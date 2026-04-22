Підсудний у справі Фаріон заявив про намір самогубства під час засідання суду у Львові

У Шевченківському райсуді Львова обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко під час засідання продемонстрував намір вчинити самогубство в камері для підсудних після відмови суду перенести дебати через його заяву про погане самопочуття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обвинувачений висловив прохання перенести дебати через погане самопочуття, спричинене голодуванням. Проте колегія суддів прийняла рішення про проведення дебатів.

Мати Зінченка в емоційному виступі назвала дії суду знущанням з її сина. В цей час Зінченко підняв свого светра над головою, щоб зав'язати на ґратах, демонструючи намір вчинити самогубство.

У камеру до підсудного направили охорону, на нього одягли наручники.

Після цього суд пішов у нарадчу кімнату.

Зінченко також заявив про прослуховування в його камері та сказав, що якщо це не буде долучено до матеріалів справи, він повторить "шоу". За словами обвинуваченого, його дії зі светром були заздалегідь сплановані, щоб перервати судове засідання і не допустити проведення дебатів.

Продовжено запобіжний захід

Шевченківський районний суд Львова продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави В'ячеславу Зінченку, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

24 березня підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки".