СБУ предотвратила покушение на брата главы ОП Ермака Дениса, который служит в ГУР. ФОТОрепортаж (дополнено)

Россияне готовили убийство брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, который сейчас служит снайпером в Иностранном легионе Главного управления разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По словам главы спецслужбы Василия Малюка, исполнителем покушения должен был стать "наглый, молодой, грамотный" инженер из Харькова.

"Россияне хотели совершить теракт до 15:00 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Совершить задуманное россиянам мы не дали", - говорит Малюк.

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Он добавил, что Денис Ермак сейчас служит снайпером в ГУР, в Иностранном легионе, а также уничтожает врага с помощью дронов. Большинство времени находится на линии боевого столкновения. Но враг планировал ликвидировать его с помощью взрывного устройства в столице, когда он вернется из боевого распоряжения.

"Исполнитель - харьковчанин. Он приехал в Киев, снял квартиру. Пока он покупал все необходимые компоненты для СВУ, нам удалось поставить видео- и аудиоконтроль в квартиру. Поэтому мы полностью контролировали ход событий. Кроме этого, удалось сделать техническое проникновение в его телефон - мы зафиксировали много разговоров, где кураторы прям в деталях управляли всем процессом. Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью – начинал все мастерить, сам делал детонатор. Общий вес, который он "накрутил", был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы", - отметил Василий Малюк.

Россияне планировали активировать самодельное взрывное устройство по месту жительства Дениса Ермака.

"Русаки очень спешили, им кровь из носа нужно было это сделать. Исполнителю сказали так: придешь, позвонишь в дверь, тебя ждут, просто передай посылку. Это классическая схема использования "втемную". Исполнитель купил два телефона, один из которых был присоединен к взрывчатке. У русаков был слуховой контроль – если бы они услышали, что агент подошел к цели и ему открыли дверь, они бы сразу организовали взрыв. Однако благодаря профессионализму СБУ этого не удалось допустить", - добавил Малюк.

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