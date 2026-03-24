Вбивство Фаріон: Зінченко оголосив голодування

У вівторок, 24 березня, у Шевченківському районному суді Львова стартував розгляд справи щодо вбивства Ірини Фаріон. Підсудний В’ячеслав Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки". За його словами, цю інформацію може підтвердити співкамерник Михайло Сцельніков, якого також обвинувачують у вбивстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Що каже Зінченко?

Як зазначається, обвинуваченого Зінченка доправили у супроводі Нацгвардії. Біля приміщення суду зібралася як група підтримки обвинуваченого, яка скандувала "Зінченку - волю", так і ті, хто кричав "Довічне".

На засідання прийшли прокурор Дмитро Петльований, донька Фаріон Софія Особа з її адвокаткою Наталією Романик та адвокат Зінченка Ігор Сулима. Інший адвокат обвинуваченого Володимир Вороняк надіслав клопотання провести засідання без нього через стан здоров'я.

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На початку судового засідання В'ячеслав Зінченко оголосив, що з вечора 23 березня перебуває на голодуванні. Він заявив, що не має претензій до адміністрації СІЗО та керівника, проте протестує проти дій конкретного працівника установи. За його словами, ситуація виникла ще у 2025 році. Тоді люди, які його підтримують, передали у СІЗО "шведську стінку" для занять спортом для ув'язнених, щоб він та інші могли там тренуватися.

"Але до мене підходить людина - Звір Сергій Петрович. Він каже мені, що нічого встановлювати ні в які дворики не будемо, хай лежить на складі, а потім тобі все повернуть. Я думаю, ну все одно це не моє, мені байдуже, але що відбувається потім: 18 березня 2026 року до мене в камеру приходить цей Звір Сергій Петрович. Я в нього прошу всі ці речі повернути не мені, а тому, хто це купляв. Але він мені каже наступне: "Вона вже стоїть, де треба. Це було сказано в присутності мого співкамерника, він готовий всі ці слова підтвердити. Мій співкамерник - це Сцельніков Михайло, обвинувачений у вбивстві Парубія. Тобто ми один до одного симпатій, м'яко кажучи, не маємо і брехати він в моїх інтересах не буде, але ці слова він готовий підтвердити", - каже Зінченко.

За його словами, у той день він написав заяву про початок голодування до моменту, поки не буде повернута "шведська стінка" з комплектом або поки не буде виплачена грошова компенсація.

"Потім, 19 числа, в день суду вранці до мене прибігає Звір Сергій Петрович і починає піднімати це питання. Він мені пообіцяв повернути її сьогодні, 24 числа, на наступний суд. Я погодився, голодовку припинив, яка тоді почалась, він заяву при мені порвав і все, ніби питання вирішене. Але вчора мені було повідомлено, що ніхто нічого провертати не буде, все кудись зникло. І я вважаю це актом неповаги не до мене, бо мені байдуже, я вважаю це актом неповаги до людей, які мене підтримують і на це витратили гроші. Я вважаю, що те, що мені відправляли, було наглим чином викрадено. Тому оскільки я вважаю, що зі мною поступили несправедливо, я мушу протестувати. Я поважаю людей, які мене підтримують, тому я написав вчора ввечері заяву (про початок голодування, - ред.) , передав на ім'я начальника, що претензій до адміністрації я не маю, прошу Звіра Сергія Петровича повернути все, що було передано, або виплатити грошову компенсацію", - підсумував він.

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

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