Суд продовжив арешт жінці, яку підозрюють у замаху на Стерненка, до 2 серпня
Печерський районний суд Києва продовжив до 2 серпня строк тримання під вартою жінці, яку підозрюють у державній зраді та замаху на вбивство громадського діяча і блогера Сергія Стерненка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Рішення ухвалене за клопотанням прокурора, підозрювана залишиться під вартою без права внесення застави. Як повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду, слідчий ізолятор має забезпечити їй доступ до необхідної медичної допомоги - тричі на тиждень вона потребує процедури гемодіалізу.
Захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт через тяжкий стан здоров’я підозрюваної. Адвокат заявив, що жінка не усвідомлювала, на кого працює, думаючи, що допомагає Службі безпеки України, і зазначив, що вона "шалено смертельно закохалась в агента".
За словами захисту, підозрювана дійсно стріляла, однак Стерненко не зазнав тяжких поранень. Суд також продовжив строк досудового розслідування у справі до 2 серпня.
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Блохєр -мільйонник зеленої пропаганди - тепер цінний актив )))
І у тебе немає жодного факту того, що Стерненко нібито щось вкрав.
"Мільйони донатять на дрони напряму"
Кому донатять? Будь-якому виробнику дронів набагато зручнійше мати справу з постійним регулярним великим замовником, яким є Стерненко, ніж з купою нестабільних малих замовленнь.
Та й для війська набагато зручнійше розподілення, щоб хтось брав заявки на потреби і розподіляв рівномірно виготовлені дрони, а не у якій бригаді краще працює піар-відділ, тій і дрони.
Не беручи вже до уваги, що саме Стерненко фінансує і просуває тему з занітними дронами - кому б мільони донатили на це? Розробнику, якого ніхто не знає? А скільки б при цьому пішло аферистам, які б тупо все вкрали?
Стерененко - не надав фінансові звіти ,по використаних коштах - при чому за час війни в цього безробітного з'явилася дорога квартира та машина .
Сам стерненко ніхєра не фінансує - він просто розпорядник чужих коштів. І окрім того лялька якою керує зебанда . А монополізація надходження коштів вигідно тільким тим ,хто цим потоком керує - бо можна безперешкодно красти - фінансових звітів то немає .
А коли є конкуренція серед виробників -і децентралізація то це вигідно всім ,крім чиновників ,стерненків та притул
Правильно, що труть коменти проти волонтерського руху в Україні, бо твої коменти направлені виключно на шкоду Україні.
У Стерненка немає квартири - він живе на зйомній. От у твого рига Льоші Гончаренко квартир у Києві багато, хоч Льоша ніколи в житті не заробляв достатньо, щоб їх купити.
І Стерненкомає 2 мільони підписників на ютубі, випускає відео кожного дня, які набирають по мільону переглядів. При подібних показниках він має щомісячно від Гугла від $10к мінімум - що абсолютно достатньо для того, щоб купити собі авто на чесно зароблені гроші. При тому він особисто своїх зароблених грошей в дрони вклав більше 3 мільонів. А скільки на дрони перерахував особисто ти? 0?
Так що Стерненко сам фінансує зі своїх власних коштів, а також під свою репутацію акумулує гроші у громадян, яким інакше своїми 100 чи то 1000 гривень допомогти ЗСУ було б важко.
"коли є конкуренція серед виробників"
Дурень, великий замовник, який збирає рекламації у військових, якраз найкраще стимулює конкуренцію, ніж 100 малих замовників, з якими нереально жодних планів розвитку виробництва створити.
1) Побачити фінансовий звіт по волонтерським коштам які надійшли на рахунки і куди вони були потрачені .
2, ) Фінансовий звіт волонтьора Крадуненка - джерела доходів та сплачених з них податків
3) Відгуки одеської громади ,які давно знають Крадуненка і всі "героїчні дії в ОДесі ".
Але жертва марафону - і далі вірить казкам про безкорисного валантьора ,стовпа оборонної промисловості . Як кажуть горбатого могила виправить , а дурнів ,що сліпо вірять в "аферисто- волонтьорів -зеленоївлади жополизів" - мабуть навіть могила не виправить . Розум та цифри тут лишні - головне вірити в свого ідола - як не в Зе то в Сте .
Але можете не відповідати - те що ви зеленостерненко бот це вже зрозуміло - бо притомним людям була зрозуміла аргументація . Але подоляцьким - головне відбилити свою "шістку " готуючись до наступних виборів
Не те, що ваша шобла "Стицьок" з Лахти-2, що масово зарєєструвалися на Цензорі у лютому 2025 року. Завдання ваше цілком зрозуміле - це дискредитація волонтерського руху в Україні. Бо ж волонтери поставляють на фронт сотні тисяч дронів для ліквідації ваших братушок-фашистів.
