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Новости Нападение на Стерненко
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Малюк: Стерненко стал мишенью РФ из-за срыва планов создания "Бессарабской народной республики" в 2014 году

сбу,малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что волонтер Сергей Стерненко стал объектом покушения со стороны российских спецслужб из-за своей ключевой роли в срыве планов Москвы по созданию так называемой "Бессарабской народной республики" в Одессе в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сергей поставил на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более чем 600 подразделений. Стерненко - лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны нашим военным. И второе мая - тот день, когда его хотели ликвидировать. Это определенный символический день для врага и, вместе с тем, для нас. Сергей был один из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году", - сказал Малюк.

По словам главы СБУ, нападение 2 мая совершила женщина, которая открыла огонь в спину волонтеру прямо у подъезда его дома. Вместе со Стерненко был его помощник и сотрудник спецподразделения СБУ "Альфа", который мгновенно среагировал, выбил пистолет и задержал нападавшую. Выяснилось, что она арендовала квартиру рядом и была уже известна спецслужбам - на момент задержания на нее уже поступила оперативная ориентировка.

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"ФСБ на полчаса нас опережала, но мы это перекрыли за счет поднятия уровня физической безопасности против кинетического удара", - отметил Малюк. По его словам, предотвращение убийства стало возможным благодаря системной работе Службы безопасности.

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

2 мая подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения без права внесения залога.

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Автор: 

СБУ (20120) Стерненко Сергей (406)


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Топ комментарии
+35
День *********** історій
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23.06.2025 17:16 Ответить
+23
Таке враження, що Малюк проводить операцію прикриття для російської агентури!
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23.06.2025 17:18 Ответить
+22
Сьогодні стендап Малюка? *****,ну нахрена,Василь?
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23.06.2025 17:16 Ответить
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замах постановочний,а земля кругла,Схоже ви кільканадцять разів забули пристібнутися.
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23.06.2025 22:09 Ответить
нащо мені пристібатися, я ж очевидні речі як то замах на стерненка не вважаю вигадкою.
очевидно ж що замах справжній але пізніше щоб вас повеселити стерненко вигадав історію що замах фейковий а ви і повірили.)))
от же ж стерненко, от же сучий син.))
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23.06.2025 22:14 Ответить
Якийсь цирк. Як не стерненко так бігус.
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23.06.2025 20:04 Ответить
Покажіть Малюку карту чи мапу! Де Одеса, а де Бесарабія? Я вже мовчу про Буджак, де народився Стерненко...
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23.06.2025 21:32 Ответить
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