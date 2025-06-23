Малюк: Стерненко стал мишенью РФ из-за срыва планов создания "Бессарабской народной республики" в 2014 году

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что волонтер Сергей Стерненко стал объектом покушения со стороны российских спецслужб из-за своей ключевой роли в срыве планов Москвы по созданию так называемой "Бессарабской народной республики" в Одессе в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сергей поставил на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более чем 600 подразделений. Стерненко - лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны нашим военным. И второе мая - тот день, когда его хотели ликвидировать. Это определенный символический день для врага и, вместе с тем, для нас. Сергей был один из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году", - сказал Малюк.

По словам главы СБУ, нападение 2 мая совершила женщина, которая открыла огонь в спину волонтеру прямо у подъезда его дома. Вместе со Стерненко был его помощник и сотрудник спецподразделения СБУ "Альфа", который мгновенно среагировал, выбил пистолет и задержал нападавшую. Выяснилось, что она арендовала квартиру рядом и была уже известна спецслужбам - на момент задержания на нее уже поступила оперативная ориентировка.

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"ФСБ на полчаса нас опережала, но мы это перекрыли за счет поднятия уровня физической безопасности против кинетического удара", - отметил Малюк. По его словам, предотвращение убийства стало возможным благодаря системной работе Службы безопасности.

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

2 мая подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения без права внесения залога.

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