Суд допросил тайного свидетеля по делу об убийстве Фарион

Подозреваемому в убийстве Фарион Зинченко оставили меру пресечения без изменений

В Шевченковском райсуде Львова допросили тайного свидетеля обвинения по делу об убийстве языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ґрати.

По ходатайству прокурора, чтобы исключить идентификацию свидетеля, он участвовал в заседании в режиме видеоконференции из помещения другого суда во Львове - Лычаковского. Из мониторов звучал только голос свидетеля - изображения не было.

В частности свидетель сообщил, что узнал подозреваемого в убийстве Фарион на фото, которое распространила полиция после преступления. Свидетель пересекся с этим лицом, когда гулял с собакой в лесополосе в одном из районов Львова 11 июля 2024 года, за неделю до убийства. Об этой встрече он сообщил полиции, когда узнал из соцсетей, что Фарион убили.

Это был последний свидетель обвинения.

Также читайте: Плохо высказывалась о русскоязычных: обвиняемый в убийстве Фарион рассказал сокамернику, почему совершил преступление

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион молодой человек 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

18 сентября 2025 года Шевченковский районный суд Львова продлил до 21 ноября меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион.

Топ комментарии
+8
****! Стільки часу пройшло і ось нарешті знайшовся таємний свідок! Насиільки мабуть таємний шо аж страшно! Він сам погодився бути таємним свідком чи його примусили як того слона стати мурахою?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:55 Ответить
+7
Скорійш за все це безхатченко, якого довго волтузили покі він не погодився на цю роль.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:56 Ответить
+4
таємний свідок це ахфіцер фсб ?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:54 Ответить
таємний свідок це ахфіцер фсб ?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:54 Ответить
Скорійш за все це безхатченко, якого довго волтузили покі він не погодився на цю роль.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:56 Ответить
як і самого вбивцю. я ніколи не повірю що цей шмаркач завалив фаріон. всі мої докази згідно мого досвіду.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:05 Ответить
****! Стільки часу пройшло і ось нарешті знайшовся таємний свідок! Насиільки мабуть таємний шо аж страшно! Він сам погодився бути таємним свідком чи його примусили як того слона стати мурахою?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:55 Ответить
вася малюк своїх не здасть
показать весь комментарий
21.10.2025 18:00 Ответить
допитали таємного свідка і таємний суд осудив якогось придуркуватого, що попався під руку...
вже ніхто не пам'ятає, але був такий "караванський стрілок".
нічого не змінюється! судово мєнтовська система залізобетонна та незмінна!!!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:06 Ответить
''Зелений'' таємний свідок? Все зрозуміло.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:06 Ответить
Таємний свідок. Це щось новеньке. Перепрацювали з допитом свідка?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:09 Ответить
все вірно, не можна розкривати особу свідка! бо хлопець з бідної сім'ї, без зв'язків, і вже рік в сізо сидить, він точно може знищити або залякати свідка!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:13 Ответить
"Свідок перетнувся із цією особою, коли гуляв із собакою у лісосмузі в одному з районів Львова 11 липня 2024 року, за тиждень до вбивства."

якщо будете ходити пл Львову, а через тиждень там когось вб'ють - то вбивця це ви, точно.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:15 Ответить
Всюди нема доказів у гучних справах при правлінні зелених.
І схема одна: арештувати підозрюваного на два місяці,з послідующим безперервним на два місяці,починаючи з Антоненка,потім генерали,Червінський,Дудін,підозри Порошенку,на якого зе вже давно має зуб.
Ну,Порошенко має фінанси: найняв кращих адвокатів,військові йому допомагають,бо він допомагає їм і прислужники слуг спіткнулись у фальсифікації справ.
Хто мало має грошей: сидить,щось доказує,якісь є адвокати,але їм тикають щоразу два місяці при відсутності доказів.
По Фаріон,Парубію справи дивні,багато нестиковок,лише другорядні і не підтверджені покази,що аж ніяк не є достатнім для суду.Може краще,щоби найняли дедективів зарубіжних,щоби нарешті крапку поставили у справах,а то тут лише прес-конференції навчились робити.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:17 Ответить
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
показать весь комментарий
21.10.2025 18:17 Ответить
Хоч би назву лісосмуги сказали, чи район. А то виведеш ненароком пса не туди посрати, і через тиждень виявиться що ти Кеннеді вбив.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:28 Ответить
 
 