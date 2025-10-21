Суд допросил тайного свидетеля по делу об убийстве Фарион
В Шевченковском райсуде Львова допросили тайного свидетеля обвинения по делу об убийстве языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ґрати.
По ходатайству прокурора, чтобы исключить идентификацию свидетеля, он участвовал в заседании в режиме видеоконференции из помещения другого суда во Львове - Лычаковского. Из мониторов звучал только голос свидетеля - изображения не было.
В частности свидетель сообщил, что узнал подозреваемого в убийстве Фарион на фото, которое распространила полиция после преступления. Свидетель пересекся с этим лицом, когда гулял с собакой в лесополосе в одном из районов Львова 11 июля 2024 года, за неделю до убийства. Об этой встрече он сообщил полиции, когда узнал из соцсетей, что Фарион убили.
Это был последний свидетель обвинения.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион молодой человек 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.
Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.
Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.
18 сентября 2025 года Шевченковский районный суд Львова продлил до 21 ноября меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион.
вже ніхто не пам'ятає, але був такий "караванський стрілок".
нічого не змінюється! судово мєнтовська система залізобетонна та незмінна!!!
якщо будете ходити пл Львову, а через тиждень там когось вб'ють - то вбивця це ви, точно.
І схема одна: арештувати підозрюваного на два місяці,з послідующим безперервним на два місяці,починаючи з Антоненка,потім генерали,Червінський,Дудін,підозри Порошенку,на якого зе вже давно має зуб.
Ну,Порошенко має фінанси: найняв кращих адвокатів,військові йому допомагають,бо він допомагає їм і прислужники слуг спіткнулись у фальсифікації справ.
Хто мало має грошей: сидить,щось доказує,якісь є адвокати,але їм тикають щоразу два місяці при відсутності доказів.
По Фаріон,Парубію справи дивні,багато нестиковок,лише другорядні і не підтверджені покази,що аж ніяк не є достатнім для суду.Може краще,щоби найняли дедективів зарубіжних,щоби нарешті крапку поставили у справах,а то тут лише прес-конференції навчились робити.