релігійної нетерпимості, який ледь не завершився вбивством.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній інформації поліції Київської області.
Інцидент трапився вночі 13 квітня у Білій Церкві. За даними слідства, 35-річний чоловік зайшов до місцевого закладу та привітав присутніх традиційним великоднім вітанням "Христос Воскрес!". Один із відвідувачів, 19-річний молодик, відреагував агресивно через релігійні переконання.
Між чоловіками виникла словесна суперечка, яка швидко переросла у конфлікт. Зловмисник зателефонував своєму 23-річному знайомому та попросив допомоги.
Напад із ножем після конфлікту
За інформацією правоохоронців, спільник приїхав на місце події з ножем. Обидва нападники наздогнали потерпілого на вулиці, повалили його на землю та завдали ударів.
"Молодший із нападників завдав потерпілому два ножові поранення — у шию та живіт", - йдеться у повідомленні поліції.
Після цього зловмисники втекли, вважаючи, що чоловік отримав смертельні травми. Водночас завдяки оперативній допомозі медиків потерпілого вдалося врятувати.
Затримання підозрюваних і підозра
Правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваних та затримали їх на території Львівської області. Слідчі повідомили обом про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою з мотивів релігійної нетерпимості.
Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Окремо зазначається, що правоохоронці продовжують розслідування всіх обставин події.
