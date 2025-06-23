СБУ предотвратила покушение на брата главы ОП Ермака Дениса, который служит в ГУР. ФОТОрепортаж (дополнено)
Россияне готовили убийство брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, который сейчас служит снайпером в Иностранном легионе Главного управления разведки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По словам главы спецслужбы Василия Малюка, исполнителем покушения должен был стать "наглый, молодой, грамотный" инженер из Харькова.
"Россияне хотели совершить теракт до 15:00 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Совершить задуманное россиянам мы не дали", - говорит Малюк.
Он добавил, что Денис Ермак сейчас служит снайпером в ГУР, в Иностранном легионе, а также уничтожает врага с помощью дронов. Большинство времени находится на линии боевого столкновения. Но враг планировал ликвидировать его с помощью взрывного устройства в столице, когда он вернется из боевого распоряжения.
"Исполнитель - харьковчанин. Он приехал в Киев, снял квартиру. Пока он покупал все необходимые компоненты для СВУ, нам удалось поставить видео- и аудиоконтроль в квартиру. Поэтому мы полностью контролировали ход событий. Кроме этого, удалось сделать техническое проникновение в его телефон - мы зафиксировали много разговоров, где кураторы прям в деталях управляли всем процессом. Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью – начинал все мастерить, сам делал детонатор. Общий вес, который он "накрутил", был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы", - отметил Василий Малюк.
Россияне планировали активировать самодельное взрывное устройство по месту жительства Дениса Ермака.
"Русаки очень спешили, им кровь из носа нужно было это сделать. Исполнителю сказали так: придешь, позвонишь в дверь, тебя ждут, просто передай посылку. Это классическая схема использования "втемную". Исполнитель купил два телефона, один из которых был присоединен к взрывчатке. У русаков был слуховой контроль – если бы они услышали, что агент подошел к цели и ему открыли дверь, они бы сразу организовали взрыв. Однако благодаря профессионализму СБУ этого не удалось допустить", - добавил Малюк.
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Брат Єрмака прийшов у ТрО 28 березня, коли стало зрозуміло, що ворога викидають з Київської області. У червні його до себе в розпорядження забрав Буданов, - воїн Симороз. ДОКУМЕНТ
А вообще, лучше бы татарова и елдака заказли, как портнова в Испании, а сбу вместо препятствования посодействовало или хотя бы не мешало. Толку было бы больше
нрдон
Автор "плівок Єрмака" Дмитро Штанько загинув, боронячи Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3373220
..еххххх-х, Вася-Вася... іноді краще вже мовчати, тим більше спецАм служб..
чи дермак "дуже просив" за покійного та воскреслого брата-баригу так, що не можливо було відмовитися?..
Ну, навіщо(
Погано і навіть брудно, що Малюка з цим усім виставили(
СБУ серьозна інституція для держбезпеки. Довіра до неї це величезний плюс для всієї країни, якою не мож так нехтувати.
Він вирішив на вечір перед Івана Купала анекдоти про Єрмака-Зеленського-Гордона по-розказувати.
Веселий сьогодні Малюк - розважається - цікавий тролінг влаштував...