Малюк: Стерненко став мішенню РФ через зрив планів створення "Бессарабської народної республіки" в 2014 році

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що волонтер Сергій Стерненко став об’єктом замаху з боку російських спецслужб через свою ключову роль у зриві планів Москви щодо створення так званої "Бессарабської народної республіки" в Одесі у 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сергій поставив на фронт майже 200 тисяч FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів. Стерненко - лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони нашим військовим. І друге травня - той день, коли його хотіли ліквідувати. Це певний символічний день для ворога і, разом з тим, для нас. Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі в 2014 році", - сказав Малюк.

За словами очільника СБУ, напад 2 травня здійснила жінка, яка відкрила вогонь у спину волонтеру просто біля під’їзду його будинку. Разом із Стерненком був його помічник і співробітник спецпідрозділу СБУ "Альфа", який миттєво зреагував, вибив пістолет і затримав нападницю. З’ясувалося, що вона орендувала квартиру поруч і була вже відома спецслужбам - на момент затримання на неї вже надійшло оперативне орієнтування.

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"ФСБ на пів години нас випереджувала, але ми це перекрили за рахунок підняття рівня фізичної безпеки проти кінетичного удару", - зазначив Малюк. За його словами, запобігання вбивству стало можливим завдяки системній роботі Служби безпеки.

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

2 травня підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід без права внесення застави.

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