Обвинувачений у вбивстві Фаріон Зінченко збирав також дані про Філатова, Корбана та Стерненка. ФОТОрепортаж

У Шевченківському райсуді Львова на засіданні у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон дослідили вміст мобільного телефона обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Серед вилучених матеріалів - зображення з нацистською та російською символікою, скриншоти карт Львова, фото зброї, листування щодо придбання пістолетів і PDF-досьє на загиблу.

Як повідомляє Суспільне, йдеться про понад 8 тисяч скриншотів з позначками на картах Львова, зокрема з адресою, де проживала Ірина Фаріон. Виявлено також зображення зі свастикою, Гітлером, логотипом ФСБ, "Z"-символікою, георгіївською стрічкою та інше - сам Зінченко назвав це "мемами".

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Окрім цього, після вбивства на телефоні з’явилося зображення, що висміює Фаріон, а в хмарному сховищі знайдено файл з її досьє, датований 6 березня. Там зазначено особисті дані та місце роботи. Схожі досьє були на Стерненка, Філатова та Корбана.

Прокурор зачитав повідомлення, в яких Зінченко під ніком "Параноїк" купував стартовий пістолет Stalker 2914 з метою переробки. Також були придбані інші моделі пістолетів, зокрема вже перероблені. Виявлено також нотатки про методи стеження, уникнення затримання та список необхідного для цього спорядження.

Наступне засідання у справі призначене на 21 липня об 11:00.

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

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Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

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