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Новини Фото Вбивство Фаріон
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Обвинувачений у вбивстві Фаріон Зінченко збирав також дані про Філатова, Корбана та Стерненка. ФОТОрепортаж

У Шевченківському райсуді Львова на засіданні у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон дослідили вміст мобільного телефона обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Суд у справі про вбивство Фаріон

Серед вилучених матеріалів - зображення з нацистською та російською символікою, скриншоти карт Львова, фото зброї, листування щодо придбання пістолетів і PDF-досьє на загиблу.

Як повідомляє Суспільне, йдеться про понад 8 тисяч скриншотів з позначками на картах Львова, зокрема з адресою, де проживала Ірина Фаріон. Виявлено також зображення зі свастикою, Гітлером, логотипом ФСБ, "Z"-символікою, георгіївською стрічкою та інше - сам Зінченко назвав це "мемами".

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Суд у справі про вбивство Фаріон
Суд у справі про вбивство Фаріон
Суд у справі про вбивство Фаріон

Окрім цього, після вбивства на телефоні з’явилося зображення, що висміює Фаріон, а в хмарному сховищі знайдено файл з її досьє, датований 6 березня. Там зазначено особисті дані та місце роботи. Схожі досьє були на Стерненка, Філатова та Корбана.

Прокурор зачитав повідомлення, в яких Зінченко під ніком "Параноїк" купував стартовий пістолет Stalker 2914 з метою переробки. Також були придбані інші моделі пістолетів, зокрема вже перероблені. Виявлено також нотатки про методи стеження, уникнення затримання та список необхідного для цього спорядження.

Наступне засідання у справі призначене на 21 липня об 11:00.

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Суд у справі про вбивство Фаріон
Суд у справі про вбивство Фаріон
Суд у справі про вбивство Фаріон

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Суд у справі про вбивство Фаріон
Суд у справі про вбивство Фаріон
Суд у справі про вбивство Фаріон

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

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Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

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Автор: 

Корбан Геннадій (190) вбивство (3125) Фаріон Ірина (114) Філатов Борис (465) Стерненко Сергій (397)


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Топ коментарі
+33
Це що ,рік пішов на дослідження телефону?
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26.06.2025 17:34 Відповісти
+32
Вата все одно буде волати про підставу нашего мальчика😵‍💫
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26.06.2025 17:28 Відповісти
+30
У слідства є докази ?
Якщо вилучити телефон судді, то на ньому через півроку можна і не таке знайти ...
Зброя з якої стріляли є ? Нема ...
Ексгумація тіла для вилучення кулі проведена ? Ні
Чому не відпрацьовується чисто побутова версія ?
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26.06.2025 17:34 Відповісти
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.....а в хмарному сховищі знайдено файл з її досьє, датований 6 березня. Там зазначено особисті дані та місце роботи. Схожі досьє були на Стерненка, Філатова та Корбана.

А чого список не повний? А де досьє на Діму Гонд Гордона, брата дєрьмака.... та інших мєгапатріотів?
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26.06.2025 21:51 Відповісти
Він за Корбаном аж до Ізраїлю їздив?
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27.06.2025 12:08 Відповісти
А може йому Моссад досьє вислав
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27.06.2025 13:33 Відповісти
А на портнова знайшли що небудь???
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26.06.2025 21:52 Відповісти
от бляха, це він 100-500%
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26.06.2025 23:52 Відповісти
то зінченко - кабальєро на мотоциклі?))))
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27.06.2025 11:23 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Dima_reborn:
Ааахахаха, ну не может же банк, основанный бывшими топами Привата использоваться в мутных схемах! Твердо и четко - НЕ-МО-ЖЕТ!
За перші 30 хвилин збору «на ядерку», який запустили о першій ночі, люди встигли задонатити два мільйони гривень…
Підсумки: До збору «на ядерку» загалом долучилися 127 357 людей. Усю суму - понад 27 мільйонів гривень - Олег Гороховський переказав на збір ............................
Сергія Стерненка на FPV- дрони.

Головним волонтЬором країни призначено стерненка.
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26.06.2025 21:54 Відповісти
Там указаны личные данные и место работы Источник: https://censor.net/ru/p3560144
Досье - это страница в Википедии?
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26.06.2025 22:21 Відповісти
ХРЕНОВО СОБИРАЛ!ШТИРЛИЦА НЕ СМОТРЕЛ!А ПО СУТИ ОНИ ВСЕ НЕ СВЯТЫЕ!!!
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26.06.2025 23:23 Відповісти
Дивно, що не було досьє на зеленського. 100500 замах.
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26.06.2025 23:37 Відповісти
Та шо ж ви потужні плани розкрили😁
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27.06.2025 00:05 Відповісти
Если нет доказательств, то просто рассказывай какой подозреваемый плохой человек. Только какое это отношение имеет к убийству непонятно.
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27.06.2025 00:03 Відповісти
Бути публічним блогером - небезпечно! Доля Ірини Фаріон тому підтвердження!
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27.06.2025 06:58 Відповісти
а на гордона та ненародженого брата єрмака? як жеж без них
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27.06.2025 07:30 Відповісти
Ну самі на себе не вийшли в результаті тай добре.
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27.06.2025 07:43 Відповісти
Залишається лише доказати на суді,що всі ці матеріали є власністю самого Зінченка і що скаже на то адвокат.
Хоча,якщо дослідити вміст телефона кожного,то виявиться чимало цікавого.
***...на основі пристрою роблять вже кримінальні висновки,що буцімто живем в півнч.кореї,так докази є якісь,а чи лише припущення,як по Антоненку, Червінському.
По останньому замаху на шерненка,люди вже взнали як і для чого проробляють постановки.
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27.06.2025 08:52 Відповісти
поліція ще не відмилася від справи шеремета, не вибачилася перед людми, яких мордували. і знов те ж саме.
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27.06.2025 11:24 Відповісти
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