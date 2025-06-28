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Новини Вбивство Фаріон
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Філатов - Клименку: Чому я не був попереджений про досьє Зінченка на мене? Це може бути список на знищення

Борис Філатов

У телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка знайшли досьє на низку осіб, зокрема й на мера Дніпра Бориса Фалітова. Він просить голову МВС Ігоря Клименка відреагувати. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Філатова у соцмережі фейсбук.

За словами Філатова, факт наявності досьє може свідчити про те, що було складено певний список громадян України, які підлягали фізичному знищенню.

Тому Філатов особисто звертається за коментарем до міністра МВС Ігоря Клименка.

"Це може свідчити про те, що було складено певний список громадян України, які підлягають фізичному знищенню. І, як виявилося, до цього переліку внесено також і мене. Після отримання цієї інформації, яка сколихнула суспільство, я, проаналізувавши її, а також інші дані, вирішив звернутися до Вас (Клименка. - Ред.), як до керівника МВС України, щоб викласти деякі загальновідомі факти й отримати від вас відповідний коментар",- зазначив він.

Мер Дніпра уточнив, що вранці 13 березня 2025 року троє невідомих, які були вдягнені у форму співробітників корпорації ДТЕК, прибули на автомобілі Volkswagen із підробленим держномером АР3524ІВ і "незаконно встановили камеру відеоспостереження" біля його офісу.

"19 березня про факт незаконного встановлення камери відеоспостереження було повідомлено уповноважених осіб МВС України. Утім, донині жодної реакції на це немає. Однак саме зараз - завдяки оприлюдненій напередодні у ЗМІ інформації про перебіг вказаного судового засідання - мені стало точно зрозуміло, з якою метою це тоді робилося", - додає він.

Також Філатов нагадав, що 1 травня на блогера і громадського діяча Сергія Стерненка, досьє на якого теж містилося у смартфоні Зінченка, скоїли замах.

"Аналізуючи вищевказані події, неможливо дійти іншого висновку, окрім як про те, що всі зазначені події пов’язані між собою. І після оприлюднення інформації про наявність низки досьє на відомих осіб цей висновок очевидний. Основним завданням правоохоронних органів є захист законності та правопорядку, додержання прав і свобод людини та громадянина, боротьба зі злочинністю, а також запобігання та профілактика правопорушень. Займатися цим, на підставі закону, повинні особи, які перебувають на службі", - зазначає Філатов.

Також читайте: Обвинувачений у вбивстві Фаріон Зінченко збирав також дані про Філатова, Корбана та Стерненка. ФОТОрепортаж

Саме тому він звернувся до Клименка з проханням надати інформацію про те, чому він не був заздалегідь попереджений працівниками МВС України про наявність досьє на нього в обвинуваченого у вбивстві Фаріон.

"Чому я, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність відносно мене досьє у Зінченка?

Чому цього не сталося ані після отримання данної інформації під час проведення досудового розслідування, ані після замаху на Сергія Стерненка, котрий також був фігурантом у цьому досьє, що безпосередньо несло потенційну загрозу можливого посягання на моє життя? Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?", - порушує питання він.

Нагадаємо, напередодні у Нацполіції заявили, що у справі щодо збору обвинуваченим у вбивстві Фаріон Зінченком даних про Філатова та Стерненка не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів щодо активіста та очільника міської ради.

Раніше повідомлялося, що на засіданні у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон дослідили вміст мобільного телефона обвинуваченого В’ячеслава Зінченка. У хмарному сховищі знайдено файл з досьє на Фаріон, датований 6 березня. Там зазначено особисті дані та місце роботи. Схожі досьє були на Стерненка, Філатова та Корбана.

Автор: 

вбивство (3125) Фаріон Ірина (114) Філатов Борис (465) Стерненко Сергій (397) Клименко Ігор (504)


