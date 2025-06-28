Філатов - Клименку: Чому я не був попереджений про досьє Зінченка на мене? Це може бути список на знищення

У телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка знайшли досьє на низку осіб, зокрема й на мера Дніпра Бориса Фалітова. Він просить голову МВС Ігоря Клименка відреагувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Філатова у соцмережі фейсбук.

За словами Філатова, факт наявності досьє може свідчити про те, що було складено певний список громадян України, які підлягали фізичному знищенню.

Тому Філатов особисто звертається за коментарем до міністра МВС Ігоря Клименка.

"Це може свідчити про те, що було складено певний список громадян України, які підлягають фізичному знищенню. І, як виявилося, до цього переліку внесено також і мене. Після отримання цієї інформації, яка сколихнула суспільство, я, проаналізувавши її, а також інші дані, вирішив звернутися до Вас (Клименка. - Ред.), як до керівника МВС України, щоб викласти деякі загальновідомі факти й отримати від вас відповідний коментар",- зазначив він.

Мер Дніпра уточнив, що вранці 13 березня 2025 року троє невідомих, які були вдягнені у форму співробітників корпорації ДТЕК, прибули на автомобілі Volkswagen із підробленим держномером АР3524ІВ і "незаконно встановили камеру відеоспостереження" біля його офісу.

"19 березня про факт незаконного встановлення камери відеоспостереження було повідомлено уповноважених осіб МВС України. Утім, донині жодної реакції на це немає. Однак саме зараз - завдяки оприлюдненій напередодні у ЗМІ інформації про перебіг вказаного судового засідання - мені стало точно зрозуміло, з якою метою це тоді робилося", - додає він.

Також Філатов нагадав, що 1 травня на блогера і громадського діяча Сергія Стерненка, досьє на якого теж містилося у смартфоні Зінченка, скоїли замах.

"Аналізуючи вищевказані події, неможливо дійти іншого висновку, окрім як про те, що всі зазначені події пов’язані між собою. І після оприлюднення інформації про наявність низки досьє на відомих осіб цей висновок очевидний. Основним завданням правоохоронних органів є захист законності та правопорядку, додержання прав і свобод людини та громадянина, боротьба зі злочинністю, а також запобігання та профілактика правопорушень. Займатися цим, на підставі закону, повинні особи, які перебувають на службі", - зазначає Філатов.

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Саме тому він звернувся до Клименка з проханням надати інформацію про те, чому він не був заздалегідь попереджений працівниками МВС України про наявність досьє на нього в обвинуваченого у вбивстві Фаріон.

"Чому я, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність відносно мене досьє у Зінченка?

Чому цього не сталося ані після отримання данної інформації під час проведення досудового розслідування, ані після замаху на Сергія Стерненка, котрий також був фігурантом у цьому досьє, що безпосередньо несло потенційну загрозу можливого посягання на моє життя? Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?", - порушує питання він.

Нагадаємо, напередодні у Нацполіції заявили, що у справі щодо збору обвинуваченим у вбивстві Фаріон Зінченком даних про Філатова та Стерненка не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів щодо активіста та очільника міської ради.

Раніше повідомлялося, що на засіданні у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон дослідили вміст мобільного телефона обвинуваченого В’ячеслава Зінченка. У хмарному сховищі знайдено файл з досьє на Фаріон, датований 6 березня. Там зазначено особисті дані та місце роботи. Схожі досьє були на Стерненка, Філатова та Корбана.