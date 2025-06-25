Суд продлил арест женщине, подозреваемой в покушении на Стерненко, до 2 августа

Печерский районный суд Киева продлил до 2 августа срок содержания под стражей женщине, которую подозревают в государственной измене и покушении на убийство общественного деятеля и блогера Сергея Стерненко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Решение принято по ходатайству прокурора, подозреваемая останется под стражей без права внесения залога. Как сообщает корреспондент "Суспільного" из зала суда, следственный изолятор должен обеспечить ей доступ к необходимой медицинской помощи - трижды в неделю она нуждается в процедуре гемодиализа.

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест из-за тяжелого состояния здоровья подозреваемой. Адвокат заявил, что женщина не осознавала, на кого работает, думая, что помогает Службе безопасности Украины, и отметил, что она "безумно влюбилась в агента".

По словам защиты, подозреваемая действительно стреляла, однако Стерненко не получил тяжелых ранений. Суд также продлил срок досудебного расследования по делу до 2 августа.

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