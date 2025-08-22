Плохо отзывалась о русскоязычных: обвиняемый в убийстве Фарион рассказал сокамернику, почему совершил преступление

На заседании суда по делу об убийстве Ирины Фарион зачитали запись разговора обвиняемого Вячеслава Зинченко и его сокамерника, где тот рассказал, почему совершил убийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Прокурор Дмитрий Петлеваный зачитал запись, которая в оригинале звучала на русском:

- Малый, ты скажи, ты что-то получил с этого? - Нет. - Да, а на*** ты сидишь, на*** ты подписывался на это все, если даже не получил денег? Ну сделали работу, убили человека, я понял, ну, кассу дали, или вы там на почве патриотизма это сделали? - На почве личной неприязни. - На почве личной неприязни? Да ну на*** б****. - Это же насколько надо быть... Ты же даже с ней не был знаком - Ну да. - Ну какая может быть личная неприязнь? Или ты имеешь в виду неприязнь, что она так выступала, что такая точка зрения у нее была или как? Что ты понимаешь как личную неприязнь? - Конкретно к ней плохо относился. - А почему? Что она тебе плохого сделала? - Она высказывалась плохо. - Высказывалась плохо о ком, о чем? - В мой адрес. - В твой адрес? - Не конкретно в мой адрес. - А в чей? - Русскоязычных.

После этого Зинченко сказал, что это доказательство нельзя принимать во внимание.

Читайте также: Нацполиция по сбору обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко: не получена информация о подготовке к преступлениям

"Это доказательство недопустимо. Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отстали, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили", - отметил он.

Адвокат обвиняемого заявил, что Зинченко должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с его клиентом.

После этого должны были перейти к допросу потерпевших. Сторона защиты попросила о дополнительном времени, чтобы подготовиться к допросу. Коллегия судей назначила перерыв в судебном заседании.

Читайте: Обвиняемый в убийстве Фарион Зинченко собирал также данные о Филатове, Корбане и Стерненко. ФОТОрепортаж

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион молодой человек 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов - Клименко: Почему я не был предупрежден о досье Зинченко на меня? Это может быть список на уничтожение