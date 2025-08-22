РУС
2 918 44

Плохо отзывалась о русскоязычных: обвиняемый в убийстве Фарион рассказал сокамернику, почему совершил преступление

Убийство Фарион Зинченко рассказал, почему совершил преступление

На заседании суда по делу об убийстве Ирины Фарион зачитали запись разговора обвиняемого Вячеслава Зинченко и его сокамерника, где тот рассказал, почему совершил убийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Прокурор Дмитрий Петлеваный зачитал запись, которая в оригинале звучала на русском:

- Малый, ты скажи, ты что-то получил с этого?

- Нет.

- Да, а на*** ты сидишь, на*** ты подписывался на это все, если даже не получил денег? Ну сделали работу, убили человека, я понял, ну, кассу дали, или вы там на почве патриотизма это сделали?

- На почве личной неприязни.

- На почве личной неприязни? Да ну на*** б****. - Это же насколько надо быть... Ты же даже с ней не был знаком

- Ну да.

- Ну какая может быть личная неприязнь? Или ты имеешь в виду неприязнь, что она так выступала, что такая точка зрения у нее была или как? Что ты понимаешь как личную неприязнь?

- Конкретно к ней плохо относился.

- А почему? Что она тебе плохого сделала?

- Она высказывалась плохо.

- Высказывалась плохо о ком, о чем?

- В мой адрес.

- В твой адрес?

- Не конкретно в мой адрес.

- А в чей?

- Русскоязычных.

После этого Зинченко сказал, что это доказательство нельзя принимать во внимание.

Читайте также: Нацполиция по сбору обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко: не получена информация о подготовке к преступлениям

"Это доказательство недопустимо. Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отстали, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили", - отметил он.

Адвокат обвиняемого заявил, что Зинченко должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с его клиентом.

После этого должны были перейти к допросу потерпевших. Сторона защиты попросила о дополнительном времени, чтобы подготовиться к допросу. Коллегия судей назначила перерыв в судебном заседании.

Читайте: Обвиняемый в убийстве Фарион Зинченко собирал также данные о Филатове, Корбане и Стерненко. ФОТОрепортаж

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион молодой человек 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов - Клименко: Почему я не был предупрежден о досье Зинченко на меня? Это может быть список на уничтожение

убийство (6552) Фарион Ирина (387)
+8
Провокація !
Рік триває "суд" і так і нічого не можуть довести ?
А взагалі - Зінченку треба подавати позов до ЄСПЛ
22.08.2025 15:03 Ответить
22.08.2025 15:03 Ответить
+8
Рано чи пізно все одно доведеться відпустити хлопця за відсутності реальних доказів, і подібні ганебні провокації це тільки підтверджують. А хлопцю раджу подавати позов до ЄСПЛ та робити запит на політичний притулок.
22.08.2025 15:10 Ответить
22.08.2025 15:10 Ответить
+5
Якась маячня.
22.08.2025 15:04 Ответить
22.08.2025 15:04 Ответить
Провокація !
Рік триває "суд" і так і нічого не можуть довести ?
А взагалі - Зінченку треба подавати позов до ЄСПЛ
22.08.2025 15:03 Ответить
22.08.2025 15:03 Ответить
обов'язково подасть через 15 років . зате що на зоні змушували розмовляти українською .
22.08.2025 15:11 Ответить
22.08.2025 15:11 Ответить
там где вы учились они преподавали.
Вам пример рифмастера и девок.
Проходит суд. Рифмастера оправдывают. Он подает встречный иск. Рассматривают все инстанции. Верховный суд отклоняет и только тогда ЕСПЧ понимает заявление к рассмотрению.
Но. Дело против рифмастера, просто, остановлено/отложено. Он не оправдан. Он не пострадавший от судебного произвола
22.08.2025 15:23 Ответить
22.08.2025 15:23 Ответить
Якась маячня.
22.08.2025 15:04 Ответить
22.08.2025 15:04 Ответить
А "співкамерник" - "підсадний"?
22.08.2025 15:06 Ответить
22.08.2025 15:06 Ответить
Схоже, що так.

