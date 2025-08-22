УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10235 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство Фаріон
3 381 59

Погано висловлювалася про російськомовних: обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів співкамернику, чому скоїв злочин

Вбивство Фаріон Зінченко розповів чому скоїв злочин

На засіданні суду у справі про вбивство Ірини Фаріон зачитали запис розмови обвинуваченого В'ячеслава Зінченка та його співкамерника, де той розповів, чому скоїв убивство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прокурор Дмитро Петльований зачитав запис, який в оригіналі звучав російською:

- Малий, ти скажи, ти щось отримав з цього?

- Ні.

- Так, а на*** ти сидиш, на*** ти підписувався на це все, якщо навіть не отримав грошей? Ну зробили роботу, вбили людину, я зрозумів, ну касу дали чи ви там на ґрунті патріотизму це зробили?

- На ґрунті особистої неприязні.

- На ґрунті особистої неприязні? Та ну на*** б****. — Це ж наскільки треба бути... Ти ж навіть з нею не був знайомий

- Ну так.

- Ну яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона так виступала, що така точка зору в неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь?

- Конкретно до неї погано ставився.

- А чому? Що вона тобі поганого зробила?

- Вона висловлювалась погано.

- Висловлювалась погано про кого, що?

- На мою адресу.

- На твою адресу?

- Не конкретно на мою.

- А на чию?

- Російськомовних.

Після цього Зінченко сказав, що цей доказ не можна брати до уваги.

Читайте також: Нацполіція щодо збору обвинуваченим у вбивстві Фаріон Зінченком даних про Філатова та Стерненка: не здобуто інформації про підготовку до злочинів

"Цей доказ недопустимий. Оскільки принижували мою честь і гідність, спонукали визнати свою провину, а після того, як я казав щось, щоб від мене відчепились, тиск зменшувався. Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули", - зазначив він.

Адвокат обвинуваченого заявив, що Зінченко мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.

Після цього мали перейти до допиту потерпілих. Сторона захисту попросила про додатковий час, щоб підготуватися до допиту. Колегія суддів призначила перерву у судовому засідання.

Читайте: Обвинувачений у вбивстві Фаріон Зінченко збирав також дані про Філатова, Корбана та Стерненка. ФОТОрепортаж

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

Читайте також: Вбивство Фаріон: Зінченку продовжено арешт до 4 серпня

Автор: 

вбивство (3154) Фаріон Ірина (116)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Провокація !
Рік триває "суд" і так і нічого не можуть довести ?
А взагалі - Зінченку треба подавати позов до ЄСПЛ
показати весь коментар
22.08.2025 15:03 Відповісти
+8
Рано чи пізно все одно доведеться відпустити хлопця за відсутності реальних доказів, і подібні ганебні провокації це тільки підтверджують. А хлопцю раджу подавати позов до ЄСПЛ та робити запит на політичний притулок.
показати весь коментар
22.08.2025 15:10 Відповісти
+7
Якась маячня.
показати весь коментар
22.08.2025 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Провокація !
Рік триває "суд" і так і нічого не можуть довести ?
А взагалі - Зінченку треба подавати позов до ЄСПЛ
показати весь коментар
22.08.2025 15:03 Відповісти
обов'язково подасть через 15 років . зате що на зоні змушували розмовляти українською .
показати весь коментар
22.08.2025 15:11 Відповісти
там где вы учились они преподавали.
Вам пример рифмастера и девок.
Проходит суд. Рифмастера оправдывают. Он подает встречный иск. Рассматривают все инстанции. Верховный суд отклоняет и только тогда ЕСПЧ понимает заявление к рассмотрению.
Но. Дело против рифмастера, просто, остановлено/отложено. Он не оправдан. Он не пострадавший от судебного произвола
показати весь коментар
22.08.2025 15:23 Відповісти
Якась маячня.
показати весь коментар
22.08.2025 15:04 Відповісти
А "співкамерник" - "підсадний"?
показати весь коментар
22.08.2025 15:06 Відповісти
Схоже, що так.

"Адвокат обвинуваченого заявив, що Зінченко мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом."

