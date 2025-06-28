Филатов - Клименко: Почему я не был предупрежден о досье Зинченко на меня? Это может быть список на уничтожение
В телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко нашли досье на ряд лиц, в том числе и на мэра Днепра Бориса Фалитова. Он просит главу МВД Игоря Клименко отреагировать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Филатова в соцсети фейсбук.
По словам Филатова, факт наличия досье может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан Украины, которые подлежали физическому уничтожению.
Поэтому Филатов лично обращается за комментарием к министру МВД Игорю Клименко.
"Это может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан Украины, которые подлежат физическому уничтожению. И, как оказалось, в этот перечень внесен также и я. После получения этой информации, которая всколыхнула общество, я, проанализировав ее, а также другие данные, решил обратиться к Вам (Клименко. - Ред.), как к руководителю МВД Украины, чтобы изложить некоторые общеизвестные факты и получить от вас соответствующий комментарий",- отметил он.
Мэр Днепра уточнил, что утром 13 марта 2025 года трое неизвестных, которые были одеты в форму сотрудников корпорации ДТЭК, прибыли на автомобиле Volkswagen с поддельным госномером АР3524ІВ и "незаконно установили камеру видеонаблюдения" возле его офиса.
"19 марта о факте незаконной установки камеры видеонаблюдения были уведомлены уполномоченные лица МВД Украины. Впрочем, по сей день никакой реакции на это нет. Однако именно сейчас - благодаря обнародованной накануне в СМИ информации о ходе указанного судебного заседания - мне стало точно понятно, с какой целью это тогда делалось", - добавляет он.
Также Филатов напомнил, что 1 мая на блогера и общественного деятеля Сергея Стерненко, досье на которого тоже содержалось в смартфоне Зинченко, совершили покушение.
"Анализируя вышеуказанные события, невозможно прийти к другому выводу, кроме как о том, что все указанные события связаны между собой. И после обнародования информации о наличии ряда досье на известных лиц этот вывод очевиден. Основной задачей правоохранительных органов является защита законности и правопорядка, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, борьба с преступностью, а также предотвращение и профилактика правонарушений. Заниматься этим, на основании закона, должны лица, находящиеся на службе", - отмечает Филатов.
Именно поэтому он обратился к Клименко с просьбой предоставить информацию о том, почему он не был заранее предупрежден работниками МВД Украины о наличии досье на него у обвиняемого в убийстве Фарион.
"Почему я, как гражданин Украины и городской голова миллионного прифронтового города, не был предупрежден работниками МВД Украины о наличии в отношении меня досье у Зинченко?
Почему этого не произошло ни после получения данной информации во время проведения досудебного расследования, ни после покушения на Сергея Стерненко, который также был фигурантом в этом досье, что непосредственно несло потенциальную угрозу возможного посягательства на мою жизнь? Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, которые присутствовали во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов, в чьи обязанности входят профилактика и предотвращение преступлений?", - поднимает вопрос он.
Напомним, накануне в Нацполиции заявили, что в деле о сборе обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета.
Ранее сообщалось, что на заседании по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион исследовали содержимое мобильного телефона обвиняемого Вячеслава Зинченко. В облачном хранилище найден файл с досье на Фарион, датированный 6 марта. Там указаны личные данные и место работы. Похожие досье были на Стерненко, Филатова и Корбана.
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это все буквы одного алфавита с, ф, ш, щ. но я б на месте филатова не парился. на ф фарион.
Філатов розповідає ,що нам всім треба стати раком і очікувати "визволителей" з рашки.
Послухайте цей треш з перших днів війни. Філатов така ж сама зелена потвора як і всі з цього зрадницького шапіто.
це не знає лише той хто вчора з марсу.
фсб не стане прибирати свого ж ждуна.
отже, ще один доказ що хлоп діяв сам.
Чому я не сокіл? (с)
Чи є життя на Марсі?
Хто забив Бернажу?
Про це повідомив проросійський композитор Володимир Бистряков.
У 2022 році Бережна написала листа до ООН з фейками про Україну, виступала на росТБ і допомагала ворогу під час вторгнення.
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А то что своя шкура ближе к телу ,так это у каждого второго,
если он не первый Ибо это не прихоти а по сути человеческой!
И воздаст боженька каждому по делам его
Бо не той тепер Миргород,. Хорол-річка не та