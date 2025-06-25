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Новости Нападение на Стерненко
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Суд продлил арест женщине, подозреваемой в покушении на Стерненко, до 2 августа

Подозреваемой в покушении на Стерненко избрана мера пресечения

Печерский районный суд Киева продлил до 2 августа срок содержания под стражей женщине, которую подозревают в государственной измене и покушении на убийство общественного деятеля и блогера Сергея Стерненко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Решение принято по ходатайству прокурора, подозреваемая останется под стражей без права внесения залога. Как сообщает корреспондент "Суспільного" из зала суда, следственный изолятор должен обеспечить ей доступ к необходимой медицинской помощи - трижды в неделю она нуждается в процедуре гемодиализа.

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест из-за тяжелого состояния здоровья подозреваемой. Адвокат заявил, что женщина не осознавала, на кого работает, думая, что помогает Службе безопасности Украины, и отметил, что она "безумно влюбилась в агента".

По словам защиты, подозреваемая действительно стреляла, однако Стерненко не получил тяжелых ранений. Суд также продлил срок досудебного расследования по делу до 2 августа.

Также читайте: Стерненко заявил, что для РФ было "символично" убить его к годовщине трагедии в Одессе 2 мая

Автор: 

Стерненко Сергей (406) мера пресечения (483)


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Топ комментарии
+7
В кіно всяке бува
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25.06.2025 17:50 Ответить
+5
Памятаєш замах на Шефіра?Там водій з простреленими ногами показував місце злочину ,а потім зовсім кудись зник і про замах всі забули.Просто чудеса в зеленій країні мрій.Зі Стерненком та сама група займалась зйомкою і такий же тупий сценарій
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25.06.2025 17:49 Ответить
+4
Стерненко організував, замовив і привіз на фронт щось під 200 тисяч дронів. А ти що зробило, окрім кидання лайном?
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25.06.2025 17:29 Ответить
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25.06.2025 17:25 Ответить
А що вже про великого воланьтора Стерненка як про покійника - або добре ,а бо нічого ? )))

Блохєр -мільйонник зеленої пропаганди - тепер цінний актив )))
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25.06.2025 20:20 Ответить
Стерненко організував, замовив і привіз на фронт щось під 200 тисяч дронів. А ти що зробило, окрім кидання лайном?
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25.06.2025 17:29 Ответить
Ти, навідміну від Стерненка, нічого не зробив для того, щоб допомогти силам оборони України.
І у тебе немає жодного факту того, що Стерненко нібито щось вкрав.

"Мільйони донатять на дрони напряму"
Кому донатять? Будь-якому виробнику дронів набагато зручнійше мати справу з постійним регулярним великим замовником, яким є Стерненко, ніж з купою нестабільних малих замовленнь.
Та й для війська набагато зручнійше розподілення, щоб хтось брав заявки на потреби і розподіляв рівномірно виготовлені дрони, а не у якій бригаді краще працює піар-відділ, тій і дрони.
Не беручи вже до уваги, що саме Стерненко фінансує і просуває тему з занітними дронами - кому б мільони донатили на це? Розробнику, якого ніхто не знає? А скільки б при цьому пішло аферистам, які б тупо все вкрали?
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25.06.2025 17:44 Ответить
Не дивлячись на те що витирають тут коменти активні адміни - любітєлі стерненка - факти доволі прості :

Стерененко - не надав фінансові звіти ,по використаних коштах - при чому за час війни в цього безробітного з'явилася дорога квартира та машина .

Сам стерненко ніхєра не фінансує - він просто розпорядник чужих коштів. І окрім того лялька якою керує зебанда . А монополізація надходження коштів вигідно тільким тим ,хто цим потоком керує - бо можна безперешкодно красти - фінансових звітів то немає .

А коли є конкуренція серед виробників -і децентралізація то це вигідно всім ,крім чиновників ,стерненків та притул
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25.06.2025 18:30 Ответить
"за час війни в цього безробітного з'явилася дорога квартира та машина ."

Правильно, що труть коменти проти волонтерського руху в Україні, бо твої коменти направлені виключно на шкоду Україні.

