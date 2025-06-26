Подозреваемый в убийстве Фарион Зинченко собирал также данные о Филатове, Корбане и Стерненко. ФОТОрепортаж
В Шевченковском райсуде Львова на заседании по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион исследовали содержимое мобильного телефона обвиняемого Вячеслава Зинченко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Среди изъятых материалов - изображения с нацистской и российской символикой, скриншоты карт Львова, фото оружия, переписка о приобретении пистолетов и PDF-досье на погибшую.
Кроме этого, после убийства на телефоне появилось высмеивающее изображение Фарион, а в облачном хранилище найден файл из ее досье, датированный 6 марта. Там указаны личные данные и место работы. Сходные досье были на Стерненко, Филатова и Корбана.
Прокурор зачитал сообщения, в которых Зинченко под ником "Параноик" покупал стартовый пистолет Stalker 2914 с целью переработки. Также были приобретены другие модели пистолетов, в частности, уже переработанные. Выявлены также заметки о методах слежения, избегания задержания и списке необходимого для этого снаряжения.
Следующее заседание по делу назначено на 21 июля в 11.00.
Как сообщает Суспільне, речь идет о более 8 тысяч скриншотов с отметками на картах Львова, в частности - с адресом, где проживала Ирина Фарион. Обнаружены также изображения со свастикой, Гитлером, логотипом ФСБ, "Z"-символикой, георгиевской лентой и прочее - сам Зинченко назвал это "мемами".
Кроме этого, после убийства на телефоне появилось изображение, высмеивающее Фарион, а в облачном хранилище найден файл с ее досье, датированный 6 марта. Там указаны личные данные и место работы. Похожие досье были на Стерненко, Филатова и Корбана.
Прокурор зачитал сообщения, в которых Зинченко под ником "Параноик" покупал стартовый пистолет Stalker 2914 с целью переделки. Также были приобретены другие модели пистолетов, в том числе уже переделанные. Обнаружены также заметки о методах слежки, избежание задержания и список необходимого для этого снаряжения.
Следующее заседание по делу назначено на 21 июля в 11:00.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.
Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.
Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.
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А чого список не повний? А де досьє на Діму
ГондГордона, брата дєрьмака.... та інших мєгапатріотів?
Dima_reborn:
Ааахахаха, ну не может же банк, основанный бывшими топами Привата использоваться в мутных схемах! Твердо и четко - НЕ-МО-ЖЕТ!
За перші 30 хвилин збору «на ядерку», який запустили о першій ночі, люди встигли задонатити два мільйони гривень…
Підсумки: До збору «на ядерку» загалом долучилися 127 357 людей. Усю суму - понад 27 мільйонів гривень - Олег Гороховський переказав на збір ............................
Сергія Стерненка на FPV- дрони.
Головним волонтЬором країни призначено стерненка.
Досье - это страница в Википедии?
Хоча,якщо дослідити вміст телефона кожного,то виявиться чимало цікавого.
***...на основі пристрою роблять вже кримінальні висновки,що буцімто живем в півнч.кореї,так докази є якісь,а чи лише припущення,як по Антоненку, Червінському.
По останньому замаху на шерненка,люди вже взнали як і для чого проробляють постановки.