Нацполиция о сборе обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко: информация о подготовке к преступлениям не получена

В деле по сбору обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

"В медиа была распространена информация о сборе данных подозреваемым в убийстве Ирины Фарион в отношении одного из активистов и городского головы Днепра. Информируем, что в ходе досудебного расследования, материалы которого 25 декабря 2024 года следователи направили в суд, полицейские отработали все материалы, собранные Зинченко", - рассказали в полиции.

Отмечается, что, в частности, правоохранители изучили содержимое телефона подозреваемого. Кроме того, обработаны поисковые запросы и другие файлы, которые он хранил.

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"Сообщаем, что в ходе досудебного расследования обработана информация, которая касалась этих двух лиц, полученная Зинченко из открытых источников интернета. По результатам установления всех объективных обстоятельств, в деле не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета", - отметили в Нацполиции.

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Ранее сообщалось, что на заседании по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион исследовали содержимое мобильного телефона обвиняемого Вячеслава Зинченко. В облачном хранилище найден файл с досье на Фарион, датированный 6 марта. Там указаны личные данные и место работы. Похожие досье были на Стерненко, Филатова и Корбана.