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Новини Фото Замах на Дениса Єрмака
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СБУ запобігла замаху на брата голови ОП Єрмака Дениса, який служить у ГУР. ФОТОрепортаж (доповнено)

Денис Єрмак - росіяни хотіли вбити брата Андрія Єрмака

Росіяни готували вбивство брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, який зараз служить снайпером в Іноземному легіоні Головного управління розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За словами голови спецслужби Василя Малюка, виконавцем замаху мав стати "нахабний, молодий, грамотний" інженер із Харкова.

"Росіяни хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня. Цього дня була зустріч в Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали", - каже Малюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єрмак із Зеленським прийшли до влади, щоб сформувати свою корупційну еліту у нашій державі, - Червінський. ВIДЕО

Він додав, що Денис Єрмак наразі служить снайпером в ГУР, в Іноземному легіоні, а також нищить ворога з допомогою дронів. Більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення. Але ворог планував ліквідувати його з допомогою вибухового пристрою в столиці, коли він повернеться з бойового розпорядження.

"Виконавець – харків’янин. Він приїхав в Київ, зняв квартиру. Поки він купував всі необхідні компоненти для СВП, нам вдалося поставити відео- і аудіоконтроль у квартиру. Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього, вдалося зробити технічне проникнення до його телефону - ми зафіксували багато розмов, де куратори прям в деталях керували всім процесом. Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати, сам робив детонатор. Загальна вага, яку він "накрутив", була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи", - зазначив Василь Малюк.

Росіяни планували активувати саморобний вибуховий пристрій за місцем проживання Дениса Єрмака.

"Русаки дуже поспішали, їм кров з носу потрібно було це зробити. Виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш у двері, на тебе чекають, просто передай посилку. Це класична схема використання "втемну". Виконавець купив два телефони, один з яких був приєднаний до вибухівки. В русаків був слуховий контроль – якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух. Однак завдяки професіоналізму СБУ цього вдалося не допустити", - додав Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замаху на Зеленського вдалося запобігти у Польщі, агента РФ затримали, - Малюк

Росіяни готували замах на Дениса Єрмака
Росіяни готували замах на Дениса Єрмака
Росіяни готували замах на Дениса Єрмака
Росіяни готували замах на Дениса Єрмака
Росіяни готували замах на Дениса Єрмака

Автор: 

замах (567) СБУ (13052) Малюк Василь (113) Єрмак Денис (96)


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Топ коментарі
+37
********* цирк.. На біса кому потрібен той убитий брат, і від чого дурників відволікають цими казочками??
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23.06.2025 16:40 Відповісти
+33
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23.06.2025 16:40 Відповісти
+30
я чув, та навіть читав, що брат дермака вміє стріляти бабло за посади. Але от, щоб міг стріляти хоча би з посадки - ніде такого не було.
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23.06.2025 16:38 Відповісти
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23.06.2025 17:05 Відповісти
Це того що з слів єрмака в ато загинув?
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23.06.2025 17:05 Відповісти
кругом вороги *********** на таваріща Зєлєніна..
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23.06.2025 17:05 Відповісти
СБУ немає чим зайнятись коли ворог убиває невинних людей ? ,вони провели успішні операції ,але після сьогодніших так званих замахів ви втрачаєте довіру ,невже прийшли замовлення як підняти рейтинги деяких діячів.
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23.06.2025 17:06 Відповісти
Брат Єрмака, Зеленський ,Гордон , Стерненко - як би ми жили без цієї еліти . Мабуть капітулювали б наступного дня - без цих титанів духу, кращих з кращих , геніїв дронобудування , мозкових центрів країни .
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23.06.2025 17:07 Відповісти
Хоч би малюк не ганьбився цими цирковими виставами ....
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23.06.2025 17:09 Відповісти
Сьогодні від ОП багато анекдотів, ох умористи 95
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23.06.2025 17:08 Відповісти
Цікаво, в яку ціну шоу про "скоєння замаху"? Бачу там вже черга стоїть. Ну звісно, перший на кандидатуру "жертви" найвеличніший невловимий ZE, бо всі вже заіпалися рахувати скільки разів воно брехало про замахи на себе, а тут на тобі, черга на шоу про брата Єрмака дійшла. А пам"ятаєте найперше шоу про тіпа "замах" на Шефіра? Найвеличніший про це шоу навіть з трибуни ООН сказав, мовляв на мого найближчого соратника покушалися Це було восени 2021, у ZEлідора тоді почав стрімко падати рейтинг, тож намагалися тими реалітішоу підняти те що висіло на пів-шостого. Зараз схоже та сама пєчалька - рейтинг падає, треба мудрий нарід годувати новими "замахами".
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23.06.2025 17:08 Відповісти
Малюк, тебе чеченцев мало? Не смеши Украинцев.
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23.06.2025 17:09 Відповісти
Якийсь сьогодні "замашний" день .
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23.06.2025 17:11 Відповісти
Мабуть варто нагадати про цього супербійця ГРУ - і снайпер , і дроновод , і швець , і кравець і на дуді гравець:

