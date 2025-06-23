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Новости Фото Покушение на Дениса Ермака
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СБУ предотвратила покушение на брата главы ОП Ермака Дениса, который служит в ГУР. ФОТОрепортаж (дополнено)

Денис Ермак - россияне хотели убить брата Андрея Ермака

Россияне готовили убийство брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, который сейчас служит снайпером в Иностранном легионе Главного управления разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По словам главы спецслужбы Василия Малюка, исполнителем покушения должен был стать "наглый, молодой, грамотный" инженер из Харькова.

"Россияне хотели совершить теракт до 15:00 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Совершить задуманное россиянам мы не дали", - говорит Малюк.

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Он добавил, что Денис Ермак сейчас служит снайпером в ГУР, в Иностранном легионе, а также уничтожает врага с помощью дронов. Большинство времени находится на линии боевого столкновения. Но враг планировал ликвидировать его с помощью взрывного устройства в столице, когда он вернется из боевого распоряжения.

"Исполнитель - харьковчанин. Он приехал в Киев, снял квартиру. Пока он покупал все необходимые компоненты для СВУ, нам удалось поставить видео- и аудиоконтроль в квартиру. Поэтому мы полностью контролировали ход событий. Кроме этого, удалось сделать техническое проникновение в его телефон - мы зафиксировали много разговоров, где кураторы прям в деталях управляли всем процессом. Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью – начинал все мастерить, сам делал детонатор. Общий вес, который он "накрутил", был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы", - отметил Василий Малюк.

Россияне планировали активировать самодельное взрывное устройство по месту жительства Дениса Ермака.

"Русаки очень спешили, им кровь из носа нужно было это сделать. Исполнителю сказали так: придешь, позвонишь в дверь, тебя ждут, просто передай посылку. Это классическая схема использования "втемную". Исполнитель купил два телефона, один из которых был присоединен к взрывчатке. У русаков был слуховой контроль – если бы они услышали, что агент подошел к цели и ему открыли дверь, они бы сразу организовали взрыв. Однако благодаря профессионализму СБУ этого не удалось допустить", - добавил Малюк.

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Росіяни готували замах на Дениса Єрмака
Росіяни готували замах на Дениса Єрмака
Росіяни готували замах на Дениса Єрмака
Росіяни готували замах на Дениса Єрмака
Росіяни готували замах на Дениса Єрмака

Автор: 

покушение (1054) СБУ (20120) Малюк Василий (89) Ермак Денис (95)


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Топ комментарии
+37
********* цирк.. На біса кому потрібен той убитий брат, і від чого дурників відволікають цими казочками??
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23.06.2025 16:40 Ответить
+33
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23.06.2025 16:40 Ответить
+30
я чув, та навіть читав, що брат дермака вміє стріляти бабло за посади. Але от, щоб міг стріляти хоча би з посадки - ніде такого не було.
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23.06.2025 16:38 Ответить
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🤮🤮🤮
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23.06.2025 17:05 Ответить
Це того що з слів єрмака в ато загинув?
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23.06.2025 17:05 Ответить
кругом вороги *********** на таваріща Зєлєніна..
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23.06.2025 17:05 Ответить
СБУ немає чим зайнятись коли ворог убиває невинних людей ? ,вони провели успішні операції ,але після сьогодніших так званих замахів ви втрачаєте довіру ,невже прийшли замовлення як підняти рейтинги деяких діячів.
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23.06.2025 17:06 Ответить
Брат Єрмака, Зеленський ,Гордон , Стерненко - як би ми жили без цієї еліти . Мабуть капітулювали б наступного дня - без цих титанів духу, кращих з кращих , геніїв дронобудування , мозкових центрів країни .
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23.06.2025 17:07 Ответить
Хоч би малюк не ганьбився цими цирковими виставами ....
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23.06.2025 17:09 Ответить
Сьогодні від ОП багато анекдотів, ох умористи 95
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23.06.2025 17:08 Ответить
Цікаво, в яку ціну шоу про "скоєння замаху"? Бачу там вже черга стоїть. Ну звісно, перший на кандидатуру "жертви" найвеличніший невловимий ZE, бо всі вже заіпалися рахувати скільки разів воно брехало про замахи на себе, а тут на тобі, черга на шоу про брата Єрмака дійшла. А пам"ятаєте найперше шоу про тіпа "замах" на Шефіра? Найвеличніший про це шоу навіть з трибуни ООН сказав, мовляв на мого найближчого соратника покушалися Це було восени 2021, у ZEлідора тоді почав стрімко падати рейтинг, тож намагалися тими реалітішоу підняти те що висіло на пів-шостого. Зараз схоже та сама пєчалька - рейтинг падає, треба мудрий нарід годувати новими "замахами".
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23.06.2025 17:08 Ответить
Малюк, тебе чеченцев мало? Не смеши Украинцев.
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23.06.2025 17:09 Ответить
Якийсь сьогодні "замашний" день .
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23.06.2025 17:11 Ответить
Мабуть варто нагадати про цього супербійця ГРУ - і снайпер , і дроновод , і швець , і кравець і на дуді гравець:

