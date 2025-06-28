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Новости Убийство Фарион
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Филатов - Клименко: Почему я не был предупрежден о досье Зинченко на меня? Это может быть список на уничтожение

Борис Филатов

В телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко нашли досье на ряд лиц, в том числе и на мэра Днепра Бориса Фалитова. Он просит главу МВД Игоря Клименко отреагировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Филатова в соцсети фейсбук.

По словам Филатова, факт наличия досье может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан Украины, которые подлежали физическому уничтожению.

Поэтому Филатов лично обращается за комментарием к министру МВД Игорю Клименко.

"Это может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан Украины, которые подлежат физическому уничтожению. И, как оказалось, в этот перечень внесен также и я. После получения этой информации, которая всколыхнула общество, я, проанализировав ее, а также другие данные, решил обратиться к Вам (Клименко. - Ред.), как к руководителю МВД Украины, чтобы изложить некоторые общеизвестные факты и получить от вас соответствующий комментарий",- отметил он.

Мэр Днепра уточнил, что утром 13 марта 2025 года трое неизвестных, которые были одеты в форму сотрудников корпорации ДТЭК, прибыли на автомобиле Volkswagen с поддельным госномером АР3524ІВ и "незаконно установили камеру видеонаблюдения" возле его офиса.

"19 марта о факте незаконной установки камеры видеонаблюдения были уведомлены уполномоченные лица МВД Украины. Впрочем, по сей день никакой реакции на это нет. Однако именно сейчас - благодаря обнародованной накануне в СМИ информации о ходе указанного судебного заседания - мне стало точно понятно, с какой целью это тогда делалось", - добавляет он.

Также Филатов напомнил, что 1 мая на блогера и общественного деятеля Сергея Стерненко, досье на которого тоже содержалось в смартфоне Зинченко, совершили покушение.

"Анализируя вышеуказанные события, невозможно прийти к другому выводу, кроме как о том, что все указанные события связаны между собой. И после обнародования информации о наличии ряда досье на известных лиц этот вывод очевиден. Основной задачей правоохранительных органов является защита законности и правопорядка, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, борьба с преступностью, а также предотвращение и профилактика правонарушений. Заниматься этим, на основании закона, должны лица, находящиеся на службе", - отмечает Филатов.

Также читайте: Обвиняемый в убийстве Фарион Зинченко собирал также данные о Филатове, Корбане и Стерненко. ФОТОрепортаж

Именно поэтому он обратился к Клименко с просьбой предоставить информацию о том, почему он не был заранее предупрежден работниками МВД Украины о наличии досье на него у обвиняемого в убийстве Фарион.

"Почему я, как гражданин Украины и городской голова миллионного прифронтового города, не был предупрежден работниками МВД Украины о наличии в отношении меня досье у Зинченко?

Почему этого не произошло ни после получения данной информации во время проведения досудебного расследования, ни после покушения на Сергея Стерненко, который также был фигурантом в этом досье, что непосредственно несло потенциальную угрозу возможного посягательства на мою жизнь? Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, которые присутствовали во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов, в чьи обязанности входят профилактика и предотвращение преступлений?", - поднимает вопрос он.

Напомним, накануне в Нацполиции заявили, что в деле о сборе обвиняемым в убийстве Фарион Зинченко данных о Филатове и Стерненко не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета.

Ранее сообщалось, что на заседании по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион исследовали содержимое мобильного телефона обвиняемого Вячеслава Зинченко. В облачном хранилище найден файл с досье на Фарион, датированный 6 марта. Там указаны личные данные и место работы. Похожие досье были на Стерненко, Филатова и Корбана.