Джерело: https://censor.net/ua/n3570019
показати весь коментар
22.08.2025 15:08 Відповісти
за які заслуги один в номері? може він ще і готелі повинен жити?
показати весь коментар
22.08.2025 15:17 Відповісти
Це робиться не за бажанням затриманого. Напевно, він перебував один в камері довший час, а поява якось сусіда біля нього стала несподіванкою для адвоката.
показати весь коментар
22.08.2025 15:38 Відповісти
Так, ментовська шістка.
показати весь коментар
22.08.2025 15:28 Відповісти
Це не може бути доказом. По що детально і написано в цій статті.
показати весь коментар
22.08.2025 15:07 Відповісти
Таке враження, що якийсь Аваков підсадив чудака, відразу видно руку "майстра"
показати весь коментар
22.08.2025 15:08 Відповісти
Те що Фаріон свідомо чи несвідомо поширювала всякі кацапські наративи то факт, але за це її слід було би посадити за грати, а не вбивати!
показати весь коментар
22.08.2025 15:10 Відповісти
розкажи ляхам про волинську різню патріот забугорний .
показати весь коментар
22.08.2025 15:13 Відповісти
*********** сам ти ***** лях!
показати весь коментар
22.08.2025 15:40 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 15:43 Відповісти
в мене може з'явитись особиста неприязнь до тебе !
показати весь коментар
22.08.2025 15:45 Відповісти
Українська мова - це кацапський наратив?...
показати весь коментар
22.08.2025 15:18 Відповісти
Кацапський наратив - це під час війни розколювати суспільство чутливими темами, а не українська мова!
показати весь коментар
22.08.2025 15:42 Відповісти
Перелік цих чутливих тем можна?
показати весь коментар
22.08.2025 15:47 Відповісти
він не хоче, щоб йому забороняли читати пушкіна в бомбосховищі. І слухати руську попсу піл обстрілами. Саме таких як михайловский кацапи лізуть сюди захищати.
показати весь коментар
22.08.2025 16:15 Відповісти
Сюди це куди? Ти на мовному фронті у амстердамській фортеці?
показати весь коментар
22.08.2025 16:41 Відповісти
для меня те кто воюет за Украину на фронте на нуле имеют железнобетонную бронь от всяких языковых срачей любых Фарион и ни ей и не тебе и не мне их осуждать или указывать !
показати весь коментар
22.08.2025 16:23 Відповісти
А сантехніки для тебе "имеют железнобетонную бронь от всяких языковых срачей любых Фарион"?
показати весь коментар
22.08.2025 16:35 Відповісти
діма, ти дурень і гівно. І у мене до тебе велика душевна неприязнь. Боколидурні починають розумним людям давати оцінку - це бридко.
показати весь коментар
22.08.2025 16:31 Відповісти
кацапський наратив - під час війни називати українських російськомовних захисників-добровольців "сбродом". І дуже дивна хронологія подій - 01.11.23 генерал Залужний викладає нову стратегію війни з кацапією, яка зараз і реалізується, але тоді стала поперек горла найпотужнішому, 06.11.23 цей дивний наїзд патріотки на російськомовних захисників, 25.11.23 арахамія в інтервю придворній журналістці мосійчук фактично звинувачує ЗСУ у цій війні, яка не дала йому підписати стамбульську капітуляцію в березні 2022, 26.11.23 - вже відкритий масований наїзд безуглої конкретно на головнокомандуючого і понеслось до його відставки 10.02.24. А 19 липня 2024 - вбивство мовознавиці. Результат - зачинателька мовного скандалу в могилі, головнокомандувач і рятівник України з командою бойових генералів та офіцерів - у відставці, а арахамія, мосійчук і безугла і далі нищать все українське.
показати весь коментар
22.08.2025 16:22 Відповісти
Та можеш вже не захищати російськомовних. Путін сказав, що й без тебе впорається
показати весь коментар
22.08.2025 16:25 Відповісти
не пались так відверто, українці знають *****, а не оте, що ти так по кацапськи радісно з великої літери нашкрябав.
показати весь коментар
22.08.2025 16:32 Відповісти
Захисник русскава міра в Україні нєгодуєт...
показати весь коментар
22.08.2025 16:37 Відповісти
Рано чи пізно все одно доведеться відпустити хлопця за відсутності реальних доказів, і подібні ганебні провокації це тільки підтверджують. А хлопцю раджу подавати позов до ЄСПЛ та робити запит на політичний притулок.
показати весь коментар
22.08.2025 15:10 Відповісти
Дуже нагадує справу Шеремета
показати весь коментар
22.08.2025 15:21 Відповісти
Таких потрібно присипляти. Або тримати в одиночці довічно і викинути ключі від камери. Ні про яке "перевиховання" навіть мови бути не може. Тому найкраще б з ним розібрались китайці. Відгодували, провели детоксикацію і пустили б на органи для членів КПК.
показати весь коментар
22.08.2025 15:36 Відповісти
Судячи з твоїх слів, це якраз тебе потрібно ізолювати від суспільства. Рівень тупості та агресії просто зашкалює.
показати весь коментар
22.08.2025 16:16 Відповісти
Зайдіть на тік ток, наберіть пошук "зінченко фаріон" і читайте коменти. Там таких дегенератів, а-ля зінченко маладец, більша половина. І хто їх тілько, блд, нарожав.
показати весь коментар
22.08.2025 16:19 Відповісти
Брехня і провокація, який нафіг сам на грунті неприязні?
показати весь коментар
22.08.2025 15:10 Відповісти
Все це смердить мусорським бєспрєдєлом... Оце пацан сидів собі вдома. в футбол грав і тут раптом захотів фаріон замочіть...
показати весь коментар
22.08.2025 15:16 Відповісти
ага...приїхав до Львова,сидів під її будинком у клоунському наряді....і не вбивав.. що ти верзеш,недалекий бевзь?
показати весь коментар
22.08.2025 15:19 Відповісти
сидів під її будинком у клоунському наряді
Угу - саме так кілери , весь час , і вдягаються ... правда ?
показати весь коментар
22.08.2025 15:22 Відповісти
Зразу було зрозуміло,що цей Зінка вбивця. Всі факти було за це. Ну і ,зрештою,чувачка таки підловили....Зрозуміло,що застосували старий як світ спосіб з підсадним але в такого роду справах це прийнятне.Цікаво інше: була передача про групу підтримки цього дуріка,ця група голосно кричить,репетує перед судом,завиває на камери щоб звільнили невинну дитину....але журналісти вичислили ,що фінансує ці завивання якась чувіха,що живе за кордоном. Причому,фінансує непогано,група купує дуріку щоденні передачі (ікра,червона риба,ковбаси,шоколад) і сама щоденно збирається на колективнв застілля,тим більше цим бабам треба десь жити у чужому місці,їсти,спати,пардон міняти несвіжі труси на свіжі тощо. Тік-ток і Ютуб засмічені роликами про невинну дитину,це все гроші...
показати весь коментар
22.08.2025 15:16 Відповісти
Для кого прийнятно і яким законом передбачена ця" прийнятність"???

