УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8907 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство Фаріон
1 967 18

Суд допитав таємного свідка у справі про вбивство Фаріон

Підозрюваному у вбивстві Фаріон Зінченку залишили запобіжний захід без змін

У Шевченківському райсуді Львова допитали таємного свідка обвинувачення у справі про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

За клопотанням прокурора, щоб унеможливити ідентифікацію свідка, він брав участь у засіданні в режимі відеоконференції з приміщення іншого суду у Львові — Личаківського. З моніторів лунав лише голос свідка — зображення не було.

Зокрема свідок повідомив, що впізнав підозрюваного у вбивстві Фаріон на фото, яке розповсюдила поліція після злочину. Свідок перетнувся із цією особою, коли гуляв із собакою у лісосмузі в одному з районів Львова 11 липня 2024 року, за тиждень до вбивства. Про цю зустріч він повідомив поліцію, коли дізнався із соцмереж, що Фаріон вбили.

Це був останній свідок обвинувачення.

Також читайте: Погано висловлювалася про російськомовних: обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів співкамернику, чому скоїв злочин

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

18 вересня 2025 року Шевченківський районний суд Львова продовжив до 21 листопада запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон.

Автор: 

свідок (71) суд (11925) Фаріон Ірина (120)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
****! Стільки часу пройшло і ось нарешті знайшовся таємний свідок! Насиільки мабуть таємний шо аж страшно! Він сам погодився бути таємним свідком чи його примусили як того слона стати мурахою?
показати весь коментар
21.10.2025 17:55 Відповісти
+9
Скорійш за все це безхатченко, якого довго волтузили покі він не погодився на цю роль.
показати весь коментар
21.10.2025 17:56 Відповісти
+7
допитали таємного свідка і таємний суд осудив якогось придуркуватого, що попався під руку...
вже ніхто не пам'ятає, але був такий "караванський стрілок".
нічого не змінюється! судово мєнтовська система залізобетонна та незмінна!!!
показати весь коментар
21.10.2025 18:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таємний свідок це ахфіцер фсб ?
показати весь коментар
21.10.2025 17:54 Відповісти
Скорійш за все це безхатченко, якого довго волтузили покі він не погодився на цю роль.
показати весь коментар
21.10.2025 17:56 Відповісти
як і самого вбивцю. я ніколи не повірю що цей шмаркач завалив фаріон. всі мої докази згідно мого досвіду.
показати весь коментар
21.10.2025 18:05 Відповісти
Цей зінченко замішаний у вбивстві однозначно. Виглядає, що справу затягують свідомо.
показати весь коментар
21.10.2025 19:09 Відповісти
замішаний чи вбивця?
показати весь коментар
21.10.2025 19:21 Відповісти
****! Стільки часу пройшло і ось нарешті знайшовся таємний свідок! Насиільки мабуть таємний шо аж страшно! Він сам погодився бути таємним свідком чи його примусили як того слона стати мурахою?
показати весь коментар
21.10.2025 17:55 Відповісти
вася малюк своїх не здасть
показати весь коментар
21.10.2025 18:00 Відповісти
Зольдат, і тобі не соромно отак скавуліти? Ще й в донецькому стилі...
показати весь коментар
21.10.2025 18:52 Відповісти
допитали таємного свідка і таємний суд осудив якогось придуркуватого, що попався під руку...
вже ніхто не пам'ятає, але був такий "караванський стрілок".
нічого не змінюється! судово мєнтовська система залізобетонна та незмінна!!!
показати весь коментар
21.10.2025 18:06 Відповісти
Той, що охоронців супермаркету завалив?
показати весь коментар
21.10.2025 18:53 Відповісти
''Зелений'' таємний свідок? Все зрозуміло.
показати весь коментар
21.10.2025 18:06 Відповісти
Таємний свідок. Це щось новеньке. Перепрацювали з допитом свідка?
показати весь коментар
21.10.2025 18:09 Відповісти
все вірно, не можна розкривати особу свідка! бо хлопець з бідної сім'ї, без зв'язків, і вже рік в сізо сидить, він точно може знищити або залякати свідка!
показати весь коментар
21.10.2025 18:13 Відповісти
"Свідок перетнувся із цією особою, коли гуляв із собакою у лісосмузі в одному з районів Львова 11 липня 2024 року, за тиждень до вбивства."

якщо будете ходити пл Львову, а через тиждень там когось вб'ють - то вбивця це ви, точно.
показати весь коментар
21.10.2025 18:15 Відповісти
Всюди нема доказів у гучних справах при правлінні зелених.
І схема одна: арештувати підозрюваного на два місяці,з послідующим безперервним на два місяці,починаючи з Антоненка,потім генерали,Червінський,Дудін,підозри Порошенку,на якого зе вже давно має зуб.
Ну,Порошенко має фінанси: найняв кращих адвокатів,військові йому допомагають,бо він допомагає їм і прислужники слуг спіткнулись у фальсифікації справ.
Хто мало має грошей: сидить,щось доказує,якісь є адвокати,але їм тикають щоразу два місяці при відсутності доказів.
По Фаріон,Парубію справи дивні,багато нестиковок,лише другорядні і не підтверджені покази,що аж ніяк не є достатнім для суду.Може краще,щоби найняли дедективів зарубіжних,щоби нарешті крапку поставили у справах,а то тут лише прес-конференції навчились робити.
показати весь коментар
21.10.2025 18:17 Відповісти
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
показати весь коментар
21.10.2025 18:17 Відповісти
Хоч би назву лісосмуги сказали, чи район. А то виведеш ненароком пса не туди посрати, і через тиждень виявиться що ти Кеннеді вбив.
показати весь коментар
21.10.2025 18:28 Відповісти
Козаки таких на палю садили, мабуть….
показати весь коментар
21.10.2025 19:21 Відповісти
 
 