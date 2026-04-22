2 994 30

Підсудний у справі Фаріон заявив про намір самогубства під час засідання суду у Львові

в’ячеслав зінченко

У Шевченківському райсуді Львова обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко під час засідання продемонстрував намір вчинити самогубство в камері для підсудних після відмови суду перенести дебати через його заяву про погане самопочуття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Обвинувачений висловив прохання перенести дебати через погане самопочуття, спричинене голодуванням. Проте колегія суддів прийняла рішення про проведення дебатів.

Мати Зінченка в емоційному виступі назвала дії суду знущанням з її сина. В цей час Зінченко підняв свого светра над головою, щоб зав'язати на ґратах, демонструючи намір вчинити самогубство.

У камеру до підсудного направили охорону, на нього одягли наручники.

Після цього суд пішов у нарадчу кімнату.

Зінченко також заявив про прослуховування в його камері та сказав, що якщо це не буде долучено до матеріалів справи, він повторить "шоу". За словами обвинуваченого, його дії зі светром були заздалегідь сплановані, щоб перервати судове засідання і не допустити проведення дебатів.

Продовжено запобіжний захід 

Шевченківський районний суд Львова продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави В'ячеславу Зінченку, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон.

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".

Не стримуйте чувака.
22.04.2026 16:43 Відповісти
тобі до тої кобіти ще пару мільйонів років еволюції
22.04.2026 17:07 Відповісти
А шведский стол и бассейн ещё не потребовал? Дайте ему уже самоликвидироваться.
22.04.2026 16:32 Відповісти
22.04.2026 16:32 Відповісти
22.04.2026 16:43 Відповісти
Відправити на співбесіду до Фаріон, для пояснень свого вчинку !
22.04.2026 16:46 Відповісти
Поняття не маю, причетний він до вбивства, чи просто грає роль дурника, але пригадуючи те як він поводився одразу після затримання, показуючи язика доньці Фаріон, співчуття до нього ну ніяк не з'являється...
22.04.2026 16:46 Відповісти
краще б тебе той довбень грохнув) хоть би користь приніс
вбив маскальского бота) щеб медальку йому б виписали
22.04.2026 18:57 Відповісти
Видно що пацану нема що пред"явити крім того що він тиждень як придурок сидів біля будинку Фаріон в рукавицях та ідіотському капелюсі.При інших обставинах хлопця давно відпустили за браком доказів,але в даному випадку судді бояться що після виправдовувального вироку до них прибіжать наші патріоти та елементарно їх поб"ють.І ось така ситуація - і посадити не можна,і випустити не можна.І ось пацана маринують у СІЗО,а він хоче визначеності,в петлю он поліз,та й всі хочуть визначеності...Хоч би найшовся суддя який зрозумів що всі побоювання наших активістів явно перебільшені,ніхто не прибіжить її захищати крім кількох депутатів від Свободи,ну в них робота така...Кобіта взагалі прикра була,обсирала всіх не дивлячись на ранги,причому так винахідливо,влучно що куди там нашим торговкам з Привокзального ринку...Мовознавиця...
22.04.2026 17:04 Відповісти
тобі до тої кобіти ще пару мільйонів років еволюції
22.04.2026 17:07 Відповісти
міняй пластинку, ці старі фсбешні методички вже всім печінку проїли. шось новеньке треба
22.04.2026 17:24 Відповісти
да-да, і в Кеннеді теж я стріляла
22.04.2026 17:43 Відповісти
дайте спокій людям із своїми сексуальними фантазіями.
22.04.2026 18:07 Відповісти
Пані Фаріон - Велика Жінка, котра вже ввійшла в істоію України. А ти - хамовите ніхто...
22.04.2026 18:08 Відповісти
Таке про жінку можуть сказати тільки асексуали, свинособаки, ********* і генетичні мастурбатори.
Алєшка, ти хто?
22.04.2026 19:40 Відповісти
Слухай, хамидло, ти прочитав хоч одну її працю? Ти не зможеш. Занадто складні для тебе тексти. А щодо партії, то на ті часи наші нацики свідомо йшли в партію. Так само як бандерівці йшли в міліцію і депутати. Не здогадуєшся для чого?
22.04.2026 20:02 Відповісти
А тепер давай про великомученика Шуфрича.
22.04.2026 17:54 Відповісти
Якщо за 2 роки не можуть винести вирок - отже доказів нема !
22.04.2026 17:18 Відповісти
у нашої подруги один дебіл вбив сина по звірячому - теж суд понад два роки йшов поки нарешті дали довічне
22.04.2026 17:25 Відповісти
А у відпустку на море його захист не пропонував відправити?
22.04.2026 17:40 Відповісти
Бідняжка, може трон ще тобі?
ти людину вбив, вилупок без мізків!
надіюсь це пожиттєве мінімум
22.04.2026 17:59 Відповісти
Та нехай би самоліквідувався. Для чого йому помішали?
22.04.2026 18:43 Відповісти
Та впєрьод.
22.04.2026 19:26 Відповісти
Дайте йому міцного шнурка
22.04.2026 22:33 Відповісти
 
 