Брат Єрмака прийшов у ТрО 28 березня, коли стало зрозуміло, що ворога викидають з Київської області. У червні його до себе в розпорядження забрав Буданов, - воїн Симороз. ДОКУМЕНТ
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23.06.2025 17:11 Відповісти
брата Єрмака зараз відбілює саме голова ГУР МО Кирило Буданов є особливий нюанс. Справа в тому, що саме Буданов забрав Дениса Єрмака до себе в розпорядження в червні 2022 року. Не на якусь конкретну посаду, не снайпером, а саме в розпорядження командира військової частини - Головного управління розвідки Міністерства оборони. Мій же батальйон був необхідний Денису Єрмаку для підтвердження його легенди про "снайпера в теробороні", для цього у військовий квиток треба було вписати якийсь підрозділ ТрО і він це успішно зробив, ну а далі "снайпер-мінометник" став розвідником)) Якщо хтось має сумніви в моїх словах, то хай журналісти запитають Буданова про це прямо. Джерело: https://censor.net/ua/n3449197
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23.06.2025 17:13 Відповісти
Буданов оскотинився ще на початку , коли добровольці які виконували завдання ГУР загинули , ГУР від них відмовився . Є офіційний лист дружині загиблого від буданова
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23.06.2025 17:52 Відповісти
Потужно - як тільки факап на факапі, так одразу "зє найкращий прізідєнт, давай його на другий термін (ну, а ми при ньому), усєх хотіли вбити (навіть гордона - на#єр він кому всрався ). Головне - сам Малюк під усим цим підписується, а це авторитетно. І який другий термін? Він вже і так на другому терміні
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23.06.2025 17:12 Відповісти
А почему брат служит у іноземному легіоні, он что иностранец?
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23.06.2025 17:14 Відповісти
Він євгєй, що не зрозуміло?
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23.06.2025 17:19 Відповісти
А он им зачем? Не пойму. От этого убийства ничего не поменялось бы. Странно очень. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.06.2025 17:14 Відповісти
От создателей убийцы кадыровцев. Серия номер два. Теперь нужно показать на фоне скандала с корешем зели который загран чуть не свалил что потужные менеджеры и тх окружение это незламные патриоты.
А вообще, лучше бы татарова и елдака заказли, как портнова в Испании, а сбу вместо препятствования посодействовало или хотя бы не мешало. Толку было бы больше
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23.06.2025 17:18 Відповісти
Заговори, замахи, - страшно за сигаретами вийти, ше з кимось перепутають, потім доказуй. )
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23.06.2025 17:19 Відповісти
Тобі нічого доводити не знадобиться - тебе сбу не врятує, ти ж не ганрдон
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23.06.2025 17:23 Відповісти
Вони зараз проявляють інтерес виключно до жирних карасів. Водичка зараз мутна, можна насмикати.
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23.06.2025 17:25 Відповісти
Да що це за замахі такі рукожопі!!! Що ні замах то невдача!
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23.06.2025 17:22 Відповісти
Та капець ).чують зелёные скоро конец )))
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23.06.2025 17:22 Відповісти
Викривача Дʼъерьмака, його особистого ворога, чекисти фСбу заженули у 3.14зДоріз, з якого він не повернувся! Герою Слава!
Автор "плівок Єрмака" Дмитро Штанько загинув, боронячи Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3373220
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23.06.2025 17:23 Відповісти
список "таємних елітних снайперів" - у студію..
..еххххх-х, Вася-Вася... іноді краще вже мовчати, тим більше спецАм служб..
чи дермак "дуже просив" за покійного та воскреслого брата-баригу так, що не можливо було відмовитися?..
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23.06.2025 17:24 Відповісти
Стоять два кілери біля під`їзду, чекають на жертву. Пройшла година, друга, - а клієнта все нема. Один другому каже: - Слухай, я вже починаю переживати, може з ним щось сталось?
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23.06.2025 17:30 Відповісти