Автор: 

убийство (6521) Фарион Ирина (385) Филатов Борис (563) Стерненко Сергей (407) Клименко Игорь (416)


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Топ комментарии
+26
Та цей список тиждень тому тільки склали.
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28.06.2025 14:53 Ответить
+10
філатов ждун.
це не знає лише той хто вчора з марсу.
фсб не стане прибирати свого ж ждуна.
отже, ще один доказ що хлоп діяв сам.
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28.06.2025 14:59 Ответить
+10
Ага.... і досьє на всіх мав. Вірю, вірю....
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28.06.2025 15:07 Ответить
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28.06.2025 14:50 Ответить
Невже цей пацанюра такий крутий перець?
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28.06.2025 14:52 Ответить
Бумага все стерпить
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28.06.2025 15:05 Ответить
Ага.... і досьє на всіх мав. Вірю, вірю....
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28.06.2025 15:07 Ответить
Еге ж... Всі забули про справу Шеремета і не бачать аналогій🥴
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28.06.2025 15:13 Ответить
а убийство щербаня!? совпадение, не думаю[
это все буквы одного алфавита с, ф, ш, щ. но я б на месте филатова не парился. на ф фарион.
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28.06.2025 17:51 Ответить
Та цей список тиждень тому тільки склали.
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28.06.2025 14:53 Ответить
бо це таємніца слідства
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28.06.2025 14:56 Ответить
Філатов розуміє, що він живе в кримінально-феодальній країні. "Па панятіям" йому мали злити цю інформацію
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28.06.2025 15:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IYjMqT3SjrA&t=70s

Філатов розповідає ,що нам всім треба стати раком і очікувати "визволителей" з рашки.
Послухайте цей треш з перших днів війни. Філатов така ж сама зелена потвора як і всі з цього зрадницького шапіто.
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28.06.2025 15:24 Ответить
Так, бачив...
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28.06.2025 15:56 Ответить
Пам'ятаю 'святу' трійцю: Коломойський, Філатов, Корбан.. . І це приплелили до Фаріон, як малограмотні кгбешники.
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28.06.2025 16:22 Ответить
філатов ждун.
це не знає лише той хто вчора з марсу.
фсб не стане прибирати свого ж ждуна.
отже, ще один доказ що хлоп діяв сам.
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28.06.2025 14:59 Ответить
Дніпряни іншої думки.
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28.06.2025 15:08 Ответить
вітання марсіянам!
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28.06.2025 15:16 Ответить
як і Харківяни допоки Допа з Гепою правили бал, як і одесити зі своїм трухою - вони теж "іншої" думки, аж поки до них не завітали парашинські ракети та дрони від "друзів-соратніків" тих мразот, яких вони чесно, демократично і абсолютно добровільно обрали. До речі, і 73 відсотка теж...так не думали у 19-му.
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28.06.2025 15:46 Ответить
Трахонов прямо в ці хвилини захищає пам'ятник пушкіну в Одесі.
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28.06.2025 16:45 Ответить
Чому я не був попереджений про досьє Зінченка на мене?

Чому я не сокіл? (с)
Чи є життя на Марсі?
Хто забив Бернажу?
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28.06.2025 15:03 Ответить
За Стерненка шось не чути - то був замах чи вистава
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28.06.2025 15:03 Ответить
«вторая часть Марлезонского балета»
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28.06.2025 15:07 Ответить
Шоу квартал 95.
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28.06.2025 15:18 Ответить
Виставу планували і виконували дилетанти з 95-го, тому очевидно що то була вистава.
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28.06.2025 16:46 Ответить
Монастирського нате зелупи і підірвали, щоб поставити свого квартального ручного мусора клименка. Те саме і з Залужним, - квартальна мразь вбити засцяла, знищили тільки близького соратника, а генерала в заслання. Смердюче квартальне кодло відробляє оманській договорняк.
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28.06.2025 15:17 Ответить
Там було трохи не так. З Залужним з'язались по мобільному з ОП, коли той був на фронті. Питання дріб'язкове, але через пару хвилин по місцю, де знаходивсь Залужний, прилетів Іскандер. Залужний отримав важке поранення голови. Співпадіння?
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28.06.2025 15:24 Ответить
Это из за травмы "головы" он людей в 2023 на мясо-контрнаступ кинул а потом по здоровью демобилизовался?))
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28.06.2025 16:18 Ответить
Ти за кого голосувало у 2019му? За Єрмака? То у свого Єрмака і питай тепер
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28.06.2025 17:46 Ответить
підкажіть цьому дятла з Дніпра, що це знайшли у телефоні людини, яка сидить у СІЗО! нехай філатов спить спокійно і не переживає за свою дупу!
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28.06.2025 15:18 Ответить
Всі дятли у яскравих колярах, а ти повністю зеленого коляру. Ти - вимираючий підвид, тебе берегти треба
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28.06.2025 15:27 Ответить
зазвичай я гімно намагаюся обходити, але ти нахезав сильно і від тебе смердить! ти зі своїм міром "оплот" тільки в іншому місці!
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28.06.2025 15:40 Ответить
Нічого не зрозумів, але це зайвий раз підтверджує, що ти рідкісний птах
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28.06.2025 16:09 Ответить
Дніпро, на чолі з мером, є форпостом супротиву російській навалі. Зєля, що працює президентом в ОП Козиря, дуже засмучений з цього приводу. В Омані вони про інше домовились. А Кліменко взяв під козирьок наказ і мовчить.
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28.06.2025 15:20 Ответить
Тебе чо за коменты спонсор Бори -Корбан доплачивает?))
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28.06.2025 16:16 Ответить
А що тобі поганого зробили люди, які в 2014му не пустили в Дніпро руцькій мір
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28.06.2025 17:42 Ответить
У них був телефон, але цю інформацію побачили тільки вчора-позавчора? На яких лохів це розраховано?
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28.06.2025 15:22 Ответить
*⚡Колаборантку Олену Бережну, засуджену до 14 років за держзраду, відпустили під заставу в 302 тис. грн через "стан здоров'я" на час розгляду апеляції.*

