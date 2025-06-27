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Новини
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Нацполіція щодо збору обвинуваченим у вбивстві Фаріон Зінченком даних про Філатова та Стерненка: не здобуто інформації про підготовку до злочинів

Нацполіція не виявила підготовку до злочинів проти Філатова і Стерненка

У справі щодо збору обвинуваченим у вбивстві Фаріон Зінченком даних про Філатова та Стерненка не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів щодо активіста та очільника міської ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

"У медіа було поширено інформацію про збір даних підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон щодо одного з активістів та міського голови Дніпра. Інформуємо, що у ході досудового розслідування, матеріали якого 25 грудня 2024 року слідчі скерували до суду, поліцейські відпрацювали усі матеріали, зібрані Зінченком", - розповіли в поліції.

Зазначається, що, зокрема, правоохоронці вивчили вміст телефону підозрюваного. Окрім того, опрацьовано пошукові запити та інші файли, які він зберігав.

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"Повідомляємо, що у ході досудового розслідування опрацьовано інформацію, яка стосувалась цих двох осіб, що отримана Зінченком з відкритих джерел інтернету. За результатами встановлення всіх об’єктивних обставин, у справі не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів відносно активіста та очільника міської ради", - наголосили в Нацполіції.

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Раніше повідомлялося, що на засіданні у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон дослідили вміст мобільного телефона обвинуваченого В’ячеслава Зінченка. У хмарному сховищі знайдено файл з досьє на Фаріон, датований 6 березня. Там зазначено особисті дані та місце роботи. Схожі досьє були на Стерненка, Філатова та Корбана.

Автор: 

вбивство (3124) Фаріон Ірина (114) Філатов Борис (465) Стерненко Сергій (396)


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Топ коментарі
+6
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27.06.2025 18:43 Відповісти
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27.06.2025 19:00 Відповісти
+2
Журналисты считают народ очень тупым. И правильно считают.
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27.06.2025 19:01 Відповісти
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Якби він готував замах на Стерненка, то дуже ризикував би власним життям
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27.06.2025 18:39 Відповісти
я поважаю Стерненка як патріота України
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27.06.2025 18:56 Відповісти
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27.06.2025 19:00 Відповісти
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27.06.2025 18:43 Відповісти
ЗМІ вже розповсюджено що він щось там читав, і все з жахом приняли цю інформацію
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27.06.2025 18:56 Відповісти
Журналисты считают народ очень тупым. И правильно считают.
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27.06.2025 19:01 Відповісти
ще один побічний доказ що сам все робив, без росіян.
були б росіяни то був би пакет інформації на мішень.
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27.06.2025 19:02 Відповісти
Зе-нквд -відпустіть дитину іроди !
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27.06.2025 19:03 Відповісти
так і при підготовці вбивства Фаріон..
не було завчасно здобуто інформації про підготовку до злочину..
чи не так?
але вбивство відбулося,..
це факт.
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27.06.2025 19:26 Відповісти
Якщо виявиться, що обвинувачений мав наміри скоїти напад чи збирав інформацію про Стерненко та Філатова, то нацполіція автоматично стає безпосереднім учасником злочинних дій та подільником вбивці.
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27.06.2025 23:32 Відповісти
 
 