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23.06.2025 17:35 Відповісти
Закрутилась карусель по возвеличенню зє, єрмака і його родичів, всякі пакушєнія прямо клином полетіли. Це після статті в "політіко"? Чи совпадєніє?
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23.06.2025 17:39 Відповісти
Печаль. Навіщо все це?
Ну, навіщо(
Погано і навіть брудно, що Малюка з цим усім виставили(
СБУ серьозна інституція для держбезпеки. Довіра до неї це величезний плюс для всієї країни, якою не мож так нехтувати.
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23.06.2025 17:52 Відповісти
То той брат, якого Порох вбив чи інший?
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23.06.2025 18:06 Відповісти
Саме той. Тікі нажаль вбили не його, а оперативника, який зробив відео як цей єрмак посадами торгує
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24.06.2025 10:01 Відповісти
"...який зараз служить снайпером в Іноземному легіоні Головного управління розвідки. " Це якийсь пи*дець.
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23.06.2025 18:10 Відповісти
Можна ще було додати на F-16.
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24.06.2025 00:35 Відповісти
Це той брат, що від імені Ермака торгував державними посадами і був при цьому зафільмований на плівку
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23.06.2025 18:13 Відповісти
То ж він гроші збирав на снайперську гвинтівку.
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24.06.2025 00:36 Відповісти
Стоп!!! Брат служить снайпером у іноземном легіоні, замах готувався у Києві, у Київі!!! Підскажіть а на якій ЛБЗ знаходиться Київ, який це напрямок?
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23.06.2025 18:18 Відповісти
Не вірю! Брехня то все. Пане Малюк, а де Ви були, коли Ірину Фаріон вбивали?
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23.06.2025 18:30 Відповісти
За монітором очевидно.
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24.06.2025 10:02 Відповісти
Вряд-ли кто-то в это поверит
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23.06.2025 18:41 Відповісти
вечір офігітельних історій
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23.06.2025 18:44 Відповісти
Вечір на Івана Купала.........
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23.06.2025 22:39 Відповісти
Ну все. Пішла карусель похвальби. Більше піаритись ні на чому.
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23.06.2025 18:51 Відповісти
Замахали вже ці зелені клоуни своїми дешевими замахами.
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23.06.2025 20:07 Відповісти
Це нова юмористична рубрика? Прикольно!
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23.06.2025 20:48 Відповісти
Звісно вони всі служать...(Бл@дь)а воювати нікому бо то бійціці ,то свої, то за бабло(премію та зарплатню віддають,картку віддав і сиди вдома а на Б/З замість п'яти двоє йдуть,а по бумагам всі 5,де **** електронні Б/Р-ки,щоби всі бачили правду?),що за ну на?А це бл@дво посадами торгувало і замість того щоби сидіти в тюрмі,типу служить...Слів немає...
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23.06.2025 21:35 Відповісти
А я зрозумів у чому весь сьогоднішній медійний ''цимес'' від Малюка.
Він вирішив на вечір перед Івана Купала анекдоти про Єрмака-Зеленського-Гордона по-розказувати.
Веселий сьогодні Малюк - розважається - цікавий тролінг влаштував...
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23.06.2025 22:38 Відповісти
Ти диви! Татаров вбив стільки чеченців, а на нього жодного замаху! Якось не сходиться, бо чеченці вони ж дуже мстиві. Реклама дешевого шапіто про замахи на тих, хто найбільше розвалює нашу державу.
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24.06.2025 00:31 Відповісти
рукожопы кацапские... ничего толком сделать не мсгут....
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24.06.2025 03:44 Відповісти
Акуратніше відбілюйте братішку, бо якось по-дибільному текст написан
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24.06.2025 07:15 Відповісти
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