У Стерненка немає квартири - він живе на зйомній. От у твого рига Льоші Гончаренко квартир у Києві багато, хоч Льоша ніколи в житті не заробляв достатньо, щоб їх купити.
І Стерненкомає 2 мільони підписників на ютубі, випускає відео кожного дня, які набирають по мільону переглядів. При подібних показниках він має щомісячно від Гугла від $10к мінімум - що абсолютно достатньо для того, щоб купити собі авто на чесно зароблені гроші. При тому він особисто своїх зароблених грошей в дрони вклав більше 3 мільонів. А скільки на дрони перерахував особисто ти? 0?
Так що Стерненко сам фінансує зі своїх власних коштів, а також під свою репутацію акумулує гроші у громадян, яким інакше своїми 100 чи то 1000 гривень допомогти ЗСУ було б важко.

"коли є конкуренція серед виробників"

Дурень, великий замовник, який збирає рекламації у військових, якраз найкраще стимулює конкуренцію, ніж 100 малих замовників, з якими нереально жодних планів розвитку виробництва створити.
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25.06.2025 19:52 Ответить
Жертва телемарофону вірить казочкам замість того щоб:

1) Побачити фінансовий звіт по волонтерським коштам які надійшли на рахунки і куди вони були потрачені .

2, ) Фінансовий звіт волонтьора Крадуненка - джерела доходів та сплачених з них податків

3) Відгуки одеської громади ,які давно знають Крадуненка і всі "героїчні дії в ОДесі ".

Але жертва марафону - і далі вірить казкам про безкорисного валантьора ,стовпа оборонної промисловості . Як кажуть горбатого могила виправить , а дурнів ,що сліпо вірять в "аферисто- волонтьорів -зеленоївлади жополизів" - мабуть навіть могила не виправить . Розум та цифри тут лишні - головне вірити в свого ідола - як не в Зе то в Сте .
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25.06.2025 20:13 Ответить
Стерненко заявив, що заробив офіційно за 2023 рік приблизно 500 000 євро або 20 млн грн (можливо, значно більше). Повихвалявшись, що сплатив податки. З них він задонатив, згідно всіх його повідомлень - 12000 євро або 555000 грн. Це 2.5% з доходів, які Стерненко направив на донати.!!!!! Це при тому, що все одно він заробляє ще мільйони доларів зі схеми збуту дронів (саме тому він не може надати звіти та не реєструється як фонд, бо прийдеться публікувати звітність).!!!!! https://x.com/oleshkomyroslav/status/1855737094867435592 Податків навіть заплатив більше, ніж задонатив. На власний русоріз офіційний мільйонер Стерненко задонатив 2.5% з офіційного прибутку в пів мільйона євро!
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25.06.2025 20:26 Ответить
Згідно його повідомленнь, він задонатив кілька мільонів. А скільки задонатив ти, щоб мати подібні претензії?
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25.06.2025 23:48 Ответить
Чисто по пацанскі повіримо Стерненку на слово ? ))) І чисто по його словам не намутив ні копійочки на купівлі дронів? Теж повіримо пацанському слову .

Але можете не відповідати - те що ви зеленостерненко бот це вже зрозуміло - бо притомним людям була зрозуміла аргументація . Але подоляцьким - головне відбилити свою "шістку " готуючись до наступних виборів
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25.06.2025 23:59 Ответить
Точно це ж я "бот", я тут всього лиш 15 років.
Не те, що ваша шобла "Стицьок" з Лахти-2, що масово зарєєструвалися на Цензорі у лютому 2025 року. Завдання ваше цілком зрозуміле - це дискредитація волонтерського руху в Україні. Бо ж волонтери поставляють на фронт сотні тисяч дронів для ліквідації ваших братушок-фашистів.
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26.06.2025 07:14 Ответить
15 років на цензорі - і мізків не додалося . Не може відрізнити волонтера -від псевдоволонтера .Мабуть ви з елєхтората зеленського
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26.06.2025 09:46 Ответить
Дятел, ніхто не поставляє на фронт більше дронів, ніж Стерненко! Ніхто! Навіть близько!
Риг Льоша гончаренко з барського плеча за місяць поставляє стільки, скільки Стерненко за день, Порошенко за тиждень стільки, скільки Стерненко кожного дня!
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26.06.2025 11:19 Ответить
Стерненко нічого на фронт не поставляє - гроші не є його, як і дрони . Він - просто брехлива злодійська прокладка між постачальниками дронів та ЗСУ . А якби він не крав - то дронів на фронт йшло б більше
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26.06.2025 11:32 Ответить
Стерненко на фронт поставляє ЩОДЕННО від 250 до 500 дронів. Гроші - як його особисті, так і зібрані ним під його репутацію з громадян, які б інакше не могли б допомогти ЗСУ, окрім як через благодійні фонди - накшталт фонду Стерненка.
А злодійська прокладка тут тільки ти, ботяра свіжозарєєстрована. Бо ти наговорюєш відверту брехню на найефективнійшого українського волонтера серед всіх, хто займаються дронами без ЖОДНОГО доказу.
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26.06.2025 11:44 Ответить
Через вашу тупуватість - перед тим як писати ту саму дурню -раджу повертатися до початкових постів - і перечитувати.

