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Нацполиция о сборе обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко: информация о подготовке к преступлениям не получена

Нацполиция не обнаружила подготовку к преступлениям против Филатова и Стерненко.

В деле по сбору обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

"В медиа была распространена информация о сборе данных подозреваемым в убийстве Ирины Фарион в отношении одного из активистов и городского головы Днепра. Информируем, что в ходе досудебного расследования, материалы которого 25 декабря 2024 года следователи направили в суд, полицейские отработали все материалы, собранные Зинченко", - рассказали в полиции.

Отмечается, что, в частности, правоохранители изучили содержимое телефона подозреваемого. Кроме того, обработаны поисковые запросы и другие файлы, которые он хранил.

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"Сообщаем, что в ходе досудебного расследования обработана информация, которая касалась этих двух лиц, полученная Зинченко из открытых источников интернета. По результатам установления всех объективных обстоятельств, в деле не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета", - отметили в Нацполиции.

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Ранее сообщалось, что на заседании по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион исследовали содержимое мобильного телефона обвиняемого Вячеслава Зинченко. В облачном хранилище найден файл с досье на Фарион, датированный 6 марта. Там указаны личные данные и место работы. Похожие досье были на Стерненко, Филатова и Корбана.

Автор: 

убийство (6520) Фарион Ирина (385) Филатов Борис (562) Стерненко Сергей (406)


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Топ комментарии
+6
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27.06.2025 18:43 Ответить
+2
Якби він готував замах на Стерненка, то дуже ризикував би власним життям
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27.06.2025 18:39 Ответить
+2
я поважаю Стерненка як патріота України
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27.06.2025 18:56 Ответить
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Якби він готував замах на Стерненка, то дуже ризикував би власним життям
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27.06.2025 18:39 Ответить
я поважаю Стерненка як патріота України
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27.06.2025 18:56 Ответить
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27.06.2025 19:00 Ответить
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27.06.2025 18:43 Ответить
ЗМІ вже розповсюджено що він щось там читав, і все з жахом приняли цю інформацію
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27.06.2025 18:56 Ответить
Журналисты считают народ очень тупым. И правильно считают.
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27.06.2025 19:01 Ответить
ще один побічний доказ що сам все робив, без росіян.
були б росіяни то був би пакет інформації на мішень.
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27.06.2025 19:02 Ответить
Зе-нквд -відпустіть дитину іроди !
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27.06.2025 19:03 Ответить
Дитину? Та це вже монстр , його та тих шалених відьм, що супроводжують його та співчувають на лаву разом з ним!
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28.06.2025 02:54 Ответить
так і при підготовці вбивства Фаріон..
не було завчасно здобуто інформації про підготовку до злочину..
чи не так?
але вбивство відбулося,..
це факт.
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27.06.2025 19:26 Ответить
Якщо виявиться, що обвинувачений мав наміри скоїти напад чи збирав інформацію про Стерненко та Філатова, то нацполіція автоматично стає безпосереднім учасником злочинних дій та подільником вбивці.
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27.06.2025 23:32 Ответить
 
 