Риг Льоша гончаренко з барського плеча за місяць поставляє стільки, скільки Стерненко за день, Порошенко за тиждень стільки, скільки Стерненко кожного дня!
А злодійська прокладка тут тільки ти, ботяра свіжозарєєстрована. Бо ти наговорюєш відверту брехню на найефективнійшого українського волонтера серед всіх, хто займаються дронами без ЖОДНОГО доказу.
Від того ,що Стерненко поставив 500 дронів ,а вкрав грошей ,ще на 100 - він не стає героєм - він кримінальний злочинець. А ті хто підтримує його злочини- або ідіоти , або кацапська агентура
А якщо ми це з'ясували, що ти намагаєшся обмазати лайном ефективного волонтера, не спираючись на жоден факт, робимо висновок, що ти просто ворог України і маєш йти нахер!
" і куди вони були потрачені ."
Ти або ідіот, або кацапський агент. Засвітити виробників дронів на весь інтернет? Облізеш, чмошнику. Стерненко кожного дня напркінці кожного відео демонструю відеозвіти на поставки дронів - 300, 400, 500 КОЖЕН ДЕНЬ.
Ніхто з інших волонтерських фондів навіть близько не поставляє стільки дронів на фронт, як Старненко.
"Відгуки одеської громади ,які давно знають Крадуненка"
Це ти про "відгуки" бандюганів громадянина РФ труханова?
Все-такі цікаво, чи ти реально ідіот, який топить за ослаблення сил оборони України, чи ти на кремлівській зарплатні, як і льоша гончаренко і у вас спільне завдання "мочити" волонтерський рух в Україні.
Де вас таких в боти тупуаватих беруть
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Реєстрація: 20.02.2025
Чергова кацапська ботяра з лютневого десанту Лахти-2 на Цензорі.
Звичайно ж топить проти українського волонтерського руху - робота у вас така.
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На фоне заявлений о поддержке и мобилизации со стороны киевских фанатов, а так же возможных провокаций, заявляем: что категорически не поддерживаем и осуждаем эту акцию. Данного персонажа, Стерненко, на чью защиту призывают встать всё наше фанатское сообщество, в Одессе знают по делам, где он попытался стать правильным патриотом, но ни чем кроме лицемерия, к тем кто его знал, и связями с распространением наркоты он никак не запомнился.
Люди, которые призывают к его поддержке, преследуют свои личные интересы, либо же страдают слабоумием и ни одна из причин не даёт им право превращать всю фанатскую культуру в махновщину.
Из всего вышесказанного, призываем весь фанатский актив страны - воздержаться от любых движений в его сторону, которые в это непростое время для нашей страны, лишь дискредитируют нас в глазах общества и Украину в целом.
Салют из Одессы, будьте здоровы!- у https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-106567572712806/?__cft__[0]=AZVPR6e__v7d3I0oIYS7LL_GdGxamV1TfE4RoPHrTO8jSKDroMdx1xvThGIaURD8Erkq9KZeYxiXq_BynMlETlJvAIRWK1feGMRcDbg_rXiGsQukGRIClf_Q8hHPaMRSZH3OKJ94U20EK6FAv6rxYSictN5iY44jF3Qyitb42IEp0A&__tn__=kK-R Одеса, Одеська область.
Данного персонажа, Стерненко, на чью защиту призывают встать всё наше фанатское сообщество, в Одессе знают по делам, где он попытался стать правильным патриотом, но ни чем кроме лицемерия, к тем кто его знал, и связями с распространением наркоты он никак не запомнился.
Як ви охарактеризуєте людей, що одночасно обурюються елітним житловим комплексом, броньованим роллс-ройсом, особистою охороною від СБУ, при цьому з піною у рота стверджують, що це кіно від ОП.
знаходимось в дуже різних площинах спийнятя.
По простому напишу- ми настількі різні,
наскільки є різниця між тяжким і вологим.
яйця падав цілий Президент України.
Ото був спектакль. А це все ваше сподівання на третю руку то маячня. Я служив в армії. Не можливо примусити всіх робити лише те що ти бажаєш. Полюбому хтось зашкериться, хтось захворіє, а хтось просто зламає схему і зробить все щоб план не вдався.
бігом в долбільню.
У Президента України
на посадах повні кретини.
Мене туди не звали навіть.
Певне це ценз на розумову діяльність.
Сподіваюся, цей комент не видалять і розкаююся за попередні.
Стерненко- справжній Герой України!
І інше сьогодні казати небезпечно.