Все, що не передбачено законом, не може бути визнано як доказ на суді.
показати весь коментар
22.08.2025 15:27 Відповісти
Про передачі у СІЗО: на місяць дозволено усього 30 кг передач
показати весь коментар
22.08.2025 15:28 Відповісти
Сказочник.
показати весь коментар
22.08.2025 15:30 Відповісти
Всім, це кому. Таким же дебілами які слини пускають на фаріоншу і подібне радиКАЛьне сміття.
показати весь коментар
22.08.2025 15:40 Відповісти
треба його на опити здати, для життя це чмо непридатне
показати весь коментар
22.08.2025 15:23 Відповісти
Спікамерник - підставна ментовська шістка.
показати весь коментар
22.08.2025 15:25 Відповісти
А його тягнув за язик?
показати весь коментар
22.08.2025 15:47 Відповісти
Очевидно з доказами там повний швах, якщо розмову з підсадним співкамерником намагаються видати за доказ прямо в суді.
А якби він сказав щось типу "Я є-бав цю владу в очко", тоді що? Додали б до справи епізод згвалтування Зеленського в неприродній спосіб?
показати весь коментар
22.08.2025 15:36 Відповісти
Фаріон провокувала протистояння в Україні.
показати весь коментар
22.08.2025 15:39 Відповісти
Треба бути абсолютним довбойолопом, щоб не бачити, що протистояння груп населення було і до Фаріон, і при її житті, і зараз, коли так названі інтернаціоналісти руками йолопа з Дніпра вбили її.
показати весь коментар
22.08.2025 16:04 Відповісти
протистояння провокували ті, хто розстріляв "Небесну Сотню"

Фаріон відстоювала гідність того краю, з якого почалася вся Русь, і там де Русь відновилася після монгольської навали

критику від своїх треба терпіти, а не вбивати за це

порядку в Україні не буде поки Президентом не стане патріот з Західної України - це кажу я, східняк !
показати весь коментар
22.08.2025 16:05 Відповісти
А от і "опчєствєнниє аблакати" убивця вибігли на сцену - Обліковий Запис #597212 , Dmitry Mosendz #601265 , Дмитро Михайловський та інший непотріб.
показати весь коментар
22.08.2025 16:01 Відповісти
Це така сама справа, як і вбивство Джона Кенеді. Призначили вбивцю, а насправді це вбивство могла здійснити тільки спецслужба. Росіяни принесли Фаріон у жертву, як колись Бузину, Калашнікова, Чечетова. Фаріон тоді вже не користувалась авторитетом, то росіяни її і ліквідували, щоб розколоти українське суспільство.
показати весь коментар
22.08.2025 16:19 Відповісти
її популярність тільки зростала, вона постійно була учасником передачі "Говорить Львів"

я досі дивлюся її ютюб-канал про історичних діячів України
показати весь коментар
22.08.2025 16:22 Відповісти
Щож тоді студенти вимагали її звільнення?
показати весь коментар
22.08.2025 16:28 Відповісти
так вимагали, що коли вона через суд поновлювалася, то жоден не прийшов свідчити. І студенти там з Політехніки може й були, але 9 з 10 ніколи там не вчились
показати весь коментар
22.08.2025 16:36 Відповісти
тобто якщо якась дитинка загиблого воїна на вулиці скаже мцкальськомовному дебілу, що не гарно розмовляти мовою катів, то її можуть вбити , бо неприязнь і всьо?
показати весь коментар
22.08.2025 16:34 Відповісти
 
 