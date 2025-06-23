СБУ запобігла замаху на брата голови ОП Єрмака Дениса, який служить у ГУР. ФОТОрепортаж (доповнено)
Росіяни готували вбивство брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, який зараз служить снайпером в Іноземному легіоні Головного управління розвідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За словами голови спецслужби Василя Малюка, виконавцем замаху мав стати "нахабний, молодий, грамотний" інженер із Харкова.
"Росіяни хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня. Цього дня була зустріч в Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали", - каже Малюк.
Він додав, що Денис Єрмак наразі служить снайпером в ГУР, в Іноземному легіоні, а також нищить ворога з допомогою дронів. Більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення. Але ворог планував ліквідувати його з допомогою вибухового пристрою в столиці, коли він повернеться з бойового розпорядження.
"Виконавець – харків’янин. Він приїхав в Київ, зняв квартиру. Поки він купував всі необхідні компоненти для СВП, нам вдалося поставити відео- і аудіоконтроль у квартиру. Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього, вдалося зробити технічне проникнення до його телефону - ми зафіксували багато розмов, де куратори прям в деталях керували всім процесом. Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати, сам робив детонатор. Загальна вага, яку він "накрутив", була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи", - зазначив Василь Малюк.
Росіяни планували активувати саморобний вибуховий пристрій за місцем проживання Дениса Єрмака.
"Русаки дуже поспішали, їм кров з носу потрібно було це зробити. Виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш у двері, на тебе чекають, просто передай посилку. Це класична схема використання "втемну". Виконавець купив два телефони, один з яких був приєднаний до вибухівки. В русаків був слуховий контроль – якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух. Однак завдяки професіоналізму СБУ цього вдалося не допустити", - додав Малюк.
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Брат Єрмака прийшов у ТрО 28 березня, коли стало зрозуміло, що ворога викидають з Київської області. У червні його до себе в розпорядження забрав Буданов, - воїн Симороз. ДОКУМЕНТ
А вообще, лучше бы татарова и елдака заказли, как портнова в Испании, а сбу вместо препятствования посодействовало или хотя бы не мешало. Толку было бы больше
нрдон
Автор "плівок Єрмака" Дмитро Штанько загинув, боронячи Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3373220
..еххххх-х, Вася-Вася... іноді краще вже мовчати, тим більше спецАм служб..
чи дермак "дуже просив" за покійного та воскреслого брата-баригу так, що не можливо було відмовитися?..
Ну, навіщо(
Погано і навіть брудно, що Малюка з цим усім виставили(
СБУ серьозна інституція для держбезпеки. Довіра до неї це величезний плюс для всієї країни, якою не мож так нехтувати.
Він вирішив на вечір перед Івана Купала анекдоти про Єрмака-Зеленського-Гордона по-розказувати.
Веселий сьогодні Малюк - розважається - цікавий тролінг влаштував...