Про це повідомив проросійський композитор Володимир Бистряков.

У 2022 році Бережна написала листа до ООН з фейками про Україну, виступала на росТБ і допомагала ворогу під час вторгнення.

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viber://pa?chatURI=blyskavkabot
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28.06.2025 15:23 Ответить
Зелупи працюють.
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28.06.2025 15:24 Ответить
Зеля такий же !
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28.06.2025 15:38 Ответить
Філатову теж як 'герою' треба попиаритись.
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28.06.2025 15:37 Ответить
А я своїм мером задоволений
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28.06.2025 16:06 Ответить
Не велика була би втрата для України,ти ба яке значеме та потрібне з себе корче.
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28.06.2025 15:47 Ответить
Влада не оцінила велич постаті Фаріон при житті, цькувала її за речі, про які ми зараз всі говоримо. То хоч по смерті назвали б вулиці у великих міста іменем великої патріотки. Яку Україну ви будуєте? Так ворогане переможете. Її смерть мала стати карою ворогу. Це малоб бути складовою нашої ідеології.Про неї мали б розповідати на всіх можливих заходах. Здається, вона заважала не тільки ворогам, а і владі.
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28.06.2025 15:49 Ответить
Так думають не всі.
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28.06.2025 16:50 Ответить
Фарион бы и вас поставила на место ваш огидний" ник Angelina
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28.06.2025 18:58 Ответить
Кудись поділися міцні яйки "залізного мера". Так ******** публічно погрожувати людям, нагадувати про свою велич (мабуть з темного минулого). А тут лячно стало..
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28.06.2025 15:58 Ответить
Постукайте по дереву
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28.06.2025 16:07 Ответить
А что у Филатова кроме здания Горсовета есть еще какой то тайный офис ? А чем они там в этом офисе занимаються?)))) Може там тайный клуб "Голубая устрица")))
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28.06.2025 16:14 Ответить
почитал комменты.... утро в дурдоме... все пишут о чем угодно , только не о том, что по сути Филатов задает совершенно логичный и правильный вопрос.
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28.06.2025 16:20 Ответить
Он дерьмовый актер.
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28.06.2025 17:39 Ответить
Іноді навіть Безмозгла ставить правильные питання, Але ж і вона не становиться від цього патріотом.
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28.06.2025 17:59 Ответить
Филатов толковый мэр ,не чета полудурку Ване Куличенко!
А то что своя шкура ближе к телу ,так это у каждого второго,
если он не первый Ибо это не прихоти а по сути человеческой!
И воздаст боженька каждому по делам его
Бо не той тепер Миргород,. Хорол-річка не та
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28.06.2025 16:34 Ответить
Зірковий час!!!............
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28.06.2025 17:27 Ответить
Притворяется идиотом. Хехе.
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28.06.2025 17:38 Ответить
Демʼяна Ганула теж вбили ці тварини. Зінченко це кільце з одного ланцюга.
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28.06.2025 19:27 Ответить
 
 