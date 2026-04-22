У Білій Церкві чоловіка ледь не зарізали за вітання "Христос Воскрес". ФОТОрепортаж

У Київській області стався резонансний напад на ґрунті релігійної нетерпимості, який ледь не завершився вбивством.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній інформації поліції Київської області.

Інцидент трапився вночі 13 квітня у Білій Церкві. За даними слідства, 35-річний чоловік зайшов до місцевого закладу та привітав присутніх традиційним великоднім вітанням "Христос Воскрес!". Один із відвідувачів, 19-річний молодик, відреагував агресивно через релігійні переконання.

Між чоловіками виникла словесна суперечка, яка швидко переросла у конфлікт. Зловмисник зателефонував своєму 23-річному знайомому та попросив допомоги.

Напад із ножем після конфлікту

За інформацією правоохоронців, спільник приїхав на місце події з ножем. Обидва нападники наздогнали потерпілого на вулиці, повалили його на землю та завдали ударів.

"Молодший із нападників завдав потерпілому два ножові поранення — у шию та живіт", - йдеться у повідомленні поліції.

Після цього зловмисники втекли, вважаючи, що чоловік отримав смертельні травми. Водночас завдяки оперативній допомозі медиків потерпілого вдалося врятувати.

Затримання підозрюваних і підозра

Правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваних та затримали їх на території Львівської області. Слідчі повідомили обом про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою з мотивів релігійної нетерпимості.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Окремо зазначається, що правоохоронці продовжують розслідування всіх обставин події.