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Топ коментарі
+27
Та цей список тиждень тому тільки склали.
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28.06.2025 14:53 Відповісти
+11
філатов ждун.
це не знає лише той хто вчора з марсу.
фсб не стане прибирати свого ж ждуна.
отже, ще один доказ що хлоп діяв сам.
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28.06.2025 14:59 Відповісти
+11
Шоу квартал 95.
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28.06.2025 15:18 Відповісти
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Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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28.06.2025 14:50 Відповісти
Невже цей пацанюра такий крутий перець?
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28.06.2025 14:52 Відповісти
Бумага все стерпить
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28.06.2025 15:05 Відповісти
Ага.... і досьє на всіх мав. Вірю, вірю....
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28.06.2025 15:07 Відповісти
Еге ж... Всі забули про справу Шеремета і не бачать аналогій🥴
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28.06.2025 15:13 Відповісти
а убийство щербаня!? совпадение, не думаю[
это все буквы одного алфавита с, ф, ш, щ. но я б на месте филатова не парился. на ф фарион.
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28.06.2025 17:51 Відповісти
Та цей список тиждень тому тільки склали.
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28.06.2025 14:53 Відповісти
бо це таємніца слідства
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28.06.2025 14:56 Відповісти
Філатов розуміє, що він живе в кримінально-феодальній країні. "Па панятіям" йому мали злити цю інформацію
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28.06.2025 15:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IYjMqT3SjrA&t=70s

Філатов розповідає ,що нам всім треба стати раком і очікувати "визволителей" з рашки.
Послухайте цей треш з перших днів війни. Філатов така ж сама зелена потвора як і всі з цього зрадницького шапіто.
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28.06.2025 15:24 Відповісти
Так, бачив...
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28.06.2025 15:56 Відповісти
Пам'ятаю 'святу' трійцю: Коломойський, Філатов, Корбан.. . І це приплелили до Фаріон, як малограмотні кгбешники.
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28.06.2025 16:22 Відповісти
філатов ждун.
це не знає лише той хто вчора з марсу.
фсб не стане прибирати свого ж ждуна.
отже, ще один доказ що хлоп діяв сам.
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28.06.2025 14:59 Відповісти
Дніпряни іншої думки.
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28.06.2025 15:08 Відповісти
вітання марсіянам!
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28.06.2025 15:16 Відповісти
як і Харківяни допоки Допа з Гепою правили бал, як і одесити зі своїм трухою - вони теж "іншої" думки, аж поки до них не завітали парашинські ракети та дрони від "друзів-соратніків" тих мразот, яких вони чесно, демократично і абсолютно добровільно обрали. До речі, і 73 відсотка теж...так не думали у 19-му.
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28.06.2025 15:46 Відповісти
Трахонов прямо в ці хвилини захищає пам'ятник пушкіну в Одесі.
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28.06.2025 16:45 Відповісти
Чому я не був попереджений про досьє Зінченка на мене?

Чому я не сокіл? (с)
Чи є життя на Марсі?
Хто забив Бернажу?
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28.06.2025 15:03 Відповісти
За Стерненка шось не чути - то був замах чи вистава
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28.06.2025 15:03 Відповісти
«вторая часть Марлезонского балета»
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28.06.2025 15:07 Відповісти
Шоу квартал 95.
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28.06.2025 15:18 Відповісти
Виставу планували і виконували дилетанти з 95-го, тому очевидно що то була вистава.
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28.06.2025 16:46 Відповісти
Монастирського нате зелупи і підірвали, щоб поставити свого квартального ручного мусора клименка. Те саме і з Залужним, - квартальна мразь вбити засцяла, знищили тільки близького соратника, а генерала в заслання. Смердюче квартальне кодло відробляє оманській договорняк.
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28.06.2025 15:17 Відповісти
Там було трохи не так. З Залужним з'язались по мобільному з ОП, коли той був на фронті. Питання дріб'язкове, але через пару хвилин по місцю, де знаходивсь Залужний, прилетів Іскандер. Залужний отримав важке поранення голови. Співпадіння?
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28.06.2025 15:24 Відповісти
Это из за травмы "головы" он людей в 2023 на мясо-контрнаступ кинул а потом по здоровью демобилизовался?))
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28.06.2025 16:18 Відповісти
Ти за кого голосувало у 2019му? За Єрмака? То у свого Єрмака і питай тепер
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28.06.2025 17:46 Відповісти
підкажіть цьому дятла з Дніпра, що це знайшли у телефоні людини, яка сидить у СІЗО! нехай філатов спить спокійно і не переживає за свою дупу!
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28.06.2025 15:18 Відповісти
Всі дятли у яскравих колярах, а ти повністю зеленого коляру. Ти - вимираючий підвид, тебе берегти треба
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28.06.2025 15:27 Відповісти
зазвичай я гімно намагаюся обходити, але ти нахезав сильно і від тебе смердить! ти зі своїм міром "оплот" тільки в іншому місці!
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28.06.2025 15:40 Відповісти
Нічого не зрозумів, але це зайвий раз підтверджує, що ти рідкісний птах
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28.06.2025 16:09 Відповісти
Дніпро, на чолі з мером, є форпостом супротиву російській навалі. Зєля, що працює президентом в ОП Козиря, дуже засмучений з цього приводу. В Омані вони про інше домовились. А Кліменко взяв під козирьок наказ і мовчить.
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28.06.2025 15:20 Відповісти
Тебе чо за коменты спонсор Бори -Корбан доплачивает?))
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28.06.2025 16:16 Відповісти
А що тобі поганого зробили люди, які в 2014му не пустили в Дніпро руцькій мір
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28.06.2025 17:42 Відповісти
У них був телефон, але цю інформацію побачили тільки вчора-позавчора? На яких лохів це розраховано?
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28.06.2025 15:22 Відповісти
*⚡Колаборантку Олену Бережну, засуджену до 14 років за держзраду, відпустили під заставу в 302 тис. грн через "стан здоров'я" на час розгляду апеляції.*

