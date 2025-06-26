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Новости Фото Убийство Фарион
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Подозреваемый в убийстве Фарион Зинченко собирал также данные о Филатове, Корбане и Стерненко. ФОТОрепортаж

В Шевченковском райсуде Львова на заседании по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион исследовали содержимое мобильного телефона обвиняемого Вячеслава Зинченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Суд по делу об убийстве Фарион

Среди изъятых материалов - изображения с нацистской и российской символикой, скриншоты карт Львова, фото оружия, переписка о приобретении пистолетов и PDF-досье на погибшую.

Кроме этого, после убийства на телефоне появилось высмеивающее изображение Фарион, а в облачном хранилище найден файл из ее досье, датированный 6 марта. Там указаны личные данные и место работы. Сходные досье были на Стерненко, Филатова и Корбана.

Прокурор зачитал сообщения, в которых Зинченко под ником "Параноик" покупал стартовый пистолет Stalker 2914 с целью переработки. Также были приобретены другие модели пистолетов, в частности, уже переработанные. Выявлены также заметки о методах слежения, избегания задержания и списке необходимого для этого снаряжения.

Следующее заседание по делу назначено на 21 июля в 11.00.

Как сообщает Суспільне, речь идет о более 8 тысяч скриншотов с отметками на картах Львова, в частности - с адресом, где проживала Ирина Фарион. Обнаружены также изображения со свастикой, Гитлером, логотипом ФСБ, "Z"-символикой, георгиевской лентой и прочее - сам Зинченко назвал это "мемами".

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Суд по делу об убийстве Фарион
Суд по делу об убийстве Фарион
Суд по делу об убийстве Фарион

Кроме этого, после убийства на телефоне появилось изображение, высмеивающее Фарион, а в облачном хранилище найден файл с ее досье, датированный 6 марта. Там указаны личные данные и место работы. Похожие досье были на Стерненко, Филатова и Корбана.

Прокурор зачитал сообщения, в которых Зинченко под ником "Параноик" покупал стартовый пистолет Stalker 2914 с целью переделки. Также были приобретены другие модели пистолетов, в том числе уже переделанные. Обнаружены также заметки о методах слежки, избежание задержания и список необходимого для этого снаряжения.

Следующее заседание по делу назначено на 21 июля в 11:00.

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Суд по делу об убийстве Фарион
Суд по делу об убийстве Фарион
Суд по делу об убийстве Фарион

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Суд по делу об убийстве Фарион
Суд по делу об убийстве Фарион
Суд по делу об убийстве Фарион

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

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Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Львовская ОВА просит Зеленского присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно

Автор: 

Корбан Геннадий (549) убийство (6521) Фарион Ирина (386) Филатов Борис (563) Стерненко Сергей (407)


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Топ комментарии
+33
Це що ,рік пішов на дослідження телефону?
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26.06.2025 17:34 Ответить
+32
Вата все одно буде волати про підставу нашего мальчика😵‍💫
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26.06.2025 17:28 Ответить
+30
У слідства є докази ?
Якщо вилучити телефон судді, то на ньому через півроку можна і не таке знайти ...
Зброя з якої стріляли є ? Нема ...
Ексгумація тіла для вилучення кулі проведена ? Ні
Чому не відпрацьовується чисто побутова версія ?
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26.06.2025 17:34 Ответить
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Страница 3 из 3
.....а в хмарному сховищі знайдено файл з її досьє, датований 6 березня. Там зазначено особисті дані та місце роботи. Схожі досьє були на Стерненка, Філатова та Корбана.

А чого список не повний? А де досьє на Діму Гонд Гордона, брата дєрьмака.... та інших мєгапатріотів?
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26.06.2025 21:51 Ответить
Він за Корбаном аж до Ізраїлю їздив?
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27.06.2025 12:08 Ответить
А може йому Моссад досьє вислав
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27.06.2025 13:33 Ответить
А на портнова знайшли що небудь???
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26.06.2025 21:52 Ответить
от бляха, це він 100-500%
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26.06.2025 23:52 Ответить
то зінченко - кабальєро на мотоциклі?))))
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27.06.2025 11:23 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Dima_reborn:
Ааахахаха, ну не может же банк, основанный бывшими топами Привата использоваться в мутных схемах! Твердо и четко - НЕ-МО-ЖЕТ!
За перші 30 хвилин збору «на ядерку», який запустили о першій ночі, люди встигли задонатити два мільйони гривень…
Підсумки: До збору «на ядерку» загалом долучилися 127 357 людей. Усю суму - понад 27 мільйонів гривень - Олег Гороховський переказав на збір ............................
Сергія Стерненка на FPV- дрони.

Головним волонтЬором країни призначено стерненка.
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26.06.2025 21:54 Ответить
Там указаны личные данные и место работы Источник: https://censor.net/ru/p3560144
Досье - это страница в Википедии?
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26.06.2025 22:21 Ответить
ХРЕНОВО СОБИРАЛ!ШТИРЛИЦА НЕ СМОТРЕЛ!А ПО СУТИ ОНИ ВСЕ НЕ СВЯТЫЕ!!!
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26.06.2025 23:23 Ответить
Дивно, що не було досьє на зеленського. 100500 замах.
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26.06.2025 23:37 Ответить
Та шо ж ви потужні плани розкрили😁
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27.06.2025 00:05 Ответить
Если нет доказательств, то просто рассказывай какой подозреваемый плохой человек. Только какое это отношение имеет к убийству непонятно.
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27.06.2025 00:03 Ответить
Бути публічним блогером - небезпечно! Доля Ірини Фаріон тому підтвердження!
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27.06.2025 06:58 Ответить
а на гордона та ненародженого брата єрмака? як жеж без них
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27.06.2025 07:30 Ответить
Ну самі на себе не вийшли в результаті тай добре.
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27.06.2025 07:43 Ответить
Залишається лише доказати на суді,що всі ці матеріали є власністю самого Зінченка і що скаже на то адвокат.
Хоча,якщо дослідити вміст телефона кожного,то виявиться чимало цікавого.
***...на основі пристрою роблять вже кримінальні висновки,що буцімто живем в півнч.кореї,так докази є якісь,а чи лише припущення,як по Антоненку, Червінському.
По останньому замаху на шерненка,люди вже взнали як і для чого проробляють постановки.
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27.06.2025 08:52 Ответить
поліція ще не відмилася від справи шеремета, не вибачилася перед людми, яких мордували. і знов те ж саме.
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27.06.2025 11:24 Ответить
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