Брат Єрмака прийшов у ТрО 28 березня, коли стало зрозуміло, що ворога викидають з Київської області. У червні його до себе в розпорядження забрав Буданов, - воїн Симороз. ДОКУМЕНТ
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23.06.2025 17:11 Ответить
брата Єрмака зараз відбілює саме голова ГУР МО Кирило Буданов є особливий нюанс. Справа в тому, що саме Буданов забрав Дениса Єрмака до себе в розпорядження в червні 2022 року. Не на якусь конкретну посаду, не снайпером, а саме в розпорядження командира військової частини - Головного управління розвідки Міністерства оборони. Мій же батальйон був необхідний Денису Єрмаку для підтвердження його легенди про "снайпера в теробороні", для цього у військовий квиток треба було вписати якийсь підрозділ ТрО і він це успішно зробив, ну а далі "снайпер-мінометник" став розвідником)) Якщо хтось має сумніви в моїх словах, то хай журналісти запитають Буданова про це прямо. Джерело: https://censor.net/ua/n3449197
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23.06.2025 17:13 Ответить
Буданов оскотинився ще на початку , коли добровольці які виконували завдання ГУР загинули , ГУР від них відмовився . Є офіційний лист дружині загиблого від буданова
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23.06.2025 17:52 Ответить
Потужно - як тільки факап на факапі, так одразу "зє найкращий прізідєнт, давай його на другий термін (ну, а ми при ньому), усєх хотіли вбити (навіть гордона - на#єр він кому всрався ). Головне - сам Малюк під усим цим підписується, а це авторитетно. І який другий термін? Він вже і так на другому терміні
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23.06.2025 17:12 Ответить
А почему брат служит у іноземному легіоні, он что иностранец?
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23.06.2025 17:14 Ответить
Він євгєй, що не зрозуміло?
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23.06.2025 17:19 Ответить
А он им зачем? Не пойму. От этого убийства ничего не поменялось бы. Странно очень. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.06.2025 17:14 Ответить
От создателей убийцы кадыровцев. Серия номер два. Теперь нужно показать на фоне скандала с корешем зели который загран чуть не свалил что потужные менеджеры и тх окружение это незламные патриоты.
А вообще, лучше бы татарова и елдака заказли, как портнова в Испании, а сбу вместо препятствования посодействовало или хотя бы не мешало. Толку было бы больше
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23.06.2025 17:18 Ответить
Заговори, замахи, - страшно за сигаретами вийти, ше з кимось перепутають, потім доказуй. )
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23.06.2025 17:19 Ответить
Тобі нічого доводити не знадобиться - тебе сбу не врятує, ти ж не ганрдон
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23.06.2025 17:23 Ответить
Вони зараз проявляють інтерес виключно до жирних карасів. Водичка зараз мутна, можна насмикати.
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23.06.2025 17:25 Ответить
Да що це за замахі такі рукожопі!!! Що ні замах то невдача!
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23.06.2025 17:22 Ответить
Та капець ).чують зелёные скоро конец )))
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23.06.2025 17:22 Ответить
Викривача Дʼъерьмака, його особистого ворога, чекисти фСбу заженули у 3.14зДоріз, з якого він не повернувся! Герою Слава!
Автор "плівок Єрмака" Дмитро Штанько загинув, боронячи Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3373220
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23.06.2025 17:23 Ответить
список "таємних елітних снайперів" - у студію..
..еххххх-х, Вася-Вася... іноді краще вже мовчати, тим більше спецАм служб..
чи дермак "дуже просив" за покійного та воскреслого брата-баригу так, що не можливо було відмовитися?..
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23.06.2025 17:24 Ответить
Стоять два кілери біля під`їзду, чекають на жертву. Пройшла година, друга, - а клієнта все нема. Один другому каже: - Слухай, я вже починаю переживати, може з ним щось сталось?