"Адвокат обвинуваченого заявив, що Зінченко мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом."

22.08.2025 15:08 Ответить
22.08.2025 15:08 Ответить
22.08.2025 15:08 Ответить
за які заслуги один в номері? може він ще і готелі повинен жити?
22.08.2025 15:17 Ответить
22.08.2025 15:17 Ответить
Це робиться не за бажанням затриманого. Напевно, він перебував один в камері довший час, а поява якось сусіда біля нього стала несподіванкою для адвоката.
22.08.2025 15:38 Ответить
22.08.2025 15:38 Ответить
Так, ментовська шістка.
22.08.2025 15:28 Ответить
22.08.2025 15:28 Ответить
Це не може бути доказом. По що детально і написано в цій статті.
22.08.2025 15:07 Ответить
22.08.2025 15:07 Ответить
Таке враження, що якийсь Аваков підсадив чудака, відразу видно руку "майстра"
22.08.2025 15:08 Ответить
22.08.2025 15:08 Ответить
Те що Фаріон свідомо чи несвідомо поширювала всякі кацапські наративи то факт, але за це її слід було би посадити за грати, а не вбивати!
22.08.2025 15:10 Ответить
22.08.2025 15:10 Ответить
розкажи ляхам про волинську різню патріот забугорний .
22.08.2025 15:13 Ответить
22.08.2025 15:13 Ответить
*********** сам ти ***** лях!
22.08.2025 15:40 Ответить
22.08.2025 15:40 Ответить
22.08.2025 15:43 Ответить
22.08.2025 15:43 Ответить
в мене може з'явитись особиста неприязнь до тебе !
22.08.2025 15:45 Ответить
22.08.2025 15:45 Ответить
Українська мова - це кацапський наратив?...
22.08.2025 15:18 Ответить
22.08.2025 15:18 Ответить
Кацапський наратив - це під час війни розколювати суспільство чутливими темами, а не українська мова!
22.08.2025 15:42 Ответить
22.08.2025 15:42 Ответить
Перелік цих чутливих тем можна?
22.08.2025 15:47 Ответить
22.08.2025 15:47 Ответить
він не хоче, щоб йому забороняли читати пушкіна в бомбосховищі. І слухати руську попсу піл обстрілами. Саме таких як михайловский кацапи лізуть сюди захищати.
22.08.2025 16:15 Ответить
22.08.2025 16:15 Ответить
Рано чи пізно все одно доведеться відпустити хлопця за відсутності реальних доказів, і подібні ганебні провокації це тільки підтверджують. А хлопцю раджу подавати позов до ЄСПЛ та робити запит на політичний притулок.
22.08.2025 15:10 Ответить
22.08.2025 15:10 Ответить
Дуже нагадує справу Шеремета
22.08.2025 15:21 Ответить
22.08.2025 15:21 Ответить
Таких потрібно присипляти. Або тримати в одиночці довічно і викинути ключі від камери. Ні про яке "перевиховання" навіть мови бути не може. Тому найкраще б з ним розібрались китайці. Відгодували, провели детоксикацію і пустили б на органи для членів КПК.
22.08.2025 15:36 Ответить
22.08.2025 15:36 Ответить
Брехня і провокація, який нафіг сам на грунті неприязні?
22.08.2025 15:10 Ответить
22.08.2025 15:10 Ответить
Все це смердить мусорським бєспрєдєлом... Оце пацан сидів собі вдома. в футбол грав і тут раптом захотів фаріон замочіть...
22.08.2025 15:16 Ответить
22.08.2025 15:16 Ответить
ага...приїхав до Львова,сидів під її будинком у клоунському наряді....і не вбивав.. що ти верзеш,недалекий бевзь?
22.08.2025 15:19 Ответить
22.08.2025 15:19 Ответить
сидів під її будинком у клоунському наряді
Угу - саме так кілери , весь час , і вдягаються ... правда ?
22.08.2025 15:22 Ответить
22.08.2025 15:22 Ответить
Зразу було зрозуміло,що цей Зінка вбивця. Всі факти було за це. Ну і ,зрештою,чувачка таки підловили....Зрозуміло,що застосували старий як світ спосіб з підсадним але в такого роду справах це прийнятне.Цікаво інше: була передача про групу підтримки цього дуріка,ця група голосно кричить,репетує перед судом,завиває на камери щоб звільнили невинну дитину....але журналісти вичислили ,що фінансує ці завивання якась чувіха,що живе за кордоном. Причому,фінансує непогано,група купує дуріку щоденні передачі (ікра,червона риба,ковбаси,шоколад) і сама щоденно збирається на колективнв застілля,тим більше цим бабам треба десь жити у чужому місці,їсти,спати,пардон міняти несвіжі труси на свіжі тощо. Тік-ток і Ютуб засмічені роликами про невинну дитину,це все гроші...
22.08.2025 15:16 Ответить
22.08.2025 15:16 Ответить
Для кого прийнятно і яким законом передбачена ця" прийнятність"???

