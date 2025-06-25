Суд продовжив арешт жінці, яку підозрюють у замаху на Стерненка, до 2 серпня

Печерський районний суд Києва продовжив до 2 серпня строк тримання під вартою жінці, яку підозрюють у державній зраді та замаху на вбивство громадського діяча і блогера Сергія Стерненка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Рішення ухвалене за клопотанням прокурора, підозрювана залишиться під вартою без права внесення застави. Як повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду, слідчий ізолятор має забезпечити їй доступ до необхідної медичної допомоги - тричі на тиждень вона потребує процедури гемодіалізу.

Захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт через тяжкий стан здоров’я підозрюваної. Адвокат заявив, що жінка не усвідомлювала, на кого працює, думаючи, що допомагає Службі безпеки України, і зазначив, що вона "шалено смертельно закохалась в агента".

За словами захисту, підозрювана дійсно стріляла, однак Стерненко не зазнав тяжких поранень. Суд також продовжив строк досудового розслідування у справі до 2 серпня.

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