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23.06.2025 17:30 Ответить
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23.06.2025 17:35 Ответить
Закрутилась карусель по возвеличенню зє, єрмака і його родичів, всякі пакушєнія прямо клином полетіли. Це після статті в "політіко"? Чи совпадєніє?
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23.06.2025 17:39 Ответить
Печаль. Навіщо все це?
Ну, навіщо(
Погано і навіть брудно, що Малюка з цим усім виставили(
СБУ серьозна інституція для держбезпеки. Довіра до неї це величезний плюс для всієї країни, якою не мож так нехтувати.
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23.06.2025 17:52 Ответить
То той брат, якого Порох вбив чи інший?
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23.06.2025 18:06 Ответить
Саме той. Тікі нажаль вбили не його, а оперативника, який зробив відео як цей єрмак посадами торгує
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24.06.2025 10:01 Ответить
"...який зараз служить снайпером в Іноземному легіоні Головного управління розвідки. " Це якийсь пи*дець.
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23.06.2025 18:10 Ответить
Можна ще було додати на F-16.
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24.06.2025 00:35 Ответить
Це той брат, що від імені Ермака торгував державними посадами і був при цьому зафільмований на плівку
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23.06.2025 18:13 Ответить
То ж він гроші збирав на снайперську гвинтівку.
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24.06.2025 00:36 Ответить
Стоп!!! Брат служить снайпером у іноземном легіоні, замах готувався у Києві, у Київі!!! Підскажіть а на якій ЛБЗ знаходиться Київ, який це напрямок?
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23.06.2025 18:18 Ответить
Не вірю! Брехня то все. Пане Малюк, а де Ви були, коли Ірину Фаріон вбивали?
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23.06.2025 18:30 Ответить
За монітором очевидно.
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24.06.2025 10:02 Ответить
Вряд-ли кто-то в это поверит
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23.06.2025 18:41 Ответить
вечір офігітельних історій
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23.06.2025 18:44 Ответить
Вечір на Івана Купала.........
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23.06.2025 22:39 Ответить
Ну все. Пішла карусель похвальби. Більше піаритись ні на чому.
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23.06.2025 18:51 Ответить
Замахали вже ці зелені клоуни своїми дешевими замахами.
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23.06.2025 20:07 Ответить
Це нова юмористична рубрика? Прикольно!
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23.06.2025 20:48 Ответить
Звісно вони всі служать...(Бл@дь)а воювати нікому бо то бійціці ,то свої, то за бабло(премію та зарплатню віддають,картку віддав і сиди вдома а на Б/З замість п'яти двоє йдуть,а по бумагам всі 5,де **** електронні Б/Р-ки,щоби всі бачили правду?),що за ну на?А це бл@дво посадами торгувало і замість того щоби сидіти в тюрмі,типу служить...Слів немає...
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23.06.2025 21:35 Ответить
А я зрозумів у чому весь сьогоднішній медійний ''цимес'' від Малюка.
Він вирішив на вечір перед Івана Купала анекдоти про Єрмака-Зеленського-Гордона по-розказувати.
Веселий сьогодні Малюк - розважається - цікавий тролінг влаштував...
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23.06.2025 22:38 Ответить
Ти диви! Татаров вбив стільки чеченців, а на нього жодного замаху! Якось не сходиться, бо чеченці вони ж дуже мстиві. Реклама дешевого шапіто про замахи на тих, хто найбільше розвалює нашу державу.
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24.06.2025 00:31 Ответить
рукожопы кацапские... ничего толком сделать не мсгут....
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24.06.2025 03:44 Ответить
Акуратніше відбілюйте братішку, бо якось по-дибільному текст написан
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24.06.2025 07:15 Ответить
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