Все, що не передбачено законом, не може бути визнано як доказ на суді.
22.08.2025 15:27 Ответить
22.08.2025 15:27 Ответить
Про передачі у СІЗО: на місяць дозволено усього 30 кг передач
22.08.2025 15:28 Ответить
22.08.2025 15:28 Ответить
Люблю дивитися кримінальну документалістику. У маніяків завжди багато жінок прихильниць. Деякі намагаючись врятувати маніяків самі сідають у в'язницю на довгі роки. Цей феномен криється в древних жіночих інстинктах.
22.08.2025 15:30 Ответить
22.08.2025 15:30 Ответить
Сказочник.
22.08.2025 15:30 Ответить
22.08.2025 15:30 Ответить
Всім, це кому. Таким же дебілами які слини пускають на фаріоншу і подібне радиКАЛьне сміття.
22.08.2025 15:40 Ответить
22.08.2025 15:40 Ответить
треба його на опити здати, для життя це чмо непридатне
22.08.2025 15:23 Ответить
22.08.2025 15:23 Ответить
Спікамерник - підставна ментовська шістка.
22.08.2025 15:25 Ответить
22.08.2025 15:25 Ответить
А його тягнув за язик?
22.08.2025 15:47 Ответить
22.08.2025 15:47 Ответить
Очевидно з доказами там повний швах, якщо розмову з підсадним співкамерником намагаються видати за доказ прямо в суді.
А якби він сказав щось типу "Я є-бав цю владу в очко", тоді що? Додали б до справи епізод згвалтування Зеленського в неприродній спосіб?
22.08.2025 15:36 Ответить
22.08.2025 15:36 Ответить
Фаріон провокувала протистояння в Україні.
22.08.2025 15:39 Ответить
22.08.2025 15:39 Ответить
Треба бути абсолютним довбойолопом, щоб не бачити, що протистояння груп населення було і до Фаріон, і при її житті, і зараз, коли так названі інтернаціоналісти руками йолопа з Дніпра вбили її.
22.08.2025 16:04 Ответить
22.08.2025 16:04 Ответить
протистояння провокували ті, хто розстріляв "Небесну Сотню"

Фаріон відстоювала гідність того краю, з якого почалася вся Русь, і там де Русь відновилася після монгольської навали

критику від своїх треба терпіти, а не вбивати за це

порядку в Україні не буде поки Президентом не стане патріот з Західної України - це кажу я, східняк !
22.08.2025 16:05 Ответить
22.08.2025 16:05 Ответить
А от і "опчєствєнниє аблакати" убивця вибігли на сцену - Обліковий Запис #597212 , Dmitry Mosendz #601265 , Дмитро Михайловський та інший непотріб.
22.08.2025 16:01 Ответить
22.08.2025 16:01 Ответить
 
 