Від того ,що Стерненко поставив 500 дронів ,а вкрав грошей ,ще на 100 - він не стає героєм - він кримінальний злочинець. А ті хто підтримує його злочини- або ідіоти , або кацапська агентура
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26.06.2025 11:47 Ответить
Є факти того, что Стерненко щось вкрав, тупий кремлівський ботяра? Немає у тебе таких фактів, вірно? Тобто абсолютно всі твої звинувачення спираються лишень на фантазії твого куратора, який тобі методичку пише. вірно?
А якщо ми це з'ясували, що ти намагаєшся обмазати лайном ефективного волонтера, не спираючись на жоден факт, робимо висновок, що ти просто ворог України і маєш йти нахер!
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26.06.2025 12:47 Ответить
Видно виборця Зеленського - "потужний менеджер" , ефективний валантьор . Критичне мислення? Ні, хай кінь думає - в нього голова велика . Сказали по інтернетах-телевізорах ,що Зеленський _Стерненко - ефєктівний, чесний, потужний валантьор -презідєнт - значить то чиста правда ))))
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26.06.2025 12:51 Ответить
Крім злодія ,кришувальника наркоманів є багато пристойних волонтерів - які нормальні люди донатять
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26.06.2025 11:48 Ответить
Дурень, Стерненко не присутній ні на яких телемарафонах.

" і куди вони були потрачені ."

Ти або ідіот, або кацапський агент. Засвітити виробників дронів на весь інтернет? Облізеш, чмошнику. Стерненко кожного дня напркінці кожного відео демонструю відеозвіти на поставки дронів - 300, 400, 500 КОЖЕН ДЕНЬ.
Ніхто з інших волонтерських фондів навіть близько не поставляє стільки дронів на фронт, як Старненко.

"Відгуки одеської громади ,які давно знають Крадуненка"
Це ти про "відгуки" бандюганів громадянина РФ труханова?
Все-такі цікаво, чи ти реально ідіот, який топить за ослаблення сил оборони України, чи ти на кремлівській зарплатні, як і льоша гончаренко і у вас спільне завдання "мочити" волонтерський рух в Україні.
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25.06.2025 23:47 Ответить
Скажи своїм кураторам - хай пишуть методички по відбілювання Стерненка - хоч на рівні 6 класу . Бо те ,що при подачі звіту - затемняються реквізити - може здогадатися навіть першачок .
Де вас таких в боти тупуаватих беруть
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26.06.2025 00:03 Ответить
Александр Штүндер

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 20.02.2025

Чергова кацапська ботяра з лютневого десанту Лахти-2 на Цензорі.
Звичайно ж топить проти українського волонтерського руху - робота у вас така.
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26.06.2025 07:09 Ответить
https://www.facebook.com/groups/1416037348489687/permalink/3024222524337820/ Официальная позиция фан-движения Ультрас Одесса вокруг нашумевшей ситуации с Стерненко.

-------------

На фоне заявлений о поддержке и мобилизации со стороны киевских фанатов, а так же возможных провокаций, заявляем: что категорически не поддерживаем и осуждаем эту акцию. Данного персонажа, Стерненко, на чью защиту призывают встать всё наше фанатское сообщество, в Одессе знают по делам, где он попытался стать правильным патриотом, но ни чем кроме лицемерия, к тем кто его знал, и связями с распространением наркоты он никак не запомнился.

Люди, которые призывают к его поддержке, преследуют свои личные интересы, либо же страдают слабоумием и ни одна из причин не даёт им право превращать всю фанатскую культуру в махновщину.

Из всего вышесказанного, призываем весь фанатский актив страны - воздержаться от любых движений в его сторону, которые в это непростое время для нашей страны, лишь дискредитируют нас в глазах общества и Украину в целом.

