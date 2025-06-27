Нацполиция о сборе обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко: информация о подготовке к преступлениям не получена
В деле по сбору обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции.
"В медиа была распространена информация о сборе данных подозреваемым в убийстве Ирины Фарион в отношении одного из активистов и городского головы Днепра. Информируем, что в ходе досудебного расследования, материалы которого 25 декабря 2024 года следователи направили в суд, полицейские отработали все материалы, собранные Зинченко", - рассказали в полиции.
Отмечается, что, в частности, правоохранители изучили содержимое телефона подозреваемого. Кроме того, обработаны поисковые запросы и другие файлы, которые он хранил.
"Сообщаем, что в ходе досудебного расследования обработана информация, которая касалась этих двух лиц, полученная Зинченко из открытых источников интернета. По результатам установления всех объективных обстоятельств, в деле не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета", - отметили в Нацполиции.
Ранее сообщалось, что на заседании по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион исследовали содержимое мобильного телефона обвиняемого Вячеслава Зинченко. В облачном хранилище найден файл с досье на Фарион, датированный 6 марта. Там указаны личные данные и место работы. Похожие досье были на Стерненко, Филатова и Корбана.
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були б росіяни то був би пакет інформації на мішень.
не було завчасно здобуто інформації про підготовку до злочину..
чи не так?
але вбивство відбулося,..
це факт.