Погано висловлювалася про російськомовних: обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів співкамернику, чому скоїв злочин

На засіданні суду у справі про вбивство Ірини Фаріон зачитали запис розмови обвинуваченого В'ячеслава Зінченка та його співкамерника, де той розповів, чому скоїв убивство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прокурор Дмитро Петльований зачитав запис, який в оригіналі звучав російською:

- Малий, ти скажи, ти щось отримав з цього? - Ні. - Так, а на*** ти сидиш, на*** ти підписувався на це все, якщо навіть не отримав грошей? Ну зробили роботу, вбили людину, я зрозумів, ну касу дали чи ви там на ґрунті патріотизму це зробили? - На ґрунті особистої неприязні. - На ґрунті особистої неприязні? Та ну на*** б****. — Це ж наскільки треба бути... Ти ж навіть з нею не був знайомий - Ну так. - Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така точка зору в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь? - Конкретно до неї погано ставився. - А чому? Що вона тобі поганого зробила? - Вона висловлювалась погано. - Висловлювалась погано про кого, що? - На мою адресу. - На твою адресу? - Не конкретно на мою. - А на чию? - Російськомовних.

Після цього Зінченко сказав, що цей доказ не можна брати до уваги.

"Цей доказ недопустимий. Оскільки принижували мою честь і гідність, спонукали визнати свою провину, а після того, як я казав щось, щоб від мене відчепились, тиск зменшувався. Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули", - зазначив він.

Адвокат обвинуваченого заявив, що Зінченко мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.

Після цього мали перейти до допиту потерпілих. Сторона захисту попросила про додатковий час, щоб підготуватися до допиту. Колегія суддів призначила перерву у судовому засідання.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