Салют из Одессы, будьте здоровы!- у https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-106567572712806/?__cft__[0]=AZVPR6e__v7d3I0oIYS7LL_GdGxamV1TfE4RoPHrTO8jSKDroMdx1xvThGIaURD8Erkq9KZeYxiXq_BynMlETlJvAIRWK1feGMRcDbg_rXiGsQukGRIClf_Q8hHPaMRSZH3OKJ94U20EK6FAv6rxYSictN5iY44jF3Qyitb42IEp0A&__tn__=kK-R Одеса, Одеська область.
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26.06.2025 00:06 Ответить
8 травня 2020 року

Данного персонажа, Стерненко, на чью защиту призывают встать всё наше фанатское сообщество, в Одессе знают по делам, где он попытался стать правильным патриотом, но ни чем кроме лицемерия, к тем кто его знал, и связями с распространением наркоты он никак не запомнился.
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26.06.2025 00:07 Ответить
Ви вже визначиться - то Стерненко запиляв відосик, чи Притула запиляв відосик - бо щось чули дзів, та не в курсі, звідки він.
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25.06.2025 17:57 Ответить
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25.06.2025 17:56 Ответить
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25.06.2025 18:02 Ответить
що це за куйня з "продовженням" ? злочин зафіксовано, навіть попав на відео, а суддя гада на картах з коейною гущею ???
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25.06.2025 17:30 Ответить
Памятаєш замах на Шефіра?Там водій з простреленими ногами показував місце злочину ,а потім зовсім кудись зник і про замах всі забули.Просто чудеса в зеленій країні мрій.Зі Стерненком та сама група займалась зйомкою і такий же тупий сценарій
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25.06.2025 17:49 Ответить
Це як порівнювати пуй з пальцем.
Як ви охарактеризуєте людей, що одночасно обурюються елітним житловим комплексом, броньованим роллс-ройсом, особистою охороною від СБУ, при цьому з піною у рота стверджують, що це кіно від ОП.
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25.06.2025 22:37 Ответить
любов виправдовує все..., прошу, пан суддя, відпустити мене додому... так, я стріляла в потерпілого, хотіла вбити, але ж він живий, тому, те що я хотіла, можна не враховувати...
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25.06.2025 17:46 Ответить
Кіллер - інвалід? Це щось новеньке..
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25.06.2025 17:49 Ответить
В кіно всяке бува
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25.06.2025 17:50 Ответить
А купа прокурорів до сорока?
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25.06.2025 17:56 Ответить
Кацапи використовують тих хто ведеться. Розумові інваліди для них хороший матеріал.
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25.06.2025 22:27 Ответить
один лише ти д'артаньян.
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25.06.2025 18:24 Ответить
я і, вигаданий паном Дюма персонаж ,
знаходимось в дуже різних площинах спийнятя.
По простому напишу- ми настількі різні,
наскільки є різниця між тяжким і вологим.
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25.06.2025 18:29 Ответить
Вологий пісок важкий.
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25.06.2025 18:50 Ответить
Дякую Кеп.
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25.06.2025 19:13 Ответить
А пам'ятаєш ще зовсім нещодавно у Трампа "стріляли", а ще раніше у Шефіра "стріляли"?
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25.06.2025 18:25 Ответить
я пам*ятаю як від звичайного курячого
яйця падав цілий Президент України.
Ото був спектакль. А це все ваше сподівання на третю руку то маячня. Я служив в армії. Не можливо примусити всіх робити лише те що ти бажаєш. Полюбому хтось зашкериться, хтось захворіє, а хтось просто зламає схему і зробить все щоб план не вдався.
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25.06.2025 18:34 Ответить
Ти Зезиденту промови не пишеш часом? Дуже схоже на його маячню.
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25.06.2025 18:48 Ответить
лахта ти спалилася,
бігом в долбільню.
У Президента України
на посадах повні кретини.
Мене туди не звали навіть.
Певне це ценз на розумову діяльність.
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25.06.2025 19:17 Ответить
Слава Богу що в неї нічого не вийшло, страшно навіть уявити що буде з Україною без Стерненка та Притули!
Сподіваюся, цей комент не видалять і розкаююся за попередні.
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25.06.2025 19:33 Ответить
Что будет с Украиной без этих людей?
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25.06.2025 19:49 Ответить
Не буде Стерненка- не буде України!
Стерненко- справжній Герой України!
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25.06.2025 21:24 Ответить
А я, дурак, думал, что настоящие герои воюют на "нуле". Теперь буду знать. А без Мадяра Украина будет? Он же заявлял, что собирается покинуть страну после войны.
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25.06.2025 21:35 Ответить
Тільки завдяки вірним Президенту блогерам, волонтерам та управлінцям Україна і існує!
І інше сьогодні казати небезпечно.
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25.06.2025 21:38 Ответить
 
 