Про це повідомив проросійський композитор Володимир Бистряков.

У 2022 році Бережна написала листа до ООН з фейками про Україну, виступала на росТБ і допомагала ворогу під час вторгнення.

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viber://pa?chatURI=blyskavkabot
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28.06.2025 15:23 Відповісти
Зелупи працюють.
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28.06.2025 15:24 Відповісти
Зеля такий же !
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28.06.2025 15:38 Відповісти
Філатову теж як 'герою' треба попиаритись.
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28.06.2025 15:37 Відповісти
А я своїм мером задоволений
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28.06.2025 16:06 Відповісти
Не велика була би втрата для України,ти ба яке значеме та потрібне з себе корче.
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28.06.2025 15:47 Відповісти
Влада не оцінила велич постаті Фаріон при житті, цькувала її за речі, про які ми зараз всі говоримо. То хоч по смерті назвали б вулиці у великих міста іменем великої патріотки. Яку Україну ви будуєте? Так ворогане переможете. Її смерть мала стати карою ворогу. Це малоб бути складовою нашої ідеології.Про неї мали б розповідати на всіх можливих заходах. Здається, вона заважала не тільки ворогам, а і владі.
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28.06.2025 15:49 Відповісти
Так думають не всі.
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28.06.2025 16:50 Відповісти
Фарион бы и вас поставила на место ваш огидний" ник Angelina
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28.06.2025 18:58 Відповісти
Ім'я увійшло до вжитку в християнській традиції, де «ангел» означає не лише небесну істоту, а й божественного посланця. У візантійській культурі імена на кшталт Ангелос, Ангеліна мали як релігійне, так і аристократичне забарвлення. У Візантії існував навіть рід Ангелів - знатна родина.

В українській традиції:

Ім'я Ангеліна не було надто поширене в давнину, але з ХХ століття стало популярнішим. Вважається милозвучним, лагідним, жіночним і трохи «казковим».
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28.06.2025 21:25 Відповісти
Кудись поділися міцні яйки "залізного мера". Так ******** публічно погрожувати людям, нагадувати про свою велич (мабуть з темного минулого). А тут лячно стало..
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28.06.2025 15:58 Відповісти
Постукайте по дереву
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28.06.2025 16:07 Відповісти
А что у Филатова кроме здания Горсовета есть еще какой то тайный офис ? А чем они там в этом офисе занимаються?)))) Може там тайный клуб "Голубая устрица")))
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28.06.2025 16:14 Відповісти
почитал комменты.... утро в дурдоме... все пишут о чем угодно , только не о том, что по сути Филатов задает совершенно логичный и правильный вопрос.
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28.06.2025 16:20 Відповісти
Он дерьмовый актер.
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28.06.2025 17:39 Відповісти
Іноді навіть Безмозгла ставить правильные питання, Але ж і вона не становиться від цього патріотом.
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28.06.2025 17:59 Відповісти
Филатов толковый мэр ,не чета полудурку Ване Куличенко!
А то что своя шкура ближе к телу ,так это у каждого второго,
если он не первый Ибо это не прихоти а по сути человеческой!
И воздаст боженька каждому по делам его
Бо не той тепер Миргород,. Хорол-річка не та
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28.06.2025 16:34 Відповісти
Зірковий час!!!............
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28.06.2025 17:27 Відповісти
Притворяется идиотом. Хехе.
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28.06.2025 17:38 Відповісти
Демʼяна Ганула теж вбили ці тварини. Зінченко це кільце з одного ланцюга.
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28.06.2025 19:27 Відповісти
Тебя не жалко Филатов, г**** не тонет
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28.06.2025 21:32 Відповісти
 
 