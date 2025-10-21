Суд допитав таємного свідка у справі про вбивство Фаріон
У Шевченківському райсуді Львова допитали таємного свідка обвинувачення у справі про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.
За клопотанням прокурора, щоб унеможливити ідентифікацію свідка, він брав участь у засіданні в режимі відеоконференції з приміщення іншого суду у Львові — Личаківського. З моніторів лунав лише голос свідка — зображення не було.
Зокрема свідок повідомив, що впізнав підозрюваного у вбивстві Фаріон на фото, яке розповсюдила поліція після злочину. Свідок перетнувся із цією особою, коли гуляв із собакою у лісосмузі в одному з районів Львова 11 липня 2024 року, за тиждень до вбивства. Про цю зустріч він повідомив поліцію, коли дізнався із соцмереж, що Фаріон вбили.
Це був останній свідок обвинувачення.
Убивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.
26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.
Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.
Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.
18 вересня 2025 року Шевченківський районний суд Львова продовжив до 21 листопада запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон.
вже ніхто не пам'ятає, але був такий "караванський стрілок".
нічого не змінюється! судово мєнтовська система залізобетонна та незмінна!!!
якщо будете ходити пл Львову, а через тиждень там когось вб'ють - то вбивця це ви, точно.
І схема одна: арештувати підозрюваного на два місяці,з послідующим безперервним на два місяці,починаючи з Антоненка,потім генерали,Червінський,Дудін,підозри Порошенку,на якого зе вже давно має зуб.
Ну,Порошенко має фінанси: найняв кращих адвокатів,військові йому допомагають,бо він допомагає їм і прислужники слуг спіткнулись у фальсифікації справ.
Хто мало має грошей: сидить,щось доказує,якісь є адвокати,але їм тикають щоразу два місяці при відсутності доказів.
По Фаріон,Парубію справи дивні,багато нестиковок,лише другорядні і не підтверджені покази,що аж ніяк не є достатнім для суду.Може краще,щоби найняли дедективів зарубіжних,щоби нарешті крапку поставили у справах,а то тут лише прес-конференції навчились робити.